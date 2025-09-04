「たい焼きの具ランキング」3位カスタード、2位あんこ、1位は…にゃんこ？？ 変わり種ぬいぐるみなど9種類が9月新発売

株式会社ハック

総合雑貨メーカーの株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）は、2025年9月より、脱力系な表情＆ムチムチボディがチャーミングな「ねむねむおめめのナマケモノさん45cm」や抱き心地抜群の「コロコロシマエナガちゃん55cm」など、人気者から、変わり種のアニマルぬいぐるみ9種類を新発売します。

ツキノワグマやハリネズミ、モモンガなど推しのアニマルぬいぐるみが見つかるかも！また、たい焼きにすっぽり入った？「ニャンコ」は社員の大好きな「ねこ×たい焼き」の2つが合体した奇跡のコラボ。全長65cmのもちもち素材でムギュ～っとしたくなる触り心地。抱き枕にもピッタリです！

・商品詳細

※取扱店にて順次発売

※全てオープン価格（小売参考価格を表記）

商品名：ねむねむおめめのナマケモノさん45cm

特徴：ねむねむおめめのナマケモノさんが全長45cmで登場♪脱力系な表情＆ムチムチボディがチャームポイント。もちもち素材でムギュ～っとしたくなる触り心地♪

商品ページ：https://hac72.jp/item/sloth/

小売参考価格：\1,980(税込)

※9月発売

商品名：おすわりツキノワグマくん45cm

特徴：ちょこんとおすわり、ツキノワグマくんのぬいぐるみ。全長45cmで膝に乗せたり、抱っこしたり思わずギュッとしてしまう♪ずっと触っていたいフワフワの手触りと、可愛いしっぽがチャームポイント♪

商品ページ：https://hac72.jp/item/sitting_bear/

小売参考価格：\1,980(税込)

※9月発売

商品名：どっしりおすわりカピバラさん60cm

特徴：なんとも言えない表情とフォルムがたまらない、カピバラさんのぬいぐるみ。全長60cmで思わずギュッとしてしまう♪ずっと触っていたいフワフワの手触りと、愛くるしい表情に心がほっこり♪膝に乗せたり、抱っこしたり、カピバラさんに癒されてね！

商品ページ：https://hac72.jp/item/capybara60/

小売参考価格：\5,980(税込)

※9月発売（再入荷）

商品名：たいやきニャンコ65cm

特徴：たいやき＆ネコのまさかのコラボ！全長65cmのたいやきニャンコのぬいぐるみが登場♪もちもち素材でムギュ～っとしたくなる触り心地♪ロングサイズなので抱き枕にもピッタリ。

商品ページ：https://hac72.jp/item/taiyakicat/

小売参考価格：\1,980(税込)

※9月発売

商品名：コロコロシマエナガちゃん55cm

特徴：ふんわり抱きしめたくなる、癒しのぬいぐるみ！コロコロま～るいシマエナガちゃん登場♪全長55cmあり抜群の抱き心地！クリクリおめめがとってもキュート！

商品ページ：https://hac72.jp/item/shimaenaga/

小売参考価格：\1,980(税込)

※9月発売

商品名：クリクリおめめのモモンガちゃん65cm

特徴：クリクリおめめのモモンガちゃんが全長65cmで登場♪ふわふわで気持ちいい～抜群の抱き心地♪もふもふしっぽがチャームポイント♪

商品ページ：https://hac72.jp/item/momonga/

小売参考価格：\1,980(税込)

※9月発売

商品名：クルッとまるまるハリネズミちゃん50cm

特徴：ふんわり抱きしめたくなる、癒しのぬいぐるみ！クルッとまるまるハリネズミちゃん登場♪全長50cmあり抜群の抱き心地！ボタンでとめてクルッとまるまる！

商品ページ：https://hac72.jp/item/hedgehog/

小売参考価格：\1,980(税込)

※9月発売

商品名：ねそべりレッサーくん60cm

：ねそべりきつねくん60cm

特徴：一緒にゴロゴロ♪ねそべりきつねくん＆レッサーくんが全長60cmで登場♪おっきなしっぽがチャームポイント。

商品ページ：https://hac72.jp/item/red_panda/ （レッサーくん）

：https://hac72.jp/item/fox_racoon/ （きつねくん）

小売参考価格：\1,980(税込)

※9月発売

