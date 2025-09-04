【楽天スーパーSALE】人気のHDMI分配器が50％OFF！ゲーム周辺機器など60点以上が特別価格に

ラトックシステム株式会社


ラトックシステム株式会社（本社：大阪市西区、代表取締役：近藤 正和、以下ラトックシステム）は、「楽天スーパーSALE」において、セール対象製品を最大50%OFFの特別価格で販売いたします。



期間は、2025年9月4日(木)～ 9月11日(木)までの8日間。


60点以上のセール対象製品が登場し、ポイント倍率は全品2倍となります。



50%OFF対象の「HDMI分配器」は、テレビ売り場やイベント会場で利用される人気製品です。さらに、書画カメラ・PC映像を共有したい時にも活躍。この機会にぜひお買い求めください。




楽天スーパーSALEの概要


期間：2025年9月4日(木) 20:00 ～ 2025年9月11日(木) 01:59


割引率：最大50%OFF


ポイント倍率：全品ポイント2倍


キャンペーン詳細：https://item.rakuten.co.jp/ratoc/c/0000000259/


※お買い上げ金額ごとに使用可能な最大5,000円OFFクーポンも配布中




50%OFF対象の目玉製品


■4K60Hz対応1入力4出力HDMI分配器（動作モード機能付）RS-HDSP4M-4KA

1入力4出力に対応したHDMI分配器。


同じ映像をディスプレイ4台に分配することができ、カスケード接続では最大64台に対応。3種の動作モードを搭載し、異なるスペックのディスプレイも最大限に活用できます。



https://item.rakuten.co.jp/ratoc/rs-hdsp4m-4ka/









その他セール対象製品（一部抜粋）


■8K60Hz/4K120Hz対応 4入力1出力 HDMI切替器 RS-HDSW41-8KA

4入力1出力に対応したHDMI切替器。


ケーブルを抜き挿しすることなく、4台のHDMI機器を切り替えてディスプレイに出力することが可能です。


4K120Hz出力に対応しており、PS5などの最新ゲーム機も快適に楽しむことができます。



https://item.rakuten.co.jp/ratoc/rs-hdsw41-8ka/







■smalia（スマリア）スマートリモコン RS-WBRCH1

メッシュWi-Fiや5GHzに対応した最新スマートリモコン。


外出先から家電が操作できるほか、スマートスピーカーに呼びかけて操作することもできます。


「室温が30℃を上回ったら冷房ON」「自宅を離れたらエアコンOFF」といった設定も可能です。


※一部条件は連携製品が必要です。



https://item.rakuten.co.jp/ratoc/rs-wbrch1/






■smalia スマートボタン RS-SCBTN2

家電操作をワンプッシュで実行できるスマートボタン。


「外出前にまとめて電源をOFF」など、さまざまな家電操作をスマート化できます。


電池駆動のため、近くにコンセントがない「枕元」「玄関扉」にも設置可能です。



※本製品はsmalia スマートリモコン（別売品）のオプション品です。本製品単品ではご使用いただけません。



https://item.rakuten.co.jp/ratoc/rs-scbtn2/






■smalia 開閉センサー RS-BTDS1


見守りや防犯対策に活用できる開閉センサー。


外出先から開閉状態を確認したり、開閉に応じて「スマホ通知」や「家電操作」を実行。


「窓が開いたら通知」「パントリーの扉を開けると照明ON＋1分後にOFF」といった設定が可能です。



※本製品はsmalia スマートリモコン（別売品）のオプション品です。本製品単品ではご使用いただけません。



https://item.rakuten.co.jp/ratoc/rs-btds1/







■Bluetoothワットチェッカー RS-BTWATTCH2A

消費電流・電圧・消費電力などが計測できるワットチェッカー。


パソコンやゲーム機、家電製品のコンセントと接続するだけで簡単に設置可能。


消費電力の確認、節電対策などに活用できます。



https://item.rakuten.co.jp/ratoc/rs-btwattch2/






関連 URL


キャンペーン詳細：


https://item.rakuten.co.jp/ratoc/c/0000000259/




