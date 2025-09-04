一般社団法人アスリートソサエティの活動支援に対し感謝状を拝受しました　～りそな銀行「SDGs推進私募債」発行による寄付活動のご報告～

株式会社マイネット

株式会社マイネット（東京都港区、代表取締役社長：岩城 農）は、このたび、一般社団法人アスリートソサエティ様より、当社の寄付活動に対する感謝状を拝受しましたことをお知らせいたします。

本件は、当社が2024年12月に株式会社りそな銀行を引受先として発行した「SDGs推進私募債」を通じて実現したものです。

「SDGs推進私募債」は、私募債発行額の0.1％相当額を、発行企業が選定したSDGs関連団体へりそな銀行を通じて寄付することにより、社会課題の解決に貢献する商品です。

当社は、事業領域の一つであるスポーツDXの観点から、次世代アスリートの育成やスポーツを通じた社会貢献に取り組むアスリートソサエティ様の活動に賛同し、寄付先に選定させていただきました。

今回の感謝状受領を励みに、「Make COLOR -毎日に感動を-」の企業理念のもと、今後も事業活動を通じて社会課題の解決に貢献してまいります。

【マイネットグループ】 https://mynet.co.jp

「Make COLOR - 毎日に感動を -」をミッションとして掲げ、ゲーム事業で培った強みを活かして様々な領域で事業展開を行うエンターテインメント企業。

ゲーム事業では、累計80本を超えるタイトル運営で培った運営力や企画・開発力を軸に、新規開発から部分受託といった新領域の拡大を積極的に推進。

新規事業では、選手の実成績に連動してポイントや勝敗が変動するファンタジースポーツを提供するスポーツDX領域と、総合的なソリューション提供を異業種向けに行っているBtoBソリューション領域を展開。

【本件に関する問い合わせ先】

株式会社マイネット 広報担当

E-mail：pr@mynet.co.jp