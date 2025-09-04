【JPIセミナー】「本格着工した”首都高日本橋地区地下化事業”プロジェクトの全容と今後への期待」9月11日(木)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、パシフィックコンサルタンツ株式会社 インフラビジネス（IB）統括部 統括部長 技術士（建設部門） 黒水 健 氏を招聘し、本格着工した「首都高日本橋地区地下化事業」プロジェクトの全容と今後への期待について詳説いただくセミナーを開催します。

〔タイトル〕

20年伴走してきたパシフィックコンサルタンツが語る、構想から事業化、

エリア価値向上への実践的アプローチ

本格着工した「首都高日本橋地区地下化事業」プロジェクトの全容と今後への期待

〔開催日時〕

2025年09月11日(木) 09:30 - 11:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

パシフィックコンサルタンツ株式会社

プロジェクトイノベーション（PI）事業本部 インフラビジネス（IB）統括部

統括部長 技術士（建設部門）

黒水 健 氏

〔講義概要〕

日本橋上空の首都高速道路地下化事業は、平成13年3月14日の扇千景国土交通大臣の発言により、具体的な検討がスタートしました。

本プロジェクトについて、平成13年の検討開始段階から、平成18年の小泉総理への提言、そして令和2年の地下化事業認可、工事着手に至るまでの経緯に加え、それと並行して着実に進んでいる日本橋川沿いの再開発やエリア価値向上に向けた現在の様々な取り組みについて、約20年に渡り当該事業に伴走してきたコンサルタントの立場から詳説します。

〔講義項目〕

1. 首都高日本橋地区地下化事業のねらい

(1) 日本橋川に空を取り戻す会（日本橋みち会議）の設立と小泉総理提言から、

本プロジェクトが目指すべき将来像について解説

2. 構想から事業化までの経緯

(1) 平成13年3月の扇千景国土交通大臣発言から、令和2年の都市計画事業認可 までの具体的な

経緯について、行政を含む各利害関係者の視点から解説

3. エリア価値向上に向けた取り組み

(1) 個別に動き始めた日本橋川沿いの再開発

(2) 海外のウォーターフロントプロジェクトを通して

(3) 日本橋川沿いのエリア価値向上に向けた取り組み

4. 本プロジェクトが成功するために

5. 関連質疑応答

6. 名刺交換・交流会

〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。

〔受講料〕

1名：37,740円（税込）

2名以降：32,740円(社内・関連会社で同時お申し込みの場合)

※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）

但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。

