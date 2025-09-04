「たい焼きの具ランキング」3位カスタード、2位あんこ、1位は…にゃんこ？？ 変わり種ぬいぐるみなど9種類が9月新発売

総合雑貨メーカーの株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）は、2025年9月より、脱力系な表情＆ムチムチボディがチャーミングな「ねむねむおめめのナマケモノさん45cm」や抱き心地抜群の「コロコロシマエナガちゃん55cm」など、人気者から、変わり種のアニマルぬいぐるみ9種類を新発売します。


　ツキノワグマやハリネズミ、モモンガなど推しのアニマルぬいぐるみが見つかるかも！また、たい焼きにすっぽり入った？「ニャンコ」は社員の大好きな「ねこ×たい焼き」の2つが合体した奇跡のコラボ。全長65cmのもちもち素材でムギュ～っとしたくなる触り心地。抱き枕にもピッタリです！



・商品詳細


※取扱店にて順次発売


※全てオープン価格（小売参考価格を表記）




商品名：ねむねむおめめのナマケモノさん45cm


特徴：ねむねむおめめのナマケモノさんが全長45cmで登場♪脱力系な表情＆ムチムチボディがチャームポイント。もちもち素材でムギュ～っとしたくなる触り心地♪


商品ページ：https://hac72.jp/item/sloth/


小売参考価格：\1,980(税込)


※9月発売





商品名：おすわりツキノワグマくん45cm


特徴：ちょこんとおすわり、ツキノワグマくんのぬいぐるみ。全長45cmで膝に乗せたり、抱っこしたり思わずギュッとしてしまう♪ずっと触っていたいフワフワの手触りと、可愛いしっぽがチャームポイント♪


商品ページ：https://hac72.jp/item/sitting_bear/


小売参考価格：\1,980(税込)


※9月発売





商品名：どっしりおすわりカピバラさん60cm


特徴：なんとも言えない表情とフォルムがたまらない、カピバラさんのぬいぐるみ。全長60cmで思わずギュッとしてしまう♪ずっと触っていたいフワフワの手触りと、愛くるしい表情に心がほっこり♪膝に乗せたり、抱っこしたり、カピバラさんに癒されてね！


商品ページ：https://hac72.jp/item/capybara60/


小売参考価格：\5,980(税込)


※9月発売（再入荷）





商品名：たいやきニャンコ65cm


特徴：たいやき＆ネコのまさかのコラボ！全長65cmのたいやきニャンコのぬいぐるみが登場♪もちもち素材でムギュ～っとしたくなる触り心地♪ロングサイズなので抱き枕にもピッタリ。


商品ページ：https://hac72.jp/item/taiyakicat/


小売参考価格：\1,980(税込)


※9月発売





商品名：コロコロシマエナガちゃん55cm


特徴：ふんわり抱きしめたくなる、癒しのぬいぐるみ！コロコロま～るいシマエナガちゃん登場♪全長55cmあり抜群の抱き心地！クリクリおめめがとってもキュート！


商品ページ：https://hac72.jp/item/shimaenaga/


小売参考価格：\1,980(税込)


※9月発売





商品名：クリクリおめめのモモンガちゃん65cm


特徴：クリクリおめめのモモンガちゃんが全長65cmで登場♪ふわふわで気持ちいい～抜群の抱き心地♪もふもふしっぽがチャームポイント♪


商品ページ：https://hac72.jp/item/momonga/


小売参考価格：\1,980(税込)


※9月発売





商品名：クルッとまるまるハリネズミちゃん50cm


特徴：ふんわり抱きしめたくなる、癒しのぬいぐるみ！クルッとまるまるハリネズミちゃん登場♪全長50cmあり抜群の抱き心地！ボタンでとめてクルッとまるまる！


商品ページ：https://hac72.jp/item/hedgehog/


小売参考価格：\1,980(税込)


※9月発売





商品名：ねそべりレッサーくん60cm


　　　：ねそべりきつねくん60cm


特徴：一緒にゴロゴロ♪ねそべりきつねくん＆レッサーくんが全長60cmで登場♪おっきなしっぽがチャームポイント。


商品ページ：https://hac72.jp/item/red_panda/ （レッサーくん）


　　　　　：https://hac72.jp/item/fox_racoon/ （きつねくん）


小売参考価格：\1,980(税込)


※9月発売



・会社概要




会社名：株式会社ハック


所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10


代表者：有山 哲也


設立：平成12年7月


URL：https://hac72.jp/


X：https://twitter.com/HacCoLtd


Instagram：https://www.instagram.com/hac_toys



事業内容：


1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売


2.アウトドア用品の企画・製造・販売


3.OEM商品等の企画、製造



【本リリースに関するお問い合わせ先】


商品のお問い合わせ：https://hac72.jp/media/


広報部：立花


e-mail：info_pr@hac72.com