両性界面活性剤市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月03に「両性界面活性剤市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。両性界面活性剤に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
両性界面活性剤市場の概要
両性界面活性剤市場に関する当社の調査レポートによると、両性界面活性剤市場規模は 2035 年に約82.3億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 両性界面活性剤市場規模は約51億米ドルとなっています。両性界面活性剤に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 6.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、両性界面活性剤の市場シェア拡大は、パーソナルケア・化粧品業界における需要の高まりによるものです。当社の専門家によると、パーソナルケア・化粧品業界は予測期間中に5.6%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。市場の成長は、オーガニック製品や環境に優しい製品への消費者の関心の高まり、そしてクリーンラベル、ナチュラル、オーガニック製品の採用増加に牽引されています。消費者は、両性界面活性剤を含むシャンプー、洗顔料、ベビーケア製品を、そのマイルドさ、泡立ち、そしてコンディショニング効果からますます好む傾向にあります。
両性界面活性剤に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/amphoteric-surfactants-market/110149
両性界面活性剤の市場調査では、EPA（環境保護庁）による毒性化学物質規則の更新や欧州化学物質庁によるREACH規則などの規制強化により、製品成分の透明性と処方変更が促進され、市場シェアが拡大することが明らかになりました。これらの規制は、エトキシル化非イオン界面活性剤に対する規制を強化し、より安全な両性界面活性剤の代替品を促進することが分かっています。これらの規制により、ホームケアおよびパーソナルケアブランドは、より安全な界面活性剤を使用して製品を再構築するようになり、市場の成長を後押ししています。
しかし、両性界面活性剤の高価格は、世界市場規模を縮小させる主要な抑制要因の1つです。両性界面活性剤は、従来のアニオン性またはカチオン性界面活性剤と比較して高価であることが判明しており、価格に敏感な消費者による採用を制限しています。さらに、環境に優しい界面活性剤をサポートするための大規模なインフラ投資の必要性が、今後数年間の市場成長を制限すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328925&id=bodyimage1】
両性界面活性剤市場セグメンテーションの傾向分析
両性界面活性剤市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、両性界面活性剤の市場調査は、アプリケーション別、最終用途産業別、製品タイプ別と地域別に分割されています。
両性界面活性剤市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-110149
アプリケーション別に基づいて、両性界面活性剤市場は、パーソナルケア製品、産業・業務用洗剤、医薬品、その他に分割されています。これらのうち、パーソナルケア製品は2035年に28%のシェアを占めると予想されています。このセグメントの成長は、パーソナルケアにおける低刺激性界面活性剤の採用増加と両性界面活性剤の使用量増加に牽引されています。韓国や日本などの国では、天然由来で刺激の少ない洗剤への需要が高まっています。さらに、世界中で環境に優しく生分解性の成分への需要が高まっていることも、両性界面活性剤の用途拡大につながっています。
