「たい焼きの具ランキング」3位カスタード、2位あんこ、1位は…にゃんこ？？ 変わり種ぬいぐるみなど9種類が9月新発売
総合雑貨メーカーの株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）は、2025年9月より、脱力系な表情＆ムチムチボディがチャーミングな「ねむねむおめめのナマケモノさん45cm」や抱き心地抜群の「コロコロシマエナガちゃん55cm」など、人気者から、変わり種のアニマルぬいぐるみ9種類を新発売します。
ツキノワグマやハリネズミ、モモンガなど推しのアニマルぬいぐるみが見つかるかも！また、たい焼きにすっぽり入った？「ニャンコ」は社員の大好きな「ねこ×たい焼き」の2つが合体した奇跡のコラボ。全長65cmのもちもち素材でムギュ～っとしたくなる触り心地。抱き枕にもピッタリです！
・商品詳細
※取扱店にて順次発売
※全てオープン価格（小売参考価格を表記）
商品名：ねむねむおめめのナマケモノさん45cm
特徴：ねむねむおめめのナマケモノさんが全長45cmで登場♪脱力系な表情＆ムチムチボディがチャームポイント。もちもち素材でムギュ～っとしたくなる触り心地♪
商品ページ：https://hac72.jp/item/sloth/
小売参考価格：\1,980(税込)
※9月発売
商品名：おすわりツキノワグマくん45cm
特徴：ちょこんとおすわり、ツキノワグマくんのぬいぐるみ。全長45cmで膝に乗せたり、抱っこしたり思わずギュッとしてしまう♪ずっと触っていたいフワフワの手触りと、可愛いしっぽがチャームポイント♪
商品ページ：https://hac72.jp/item/sitting_bear/
小売参考価格：\1,980(税込)
※9月発売
商品名：どっしりおすわりカピバラさん60cm
特徴：なんとも言えない表情とフォルムがたまらない、カピバラさんのぬいぐるみ。全長60cmで思わずギュッとしてしまう♪ずっと触っていたいフワフワの手触りと、愛くるしい表情に心がほっこり♪膝に乗せたり、抱っこしたり、カピバラさんに癒されてね！
商品ページ：https://hac72.jp/item/capybara60/
小売参考価格：\5,980(税込)
※9月発売（再入荷）
商品名：たいやきニャンコ65cm
特徴：たいやき＆ネコのまさかのコラボ！全長65cmのたいやきニャンコのぬいぐるみが登場♪もちもち素材でムギュ～っとしたくなる触り心地♪ロングサイズなので抱き枕にもピッタリ。
商品ページ：https://hac72.jp/item/taiyakicat/
小売参考価格：\1,980(税込)
※9月発売
商品名：コロコロシマエナガちゃん55cm
特徴：ふんわり抱きしめたくなる、癒しのぬいぐるみ！コロコロま～るいシマエナガちゃん登場♪全長55cmあり抜群の抱き心地！クリクリおめめがとってもキュート！
商品ページ：https://hac72.jp/item/shimaenaga/
小売参考価格：\1,980(税込)
※9月発売
商品名：クリクリおめめのモモンガちゃん65cm
特徴：クリクリおめめのモモンガちゃんが全長65cmで登場♪ふわふわで気持ちいい～抜群の抱き心地♪もふもふしっぽがチャームポイント♪
商品ページ：https://hac72.jp/item/momonga/
小売参考価格：\1,980(税込)
※9月発売
商品名：クルッとまるまるハリネズミちゃん50cm
特徴：ふんわり抱きしめたくなる、癒しのぬいぐるみ！クルッとまるまるハリネズミちゃん登場♪全長50cmあり抜群の抱き心地！ボタンでとめてクルッとまるまる！
商品ページ：https://hac72.jp/item/hedgehog/
小売参考価格：\1,980(税込)
※9月発売
商品名：ねそべりレッサーくん60cm
：ねそべりきつねくん60cm
特徴：一緒にゴロゴロ♪ねそべりきつねくん＆レッサーくんが全長60cmで登場♪おっきなしっぽがチャームポイント。
商品ページ：https://hac72.jp/item/red_panda/ （レッサーくん）
：https://hac72.jp/item/fox_racoon/ （きつねくん）
小売参考価格：\1,980(税込)
※9月発売
・その他直近発売の「ぬいぐるみ」のリリース
「ぎゅっと」抱きしめたくなるアニマルぬいぐるみ6種が9月より順次新発売
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000236.000083381.html
・会社概要
会社名：株式会社ハック
所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10
代表者：有山 哲也
設立：平成12年7月
URL：https://hac72.jp/
X：https://twitter.com/HacCoLtd
Instagram：https://www.instagram.com/hac_toys
事業内容：
1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売
2.アウトドア用品の企画・製造・販売
3.OEM商品等の企画、製造
【本リリースに関するお問い合わせ先】
商品のお問い合わせ：https://hac72.jp/media/
広報部：立花
e-mail：info_pr@hac72.com