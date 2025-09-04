【楽天スーパーSALE】人気のHDMI分配器が50％OFF！ゲーム周辺機器など60点以上が特別価格に

ラトックシステム株式会社

ラトックシステム株式会社（本社：大阪市西区、代表取締役：近藤 正和、以下ラトックシステム）は、「楽天スーパーSALE」において、セール対象製品を最大50%OFFの特別価格で販売いたします。

期間は、2025年9月4日(木)～ 9月11日(木)までの8日間。

60点以上のセール対象製品が登場し、ポイント倍率は全品2倍となります。

50%OFF対象の「HDMI分配器」は、テレビ売り場やイベント会場で利用される人気製品です。さらに、書画カメラ・PC映像を共有したい時にも活躍。この機会にぜひお買い求めください。

楽天スーパーSALEの概要

期間：2025年9月4日(木) 20:00 ～ 2025年9月11日(木) 01:59

割引率：最大50%OFF

ポイント倍率：全品ポイント2倍

キャンペーン詳細：https://item.rakuten.co.jp/ratoc/c/0000000259/

※お買い上げ金額ごとに使用可能な最大5,000円OFFクーポンも配布中

50%OFF対象の目玉製品

■4K60Hz対応1入力4出力HDMI分配器（動作モード機能付）RS-HDSP4M-4KA

1入力4出力に対応したHDMI分配器。

同じ映像をディスプレイ4台に分配することができ、カスケード接続では最大64台に対応。3種の動作モードを搭載し、異なるスペックのディスプレイも最大限に活用できます。

https://item.rakuten.co.jp/ratoc/rs-hdsp4m-4ka/

その他セール対象製品（一部抜粋）

■8K60Hz/4K120Hz対応 4入力1出力 HDMI切替器 RS-HDSW41-8KA

4入力1出力に対応したHDMI切替器。

ケーブルを抜き挿しすることなく、4台のHDMI機器を切り替えてディスプレイに出力することが可能です。

4K120Hz出力に対応しており、PS5などの最新ゲーム機も快適に楽しむことができます。

https://item.rakuten.co.jp/ratoc/rs-hdsw41-8ka/

■smalia（スマリア）スマートリモコン RS-WBRCH1

メッシュWi-Fiや5GHzに対応した最新スマートリモコン。

外出先から家電が操作できるほか、スマートスピーカーに呼びかけて操作することもできます。

「室温が30℃を上回ったら冷房ON」「自宅を離れたらエアコンOFF」といった設定も可能です。

※一部条件は連携製品が必要です。



https://item.rakuten.co.jp/ratoc/rs-wbrch1/

■smalia スマートボタン RS-SCBTN2

家電操作をワンプッシュで実行できるスマートボタン。

「外出前にまとめて電源をOFF」など、さまざまな家電操作をスマート化できます。

電池駆動のため、近くにコンセントがない「枕元」「玄関扉」にも設置可能です。

※本製品はsmalia スマートリモコン（別売品）のオプション品です。本製品単品ではご使用いただけません。

https://item.rakuten.co.jp/ratoc/rs-scbtn2/

■smalia 開閉センサー RS-BTDS1

見守りや防犯対策に活用できる開閉センサー。

外出先から開閉状態を確認したり、開閉に応じて「スマホ通知」や「家電操作」を実行。

「窓が開いたら通知」「パントリーの扉を開けると照明ON＋1分後にOFF」といった設定が可能です。

※本製品はsmalia スマートリモコン（別売品）のオプション品です。本製品単品ではご使用いただけません。

https://item.rakuten.co.jp/ratoc/rs-btds1/

■Bluetoothワットチェッカー RS-BTWATTCH2A

消費電流・電圧・消費電力などが計測できるワットチェッカー。

パソコンやゲーム機、家電製品のコンセントと接続するだけで簡単に設置可能。

消費電力の確認、節電対策などに活用できます。

https://item.rakuten.co.jp/ratoc/rs-btwattch2/

