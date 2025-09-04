Hollylandアカデミー 特別版 in城西国際大学 東京紀尾井町キャンパス 9月6日開催！

株式会社システムファイブ

株式会社システムファイブ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川 行洋)は、ビデオ伝送システム、ワイヤレスマイクロフォンなどのメーカーであるHollylandと共催し、9月6日(土)にHollylandアカデミー 特別版を城西国際大学 東京紀尾井町キャンパスにて開催いたします。

概要

コンテンツ制作に役立つ情報と体験が盛りだくさん！プロから学んで、最新機材で体験しよう！

今回は次世代を担う若手クリエイターや学生、学校関係者様向けのイベントとなっております。

本イベントには、YouTubeチャンネル「老人と文学社」さんによるトークセッション、takumifoneさんによるトークセッション＆ワークショップを実施いたします。

現役で活躍されるクリエイターのお話が聞ける機会となっております。

その他Hollylandや協賛メーカー（BlackmagicDesign / YC Onion / Ulanzi）による発表されたばかりの新製品の展示や、実際の製品を含む豪華賞品が当たる抽選会も開催します！

職業問わず、映像にご興味のある方ならどなたでもご参加いただけます！

皆様のご来場をお待ちしております。

日時

2025年9月6日(土)14:00～17:30（受付 13：30～）

※進行状況によって終了時間が前後する可能性がございます。

イベント内容

■ゲストトークセッション

【特別ゲスト】takumifone（山崎 拓実）さん

【トークテーマ】

・「スマホでカフェの料理を魅力的に撮るコツ」

・プロが教える、商用広告撮影のヒミツ

＞takumifoneさん公式サイトはこちら(https://takumifone.com/)

【特別ゲスト】YouTubeチャンネル「老人と文学社」さん

【トークテーマ】

・「ライブ配信におけるLARK MAX2の活用方法」

高品質な録音がそのまま配信クオリティに直結！

・「LARK MAX2で広がる音の選択肢」

プロのクリエイターが、MAX2の革新的機能で“音の表現の幅”がどう広がるのかを徹底解説！

＞老人と文学社 YouTubeチャンネルはこちら(https://www.youtube.com/@rojintobungakusya)

■ワークショップ

“グルメ＆フードVloggerの1日” を体験！

会場に用意されたドリンクとスナックを使って、LARK A1デモ機（10台準備！）で没入感たっぷりの音収録に挑戦！

■新製品展示

一般発売前の最新製品をいち早く体験できるチャンス！

■サプライズガチャ抽選会

会場で抽選に参加すると、実際の製品を含む豪華賞品が当たる！

※内容が一部変更となることもございますので、ご了承ください。

Hollyland 公式X(https://x.com/hollyland_japan/status/1961373828795486337)でも情報発信しています。

会場

城西大学 東京紀尾井町キャンパス 2号棟

〒102-0093 東京都千代田区平河町2丁目8－3(https://maps.app.goo.gl/nuCXWkXrPgjJ2GXF9)

※構内に駐車場はございません。お車はお近くのパーキングへ駐車していただくようお願いいたします。

お申し込み

【参加無料・要申込】です。

※募集定員に達し次第受付は終了となります。

お申し込みはこちら(外部フォーム) :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc00FQU_UT8wTTHJmFN-y6YmD5zaJiz4EKeUswRdjnC5xcbUA/viewform

主催：Hollyland（ホーリーランド）について

Hollyland（ホーリーランド）は、ワイヤレス・インカムシステム、ビデオ伝送システム、モニター、ワイヤレスマイクロフォンなどを専門とする、ワイヤレス技術のリーディングプロバイダーです。

2013年の創業以来、映画制作、放送、ビデオ制作、ライブイベント、展示会、劇場、礼拝堂、個人のコンテンツクリエイターなど、幅広い分野において数百万のユーザーに製品とサービスを提供してきました。

現在では、世界約120の国と地域に販売ネットワークを展開し、数十の現地オフィスを通じて、よりきめ細やかなサポート体制を構築しています。

製品や企業に関する詳細は、以下の公式リンクよりご確認いただけます。

公式サイト： https://www.hollyland.com/

共催：株式会社システムファイブについて

1989年に名古屋で創業した放送業務用映像システムインテグレーターです。映像業界トップのアクセス数を誇る映像制作者向けポータルサイト「SYSTEM5.jp」の運営を通じて、機材販売や技術セミナー等、各種専門サービスを提供しています。東京・半蔵門では映像機器・音響機器の専門ショールーム「PROGEAR半蔵門」を運営。各種機材を展示・販売しています。

社名 ： 株式会社システムファイブ（System5 Co., Ltd.）

代表者 ： 代表取締役社長 小川 行洋

本社所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル1階

ウェブサイト：https://www.system5.jp/

協力

城西国際大学メディア学部寺本研究室

協賛

BlackmagicDesign / YC Onion / Ulanzi（五十音順）