ビジュアルリサーチ、ジャックス家賃保証システムとのAPI連携により、家賃保証契約にかかる利便性を大幅に向上

賃貸管理・不動産仲介業務のDXを推進する株式会社ビジュアルリサーチ（本社：東京都港区、代表取締役社長：小野 貴広 以下、ビジュアルリサーチ）と、リテールファイナンスの分野で商品・サービスを提供する株式会社ジャックス（本部：東京都渋谷区、代表取締役社長：村上 亮 以下、ジャックス） は、ビジュアルリサーチが提供する賃貸管理システム「i-SP」とジャックスが提供する「JACCS‐Web 賃貸システム」のAPI連携を2025年10月より開始いたします。

サービス概要

i-SPの契約登録だけで家賃保証契約完結

これまでは、賃貸住宅管理会社様がi-SPとWeb賃貸システムとそれぞれに顧客データを登録して、審査と顧客管理を行っていたが、本連携により、賃貸住宅管理会社様がi-SPへ顧客データを登録するだけで、賃貸借契約から保証契約までをワンストップで実現することが可能となります。

賃貸住宅管理会社様においては、データの二重登録作業がなくなることにより大幅な業務効率化が期待できます。

JACCS‐Web 賃貸システムについて

家賃保証審査の受付から契約締結までペーパーレスで行える専用サイトです。

賃貸住宅管理会社様がログインし簡易な操作を行うことで、家賃保証契約締結をWeb上で完結。

ペーパーレス運用が可能なため家賃保証契約書の提出が不要となります。

紙の契約書提出が不要となることから、賃貸住宅管理会社様は契約締結にかかるコストを削減、契約書紛失や誤送付等の個人情報事故防止にもつながります。

i-SPについて（URL：https://www.visualresearch.jp/lp/kanri/isp.php）

ビジュアルリサーチが開発した賃貸管理システム「i-SP」は、4,000社以上の導入実績があるパッケージ商品です。台帳管理から契約、運用管理まで管理業務の全てをサポートしています。オンプレミス型なので柔軟なカスタマイズにも対応、登録部屋数が10,000戸以上の場合でも高速処理が可能です。基本パッケージにて賃貸管理業務全般をカバーしつつ、不動産DXを推進する各種オプションもご用意しています。

株式会社ジャックスについて

ジャックスは、1954年（昭和29年）の創業以来、「信為萬事本（信を万事の本と為す）」という創業の精神のもと、信義は物事の基本である、その想いを胸に一人ひとりの暮らしに真摯に向き合い応え続けることで、「信用」と「信頼」を築き上げてきました。 今後もリテールファイナンス分野で培った豊富なノウハウを活用し、お客様にご満足いただける商品の提供を目指しています。

株式会社ビジュアルリサーチについて

ビジュアルリサーチは会社設立以来、一貫して賃貸管理業務、賃貸仲介業務、売買仲介業務に特化したシステムを開発してきました。

不動産ビジネスをより円滑にするサービス作りのご提案を通じ、業務課題に対して最適なソリューションをお客さまにお届けすることなど、テクノロジーの力で不動産業界のデジタルトランスフォーメーション（DX）を加速化し、不動産取引そのものを進化させ、不動産に係る人々を幸せにしていくことを目指しております。

【サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社ビジュアルリサーチ

URL：https://www.visualresearch.jp/

TEL：03-6826-1120