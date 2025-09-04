「Out of KidZania in 会津 2025」3年連続開催決定！

KCJ GROUP 株式会社

期間：2025年11月15日（土）、11月16日（日）

福島県会津地方振興局（所在地：福島県会津若松市）は、こどもの職業・社会体験施設「キッザニア」の企画・運営を行うKCJ GROUP 株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：圓谷 道成、以下 KCJ GROUP）による監修のもと、小中学生を対象に、キッザニアの街を飛び出して実社会の仕事を体験できるプログラム「Out of KidZania in 会津 2025」（以下、本イベント）を、2025年11月15日（土）、11月16日（日）の2日間にわたり開催します。

好評につき3年連続開催となる本イベントでこども達は、喜多方ラーメンのトッピングに使う食材の仕込みをして、ラーメンが美味しく見えるように食材を盛りつける「喜多方ラーメン職人の仕事」や、会津地域の観光地を巡る宿泊ツアーのプランを作る「ツアープランナーの仕事」、クライアント企業が抱える“困った”について解決策を考え、社長にプレゼンする「企業ドクターの仕事」など、全26種の職業を体験できます。体験後は専用通貨 「ベコ―」でお給料を受け取り、「ベコ―」は会津地域の指定されたお店での買い物に使うことができます。

本イベントでは、地元事業者等の協力を得ながら、地元の産業・経済を支える職業体験を通して、こども達や保護者等の「地元企業への理解促進」や「地元愛の醸成」を図ることを目指しています。また、福島県会津地方振興局とKCJ GROUPは、こども達が職業観を持つきっかけをつくり、将来の地域産業を担う人材の輩出や地元に就職する人材の確保につなげていきたいと考えています。

会津本郷焼職人の仕事会津鉄道の仕事新生児室看護師の仕事

■開催概要

名称：Out of KidZania in 会津 2025

実施日時：2025年11月15日（土）、11月16日（日）10：00～16：00

会場：アピオスペース（会津若松市インター西９０番地） ほか

対象：小学1年生～中学3年生

参加費：500円（税込）／1プログラム（別途材料費がかかるプログラムもあります）

プログラム数：全26種（プログラムの詳細は、専用サイトで随時公開予定）

申込方法：WEB事前予約制（抽選）

受付期間：9月27日（土）～10月8日（水）

専用サイト：https://outofkidzania-aizu.jp/

主催：福島県

共催：会津若松市、会津若松商工会議所

監修：KCJ GROUP 株式会社（キッザニア ジャパン）

※上記は2025年9月4日時点の情報です。今後変更になる可能性があります

■KCJ GROUP／キッザニア ジャパン について

KCJ GROUPは、3歳から15歳までのこども達の職業・社会体験施設「キッザニア東京（2006年10月開業）」「キッザニア甲子園（2009年3月開業）」「キッザニア福岡（2022年7月開業）」の企画・運営をしています。「キッザニア」は、実社会の約2/3サイズの街並みに、実在する企業が出展するパビリオンが建ち並び、さまざまな仕事やサービスを体験できます。キッザニアのコンセプトは、「エデュケーション（学び）」と「エンターテインメント（楽しさ）」を合わせた『エデュテインメント』。こども達が好きな仕事にチャレンジし、楽しみながら社会の仕組みを学ぶことができる「こどもが主役の街」です。

■Out of KidZania（アウト オブ キッザニア）について

こども達がキッザニアの中で通常体験している仕事からさらに一歩踏み込んで、実社会の仕事を体験したり、そこで働く人たちのインタビューを行ったりするプログラムです。これまでにも多くのこども達が、その地域ならではの職業や企業・団体、行政機関などさまざまな業種の仕事を体験してきました。このような体験を通して、こども達が“働くこと”についてさまざまな発見をし、好奇心・探求心を湧き立たせ、実社会でも社会を楽しく学ぶことにより、こども達の世界がより一層広がることを目指しています。

https://www.kidzania.jp/outof_info/