趣味の世界観を手元にも。人気の「HOBBY」シリーズに「乗馬」と「ピアニスト」が登場！

ブルーミング中西株式会社

CLASSICS the Small Luxury (クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ)は、東京、日本橋人形町を拠点に日本のハンカチーフ業界のパイオニアである、繊維製品企画販売のブルーミング中西株式会社(本社 東京都 中央区 取締役社長 中西一) が運営するハンカチーフ専門店です。趣味をテーマにした「HOBBY」シリーズより、新作「乗馬」と「ピアニスト」のハンカチを発売しました。

■HOBBYシリーズについて

ゴルフ、釣り、ランニング、登山など、大人の趣味をモチーフにしたデザインでご好評をいただいている「HOBBY」シリーズ。今回新たに加わる「乗馬」と「ピアニスト」は、白地のキャンバスに繊細なタッチで描かれたシックなデザインが特徴です。

■「HOBBY」シリーズ 新作ハンカチーフ概要

各種 価格：\2,750（税込）サイズ：45×45cm

大人の遊び心を一枚に。「HOBBY」シリーズは、大人の嗜みやこだわりをハンカチで表現するコレクション。日常使いはもちろん、趣味を大切にする方への贈り物としても最適です。ハンカチに込められた遊び心が、手にする人のライフスタイルをより豊かに彩ります。

・乗馬

△別途イニシャル刺繍代 \550（税込）

自然の中の馬場で馬と共に駆け抜けるシーンをシンプルに描いています。気品ある馬の姿を軽やかに表現しました。イニシャル刺繍をプラスして、乗馬を楽しむ人、馬好きな方へのギフトに最適です。

・ピアニスト

△別途イニシャル刺繍代\660（税込）

大ホールでの生演奏のシーンで心地良いピアノの音色が響き渡る様子を描いています。ピアノと五線譜のデザインに、ドレスの色がアクセント。スワロフスキークリスタルを添えたイニシャル刺繍をプラスして特別な一枚に。ピアノを愛する人や、演奏会や発表会の記念品としてもおすすめです。

楽器モチーフやピアノの鍵盤をあしらった華やかなデザインのハンカチと組合せて、演奏家や音楽好きの方へのギフトにぴったりです。



「HOBBY」シリーズの他、趣味をテーマにした様々なハンカチーフをご用意しております。

詳細を見る :https://classics-the-small-luxury.com/blogs/news/20250903

■CLASSICS the Small Luxuryについて

クラシクス・ザ・スモールラグジュアリは、1879年創業のブルーミング中西が長年のハンカチーフづくりを経て密やかな贅沢をお届けしたいという想いから2003年に誕生したハンカチーフ専門店です。

ハンカチは、小さな布にすぎない。けれど、そこに様々な思いをこめることができます。シーズンごとに変化する趣向を凝らしたデザイン。良質な素材。美しい意匠。企画、デザイン、生産、刺繍加工、接客、包装に至るまで。“格別の、ひそやかな贅沢“を誰かの日々にお届けすることを願い、クラシクス・ザ・スモールラグジュアリは生まれました。私たちは、ハンカチを扱うスペシャリティストアです。いち枚のハンカチにこめたたくさんの愛を、世界中へ。

・ブランドサイト

https://classics-the-small-luxury.com/(https://classics-the-small-luxury.com/)

・Instagram

https://www.instagram.com/classics_the_small_luxury/(https://www.instagram.com/classics_the_small_luxury/)

・X

https://twitter.com/CLASSICS_the_SL(https://twitter.com/CLASSICS_the_SL)

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCMN_TrcRKoTodino_HQhhYQ(https://www.youtube.com/channel/UCMN_TrcRKoTodino_HQhhYQ)

■会社概要

社 名：ブルーミング中西株式会社

創 業：1879年11月16日

代 表 者：取締役社長 中西 一

本 社：東京都中央区日本橋人形町3-2-8 TEL 03-3663-2331（代表）

事業内容：繊維製品企画販売

取扱商品：1.ハンカチーフ＆ファッションアクセサリー

2.テーブルクロス、テーブルマット、キッチンクロス、その他インテリア商品

3.ホテルレストラン用リネン商品類

（テーブルクロス、ナプキン、バスローブ、バスタオル、その他）

4.その他ＯＥＭ商品

営業拠点：東京、大阪、福岡

直 営 店：CLASSICS the Small Luxury 2店舗（六本木ヒルズ本店、日本橋人形町店）、オンラインショップ