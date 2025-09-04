有限会社レジスタは9月4日（木）「江戸時代からの脱出」Nintendo Switch DL版を発売しました。 9月4日（木）配信開始。 通常:990円（税込）→セール:490円（税込）にて販売。
有限会社レジスタは9月4日（木）「江戸時代からの脱出」Nintendo Switch DL版を発売致しました。
9月4日（木）、配信開始です。
通常価格:990円（税込）→セール価格:490円（税込）にて販売中。
「江戸時代からの脱出」Nintendo Switch DL版
江戸時代が舞台のオーソドックスな脱出ゲーム！
仕掛けられた謎を解き、江戸時代からの脱出を目指そう。
Regista×なんかいいねの脱出ゲーム第46弾！！
■ゲームシステム
脱出ゲーム（謎解きアドベンチャーゲーム）です。
※画面をカーソルで選び、様々な仕掛けを解くことでゲームが進行していきます。
■物語
買い物に出かけた帰り道
突然の雨に襲われ
近くの木の下で雨宿りをしていた
その時-
突然雷に打たれ目を覚ますと
辺りは何だかえらいことになっていた
Nintendo store URL
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000101264
YouTube
https://youtu.be/li5Sc2o5MdQ
X：https://x.com/PR_Regista
TikTok：https://www.tiktok.com/@regista_pr
タイトル ：江戸時代からの脱出
ジャンル ：パズル（脱出ゲーム）
プレイ人数 ：1人
発売日 ：2025年9月4日（木）
通常価格 ：990円（税込）
セール価格 ：490円（税込）
ＣＥＲＯ ：「A」全年齢対象
対応機種 ：Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite
対応言語 ：日本語
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328885&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328885&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328885&id=bodyimage3】
配信元企業：有限会社レジスタ
