LVMH ウォッチ・ジュエリージャパン株式会社 ゼニス ディヴィジョン

ゼニス x USM：スイスのデザインとマニュファクチャリングを象徴する2つのブランドから、1960年代のクリエイティブを讃えるカプセルコレクションが限定登場

2025年9月4日 ジュネーブ - スイスの卓越性を体現する2つのブランド、ゼニスとUSMモジュラーファニチャーはタッグを組み、時計製造の専門技術と建築の創意工夫を融合した限定ウォッチコレクションを発売します。

このコラボレーションは、新たな時代を切り拓いた1960年代の精神に敬意を表しています。USMハラーモジュラーシステム（1965年）と、ゼニスの革命的なエル・プリメロ クロノグラフ（1969年）はどちらもこの時代に誕生しました。もし両者が同じ時代に歩んだ創作の道が交差していたら、何が生まれていただろうか、というゼニスとUSMの想像は、ゼニス デファイのオリジナルモデルを大胆に解釈したクロノグラフに辿り着きました。そこには2つのブランドが共有する価値観―スイスの精度、目的を持った美学を持つデザイン、時代を超越するモダニズム―が反映されています。このコレクションのために製作されたカスタムデザインのUSMハラー タイムピースチェストと共に発売されるタイムピースは、時計製造とモジュラーデザインが響き合い、高め合う軌跡を物語っています。デザインと精度の出会いによって2つの世界は1つとなり、タイムピースの中でフォルムと機能が見事に融合を遂げました。単なるコラボレーションにとどまらず、不朽のクラフツマンシップと先駆的なビジョンを体現するこのカプセルエディションは、時計のコレクターや愛好家だけでなく、デザイナーや建築家、アートを愛する方にも魅力的なものとなり、分野の垣根を超えて創造性と先見性を讃えます。

独創的なコラボレーションに命を吹き込むため、ゼニスとUSMは1960年代の大胆な精神を探りました。この変革の時代にはフォルムと機能が再定義され、2つのブランドの歴史も転機を迎えます。「スイスのクラフツマンシップを象徴するこの2つのブランドが、もしこの時代に協働してものづくりをしていたら、何が生まれていただろうか？」と問いかけ、ゼニスとUSMは全く新しい何かをデザインすることを目指しました。それは、1960年代の美学と文化的コードを宿した、幻のタイムピースを創るという試みでした。

創作の出発点として、1969年のゼニス デファイが選ばれたのは自然な流れでした。シャープで角張ったケースとファセットカットの輪郭が際立つ、大胆な八角形のシルエットと14面のベゼル。これらは、明確で構築的、強さを感じさせるUSMの象徴的なデザインコードにも通じています。完成したタイムピースは仕上げのひとつひとつに2つのブランドが共有する価値観が反映され、幾何学性と表面のつくりが印象的な相互作用を生み出します。

初代のデファイからは複数のバリエーションが生まれ、それらが今日のデファイ コレクションの基盤となりました。しかし、これまでにクロノグラフを搭載するモデルが製作されたことはありませんでした。

この新しい「デファイ クロノグラフ USM」は、“架空の遺産”を形にした作品であり、「もし1969年のデファイに、世界初の高振動自動巻クロノグラフである革命的なエル・プリメロが搭載されていたら？」、さらに「デファイが、同時代を象徴するもうひとつのデザインアイコン、USMハラーシステムからインスピレーションを得ていたら、何が生まれていただろうか？」という問いへの答えとなります。

USMが1965年に特許を取得したUSMハラー モジュラーファニチャーシステムは、モダニズムのシンボルとして根強い人気を誇ります。クロムメッキのスチールチューブ、コネクターのボールジョイント、カラー仕上げのメタルパネルを特徴とする明確で汎用性に優れるデザインは、インダストリアルなエレガンスの傑作と讃えられます。誕生から数十年を経た現在も、変化に対応する柔軟性とクリエイティブな表現を可能にする機能性は他に類を見ず、精度と革新を追求するゼニスのレガシーと肩を並べる存在です。

「デファイ クロノグラフ USM」は、オリジナルモデルの大胆な幾何学性を忠実に再現したコンパクトな37mmのステンレススチールケースを採用。八角形のシェイプを14面のベゼルが際立たせ、ヴィンテージの趣が漂うシルエットをポンプ型のクロノグラフプッシュボタンが引き立てます。かの有名なゲイフレアー社が1969年にゼニスのために特別にデザインしたアイコニックな「ラダー」ブレスレットも再現されました。また、10気圧の防水機能を備え、デザインの完成度と堅牢性を兼ね備えています。

文字盤上では、横方向の溝を刻んだ植字によるスクエアのアワーマーカーが、ウォッチの建築的な個性を強調します。文字盤はUSMのシグネチャーカラーであるUSM グリーン、USM ピュアオレンジ、USM ゴールデンイエロー、USM ジェンシャンブルーの鮮やかな4色を展開。いずれも、USMハラーシステムが謳うモジュラーの美学に敬意を表しています。わずかに重なり合うシルバートーンの3つのクロノグラフカウンターは、同心円状のサーキュラー仕上げが質感と深みを演出します。ロジウムプレート加工を施したアジュレパターンは、アイコニックなUSMのハンドルを思わせます。

控えめながら遊び心の光るディテールとして、暗い場所でも視認性を確保するようスーパールミノバを塗布したクロノグラフ秒針の先端に、USMハラーのボールジョイントのミニチュアがあしらわれています。クロノグラフを起動するとボールジョイントの真下に配されていたゼニススターが現れ、このタイムピースに緻密に織り込まれたストーリーが語られます。4色のバリエーションはそれぞれ60本限定のリミテッド エディションです。

「デファイ クロノグラフ USM」の内部には、エル・プリメロ 400が収められています。この伝説的なキャリバーは、ゼニスが1969年に発表した世界初の高振動自動巻クロノグラフである象徴的なエル・プリメロ 3019 PHCのレガシーを礎に開発されました。5Hzの高振動で動く脱進機、自動巻、コラムホイール式クロノグラフ構造を備えるこのムーブメントは、55年以上の時を経てなお、クロノメトリーの精度の基準であり続けています。ムーブメントは中央の時針と分針、9時位置のスモールセコンド、クロノグラフ機能、4時半位置の日付表示を駆動します。

サファイアガラスのシースルーの裏蓋からは、ムーブメントのローターにあしらわれたオープンワークのゼニススターを眺めることができます。その両脇に配された「ZENITH El Primero」と「USM」のロゴを刻んだ精緻なディテールは、時計製造と建築、2つの世界の精度の共鳴を表しています。

時代を超えるデザインを讃えて

ブノワ・ド・クレーク、ゼニス CEO：「このパートナーシップは、スイスのデザインと時計製造における卓越性を結び付けるものです。時を経ても色褪せることのない現代的な美学に対する両者の敬意が形となりました。その機能美が高く評価されているUSMハラーのモジュラーデザインは、時計製造のクラフツマンシップに情熱を注ぐゼニスの姿勢と響き合います」

アレキサンダー・シェアラー、USM CEO兼取締役会プレジデント：「USMモジュラーファニチャーとゼニスは、スイスのクラフツマンシップという小宇宙の中で、ともにオーナーが主導するマニュファクチュールとして創業しました。この共通のルーツが、2社にごく自然な流れでパートナーシップをもたらしました。ゼニスと当社のヘリテージに相通じるものがあるだけでなく、ゼニスが体現する価値観はUSMのそれと見事に重なり合います。2社の製品、業界、さらには顧客との関係性は、一見して異なるもののように見えるかもしれませんが、時代を超越する品質、洗練された美学、そして意図が込められた機能性に対する共通の情熱によって繋がっているのです」

USMについて

1885年から家族経営を続けるUSMは、スイス・ベルン近郊の小さな村で金属工房として創業しました。社名は創業者ウルリッヒ・シェアラーのイニシャルと、発祥の地であり同社が今日に至るまで工房を構えるミュンジンゲンの頭文字をとって名付けられました。

1960年代の初頭、同社が成長を続ける中で、3代目のCEOでエンジニアのポール・シェアラーがスイスの建築家フリッツ・ハラーに新工場とオフィス棟の設計を依頼。様々な製造プロセスや、業界の変化に対応できる柔軟性を備えた鉄骨モジュラー建築システムが採用されました。これに続き、ハラーとシェアラーは新しい建物のモジュール性と汎用性に見合う家具の開発に着手します。建物と同様、この家具はそれぞれが異なる部品を使用するのではなく、工場とオフィスの現在と未来のニーズに合わせて調整や再構築ができるよう、スチール製モジュールを組み合わせるシステムとして設計されました。システムのデザインにおいて要となる美しく独創的なボールジョイントは、1965年に特許を取得しています。

当初は自社のオフィスでのみ使用する予定でしたが、独特の外観と汎用性、耐久性を備えた画期的なシステムはすぐに注目を集め、優れた技術と卓越したデザイン性を融合した先見性によって世界中にその名を知られることとなりました。その後何十年もの間に、数々の製品コレクションと機能がシステムに加わりましたが、これらはすべて互換性を備えています。

USMモジュラーファニチャーはデザインのマスターピースとして広く認知されています。ニューヨーク近代美術館（MoMA）のパーマネントデザインコレクションにも加えられ、製品が持つ芸術性が認められました。精度、品質、信頼性、上質な素材、緻密なクラフツマンシップ、揺るぎない情熱の代名詞である「メイド・イン・スイス」は、USMの誓いであり、コミットメントです。シンプルなパーツによって構成される家具は、ニーズに合わせて拡張や再構築ができるテーラーメイドのソリューションを提供し、多彩な空間活用と未来に向けてのクリエイティブな応用を可能にします。

デファイ クロノグラフ USM

リファレンス：03.A780.400/19.M3642

特長：自動巻エル・プリメロ コラムホイール クロノグラフ ムーブメント。シリコン製のアンクルとガンギ車。ねじ込み式リューズ。

60本限定モデル。

ムーブメント：エル・プリメロ 400

振動数：毎時36,000振動（5Hz）

パワーリザーブ：55時間

機能：中央に時針と分針、9時位置にスモールセコンド。クロノグラフ：中央にクロノグラフ針、6時位置に12時間カウンター、3時位置に30分カウンター。4時半位置に日付表示。

仕上げ：コート・ド・ジュネーブ装飾とゼニス&USMのロゴを施したローター

税込価格：1,592,800円

素材：ステンレススチール

防水機能：10気圧

ケース：37mm

文字盤：USM ジェンシャンブルー

アワーマーカー：ロジウムプレート加工

針：ロジウムプレート加工、ファセットカット、スーパールミノバ SLN C1を塗布

ブレスレット＆バックル：ステンレススチール製「ラダー」ブレスレット

デファイ クロノグラフ USM

リファレンス：03.A780.400-1/65.M3642

特長：エル・プリメロ3針ウォッチ。高振動クロノグラフ。シリコン製のアンクルとガンギ車。ねじ込み式リューズ。

60本限定モデル。

ムーブメント：エル・プリメロ 400

振動数：毎時36,000振動（5Hz）

パワーリザーブ：55時間

機能：中央に時針と分針、9時位置にスモールセコンド。クロノグラフ：中央にクロノグラフ針、6時位置に12時間カウンター、3時位置に30分カウンター。4時半位置に日付表示。

仕上げ：コート・ド・ジュネーブ装飾とゼニス&USMのロゴを施したローター

税込価格：1,592,800円

素材：ステンレススチール

防水機能：10気圧

ケース：37mm

文字盤：USM ゴールデンイエロー

アワーマーカー：ロジウムプレート加工

針：ロジウムプレート加工、ファセットカット、スーパールミノバ SLN C1を塗布

ブレスレット＆バックル：ステンレススチール製「ラダー」ブレスレット

デファイ クロノグラフ USM

リファレンス：03.A780.400-2/91.M3642

特長：自動巻エル・プリメロ コラムホイール クロノグラフ ムーブメント。シリコン製のアンクルとガンギ車。ねじ込み式リューズ。

60本限定モデル。

ムーブメント：エル・プリメロ 400

振動数：毎時36,000振動（5Hz）

パワーリザーブ：55時間

機能：中央に時針と分針、9時位置にスモールセコンド。クロノグラフ：中央にクロノグラフ針、6時位置に12時間カウンター、3時位置に30分カウンター。4時半位置に日付表示。

仕上げ：コート・ド・ジュネーブ装飾とゼニス&USMのロゴを施したローター

税込価格：1,592,800円

素材：ステンレススチール

防水機能：10気圧

ケース：37mm

文字盤：USM グリーン

アワーマーカー：ロジウムプレート加工

針：ロジウムプレート加工、ファセットカット、スーパールミノバ SLN C1を塗布

ブレスレット＆バックル：ステンレススチール製「ラダー」ブレスレット

デファイ クロノグラフ USM

リファレンス：03.A780.400-3/56.M3642

特長：自動巻エル・プリメロ コラムホイール クロノグラフ ムーブメント。シリコン製のアンクルとガンギ車。ねじ込み式リューズ。

60本限定モデル。

ムーブメント：エル・プリメロ 400

振動数：毎時36,000振動（5Hz）

パワーリザーブ：55時間

機能：中央に時針と分針、9時位置にスモールセコンド。クロノグラフ：中央にクロノグラフ針、6時位置に12時間カウンター、3時位置に30分カウンター。4時半位置に日付表示。

仕上げ： コート・ド・ジュネーブ装飾とゼニス&USMのロゴを施したローター

税込価格：1,592,800円

素材：ステンレススチール

防水機能：10気圧

ケース：37mm

文字盤：USM ピュアオレンジ

アワーマーカー：ロジウムプレート加工

針：ロジウムプレート加工、ファセットカット、スーパールミノバ SLN C1を塗布

ブレスレット＆バックル：ステンレススチール製「ラダー」ブレスレット