群馬県初上陸！ストリーモが「くらしたのしGUNMA2025」に出展！

　自分のペースで移動できる立ち乗り三輪モビリティを開発する株式会社ストリーモ(本社:東京都墨田区、代表取締役:森 庸太朗、以下「当社」)は、9月6日（土）・7日（日）に日本トーターグリーンドーム前橋で６年ぶりに開催される、群馬県最大級のイベント「くらしたのしGUNMA2025」に出展いたします。


　当社はHonda Cars群馬ブース内（ブースNo.66）に独自のバランスアシスト機構で転びにくい立ち乗り三輪モビリティ「Striemo S01JTA」を展示します。オプション装着車もご用意させていただき、来場者の皆様に実際に見て触れて体験し、その場で購入いただけるご用意をしております。



　さらに、当日ご成約いただいたお客様には、以下の特別なキャンペーン特典をご用意しております。ぜひこの機会にお立ち寄りください。



■キャンペーン特典（ イベント限定　ご成約者様対象）


特典１. 製品送料無料


　- 通常13,760円ご負担の製品送料を当社が負担


特典２. ストリーモおすすめアイテムを1点プレゼント


　- リアキャリア（ストリーモ純正）


　- ヘルメット（オージーケーカブト社製　CANVAS-CROSS　M/Lサイズ　マットライトグレイ）　


　- タイヤ空気入れ（足踏み式）




■イベント概要


名称：くらしたのしGUNMA2025


日程：2025年9月6日（土）・7日（日）


時間：10:00～17:00


会場：日本トーターグリーンドーム前橋（群馬県前橋市岩神町1-2-1）


　　　ストリーモ展示は　Honda Cars 群馬ブース内（ブースNo.66）


アクセス地図：https://maps.app.goo.gl/Wt8vNGkP6Ui51uNaA


イベント詳細：https://www.j-tr.jp/kt2025/


入場料：無料





【自分のペースで移動できる立ち乗り三輪モビリティ「ストリーモ」】


　ストリーモの特徴は、歩く～自転車のスピードまで自分のペースで移動できることです。停止時も自立し、1-2km/hといった極低速から快適な速度まで転びづらく、安定した走行を可能にします。さまざまなシーンで幅広い年齢層の方にもご自身のペースで安心してご利用いただくことができます。


<製品の特徴>


「自分のペースで移動」 - 人がもつ自然な反応を活かした独自の「バランスアシストシステム」(特許取得済み)により、停止時も自立し、極低速から快適な速度まで転びづらくご自身のペースで安定した走行を可能にします。15kgの荷物を乗せた場合でもバランスを保持しての走行が可能です。


「凸凹も安心」 - 石畳や轍(わだち)、傾斜でも進路や姿勢を乱されにくく、ユーザーは走行時に容易にバランス取ることができるので、快適な走行が楽しめます。


「人や他の交通手段との親和性」 - 低速でもふらつきにくく、足をつくことなく停止できるため、歩行者とも互いに安心して走行できます。





株式会社ストリーモ会社概要
「自分のペースで移動できる立ち乗り三輪電動モビリティ」の『Striemo（ストリーモ）』を提供。高齢化、過疎化地域をはじめとする移動課題を解決し、「世界中の人の移動と暮らしを豊かにすること」をミッションとしています。
「安心感」を第一にした設計および、人々を誰より理解し、世界最高峰の移動体験を提供できる独自の特許技術であるバランスアシストシステムにより、極低速でも転びづらい走行を実現できるのが特徴。
2023年よりデリバリーが始まり、個人利用だけではなく、レンタル、アミューズメントパーク、物流倉庫などでの事業用利用も開始しております。

・会社名　　：株式会社ストリーモ
・所在地　　：東京都墨田区
・代表取締役：森　庸太朗
・創業　　　：2021年8月
・資本金　　：1億円

【公式HP】https://striemo.com/
【プレスリリース一覧】https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/102850