有限会社レジスタは9月4日（木）「江戸時代からの脱出」Nintendo Switch DL版を発売しました。 9月4日（木）配信開始。 通常:990円（税込）→セール:490円（税込）にて販売。

9月4日（木）、配信開始です。
通常価格:990円（税込）→セール価格:490円（税込）にて販売中。

「江戸時代からの脱出」Nintendo Switch DL版

江戸時代が舞台のオーソドックスな脱出ゲーム！
仕掛けられた謎を解き、江戸時代からの脱出を目指そう。

Regista×なんかいいねの脱出ゲーム第46弾！！

■ゲームシステム
脱出ゲーム（謎解きアドベンチャーゲーム）です。
※画面をカーソルで選び、様々な仕掛けを解くことでゲームが進行していきます。

■物語
買い物に出かけた帰り道

突然の雨に襲われ

近くの木の下で雨宿りをしていた

その時-

突然雷に打たれ目を覚ますと

辺りは何だかえらいことになっていた

Nintendo store URL
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000101264

YouTube
https://youtu.be/li5Sc2o5MdQ

X：https://x.com/PR_Regista

TikTok：https://www.tiktok.com/@regista_pr

タイトル　　　：江戸時代からの脱出
ジャンル　　　：パズル（脱出ゲーム）
プレイ人数　　：1人
発売日　　　　：2025年9月4日（木）
通常価格　　　：990円（税込）
セール価格　　：490円（税込）
ＣＥＲＯ　　　：「A」全年齢対象
対応機種　　　：Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite
対応言語　　　：日本語

配信元企業：有限会社レジスタ
