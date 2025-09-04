累計100以上の海外IPを日本で展開。ファンの“熱量”を捉え市場を拓いてきたインフォレンズ、10周年を機に次なる10年への挑戦を開始

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連の公式ライセンス商品を輸入・販売するインフォレンズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川 洋）は、設立10周年を迎えました。本リリースは、当社の10年間を「過去・現在・未来」の3回にわたってお届けする記念シリーズの第1弾です。

当社はこれまで、国内ではまだ本格的な商品展開がされていなかった海外ゲームのグッズを全国的なヒット商品へと成長させ、近年では話題のインディーアニメ『The Amazing Digital Circus』の公式グッズ展開を手がけるなど、常にファンの熱量を捉え市場を拓いてきました。設立からの10年間で『Minecraft』の公式グッズ累計売上は16億円を突破、取り扱いIPは累計100以上に拡大しました。

第1弾では、当社の成長を支えてきた、これまでのストーリーをお届けします。

【海外で出会った“ワクワク”を日本へ】

インフォレンズのグッズ展開の歩みは、代表の安川が海外で出会ったゲームグッズから始まりました。日本ではまだ知られていなくても、世界にはこんなにも魅力的でファンの心をくすぐるグッズがある--。「この“ワクワク”と“笑顔”を日本のファンにも届けたい」。その一心で、海外メーカーとの交渉を自ら開始したのが当社の原点です。当初は数名の小さなチームでしたが、この想いがすべての事業の根幹となっています。

【海外ゲーム会社や海外メーカーとの繋がりを強みに事業を拡大】

事業開始当初は小規模な輸入販売からスタートしました。しかし、ファンの潜在的なニーズを的確に捉えることで事業を拡大。2015年に国内展開を開始した『Minecraft』公式ライセンス商品は、全国の小売店への卸売りを通じてファンの裾野を広げ、大きな実績となりました。

この実績を元に、「Apex Legends」や「Poppy Playtime」といった人気ゲームIPの公式グッズへと展開を拡大。さらに、自社での公式ライセンスの商品開発も強化しました。

また、ECサイト「INFOLENS GEEK SHOP」の開設や、池袋パルコでの出店、全国でのPOP UP STORE展開など、ファンとの接点を多様化させ、エンターテインメントを多面的に楽しめる環境を提供してまいりました。

【10周年に向けた展望】

当社は設立以来、エンターテインメントを通じて人と人、ファンと作品をつなぐ企業として歩んでまいりました。 その根底には、以下の理念体系があります。

- Mission（使命） ： 「笑顔とワクワクを世界から日本へ、日本から世界へ届けます」- Vision（将来像）： 「グローバルブランドのベストパートナーを目指します」- Value（価値観） ： 「すべてのステークホルダーから信頼され、支持される企業を目指します。国内外の顧客とパートナーの双方にメリットをもたらし、信頼を築くことで、継続的な価値の創造を実現します」

このMission・Vision・Valueを基盤に、インフォレンズはさらなる飛躍を目指し、新規IPの獲得や海外展開の強化、そしてファンに楽しんでいただけるイベントや商品開発を継続的に推進してまいります。

【代表取締役CEO 安川 洋 コメント】

設立から10年を迎え、この節目に至ることができたのは、パートナー企業の皆さま、そしてファンの皆さまの支えがあったからこそです。創業時は小さな一歩から始まりましたが、多くの挑戦と学びを経て、ここまで成長することができました。

10周年を迎えた今、改めて“エンターテインメントを通じて笑顔とワクワクを届ける”という原点に立ち返り、次の10年に向けてさらなる挑戦を続けてまいります。

■今後のシリーズ配信について

代表取締役CEO 安川 洋

本リリースは10周年記念シリーズの第1弾です。今後は以下のテーマで情報を発信してまいります。

- 第2弾（9月10日配信予定）：インフォレンズのユニークな働き方（男性育休取得率100％、10年間離職率ゼロ、女性管理職50％など）- 第3弾（9月17日配信予定）：未来ビジョン（グローバルブランドのベストパートナーを目指し、海外展開を着実に推進）

■INFOLENS GEEK SHOPについて

INFOLENS GEEK SHOP(インフォレンズギークショップ)は、世界的な人気ゲームおよび映像コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズ約300種類を集めた、国内で手軽にオンライン購入ができるショップです。

2023年3月には池袋パルコ店をオープン。

ジャンルを問わずバラエティに富んだ公式グッズを実際に手に取り購入できる国内最大級のゲームグッズ専門店となっています。

【店舗情報】

＜INFOLENS GEEK SHOPオンラインショップURL＞

https://geekshop.infolens.com/

＜INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店＞

所在地：〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

TEL ：03-5985-4011

https://geekshop.infolens.com/pages/infolensgeekshop-ikebukuro

【公式X】

INFOLENS GEEK SHOP：https://x.com/INFOLENSGEEK

INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店：https://x.com/igs_ikebukuro

■インフォレンズ株式会社について

インフォレンズ株式会社は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズを取り扱う正規販売代理店です。輸入商品および自社製品を含め約500種類の商品を取り扱い、全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

商号 ： インフォレンズ株式会社

代表者 ： 代表取締役CEO 安川 洋

本社 ： 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 ： 2018年10月

事業内容：エンターテインメント関連商品の輸入販売・製造販売

URL ： http://www.infolens.com