かながわの名産100選×るるぶキッチン「まるごと！神奈川レストラン」を開催します

神奈川県

かながわの名産100選協議会では、神奈川の伝統と風土に培われた農林水産品、加工食品、工芸品を「かながわの名産100選」として選定し、広くＰＲしています。

このたび、「るるぶキッチン」（東京都新宿区）において、期間限定で、かながわの名産100選の食材を使ったオリジナル・メニューを提供する「まるごと！神奈川レストラン」を開催します。

1. 「まるごと！神奈川レストラン」開催概要

・場所：editor’s favるるぶキッチン（株式会社JTBパブリッシング運営）東京都新宿区新宿３-17－７ 紀伊國屋書店新宿本店 地下１階

・期間：10月３日（金曜日）から10月31日（金曜日）

・実施主体：かながわの名産100選協議会 （事務局：公益社団法人神奈川県観光協会）

2. 記者発表会及びメディア向け試食会

オープン前日の10月2日（木曜日）11時30分から、 記者発表会及びメディア向け試食会を開催します。

（参考）かながわの名産100選協議会とは かながわの名産100選に選定された物産を県内外に広く紹介し、販路の開拓などを積極的に行い、名産100選の評価を高め、観光との連携の視点も取り入れ、地域産業の振興、育成を図ることを目的として、名産100選に選定された物産の生産又は販売にかかわる団体、自治体、関係団体により構成される協議会です。

問合せ先

神奈川県文化スポーツ観光局

観光プロモーション担当課長 釆女 電話045-210-5762

観光課国内プロモーショングループ 内田 電話045-210-5767