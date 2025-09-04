商業用コルクフローリングの世界市場2025年、グローバル市場規模（ナチュラルコルクフローリング、カラフルコルクフローリング）・分析レポートを発表
2025年9月4日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「商業用コルクフローリングの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、商業用コルクフローリングのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によれば、世界の商業用コルクフローリング市場は2023年にUSD XXX百万規模と評価され、2030年までにUSD XXX百万へと成長する見通しです。予測期間における年平均成長率（CAGR）はXXX％と見込まれており、環境配慮型建材への需要拡大や快適性を重視した空間設計の広がりが市場成長を支えています。コルクフローリングは天然素材由来で断熱性や防音性に優れ、持続可能性とデザイン性を兼ね備えたフローリングとして注目を集めています。
________________________________________
産業チェーンと応用分野
レポートでは、商業用コルクフローリング産業チェーン全体の発展状況を整理し、各応用分野の市場動向を示しています。
● ホテル分野：自然な質感を活かしたナチュラルコルクフローリングと、インテリアデザインに合わせたカラフルコルクフローリングが需要を牽引しています。宿泊施設では環境配慮と快適性が重視される傾向が強まっています。
● オフィス分野：柔軟性や歩行感の良さが評価され、ナチュラル・カラフル双方のフローリングが導入されています。従業員の快適性や健康志向の高まりが導入の背景にあります。
● その他の分野：博物館、ジム、学校などでも採用が広がっており、公共性と耐久性、デザイン性のバランスが選定基準となっています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別分析の結果、以下の傾向が示されています。
● 北米・欧州：環境政策の推進や消費者の意識向上により、着実な市場拡大が続いています。特に欧州は持続可能な建材需要が高く、コルク製品の採用が拡大しています。
● アジア太平洋地域：特に中国が世界市場をリードしており、強固な製造基盤、国内需要の拡大、政策支援を背景に成長を続けています。日本や韓国でもエコ建材へのシフトが進んでいます。
● 南米・中東・アフリカ：ブラジルなどコルク原料産地を抱える地域では供給面で優位性があり、今後の成長が期待されています。
________________________________________
市場分析の枠組み
本レポートは、マクロ的視点から市場を分析しています。
1. 市場規模とセグメンテーション：全体の販売数量（千平方メートル）、収益、タイプ別（ナチュラルコルクフローリング、カラフルコルクフローリング）や用途別（ホテル、オフィス、博物館、ジム、学校、その他）の市場シェアを算出しています。
2. 産業分析：環境規制、技術進歩、消費者嗜好の変化を中心に、市場成長の要因と課題を明確化しています。
3. 地域分析：各地域の政策、インフラ状況、経済条件、消費者行動を評価し、潜在的な成長機会を抽出しています。
4. 市場予測：市場成長率の見込み、需要動向、新規トレンドを提示し、2030年までの展望を描いています。
________________________________________
企業・消費者・技術分析
主要企業には、Amorim、Corksribas、USFloors、Granorte、MJO Cork、Home Legend、We Cork、Zandur、Expanko、Capri cork、Globus Cork、Jelinek Cork Group、RCC Flooring、DuroDesign、Wicandersが含まれます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「商業用コルクフローリングの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、商業用コルクフローリングのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によれば、世界の商業用コルクフローリング市場は2023年にUSD XXX百万規模と評価され、2030年までにUSD XXX百万へと成長する見通しです。予測期間における年平均成長率（CAGR）はXXX％と見込まれており、環境配慮型建材への需要拡大や快適性を重視した空間設計の広がりが市場成長を支えています。コルクフローリングは天然素材由来で断熱性や防音性に優れ、持続可能性とデザイン性を兼ね備えたフローリングとして注目を集めています。
________________________________________
産業チェーンと応用分野
レポートでは、商業用コルクフローリング産業チェーン全体の発展状況を整理し、各応用分野の市場動向を示しています。
● ホテル分野：自然な質感を活かしたナチュラルコルクフローリングと、インテリアデザインに合わせたカラフルコルクフローリングが需要を牽引しています。宿泊施設では環境配慮と快適性が重視される傾向が強まっています。
● オフィス分野：柔軟性や歩行感の良さが評価され、ナチュラル・カラフル双方のフローリングが導入されています。従業員の快適性や健康志向の高まりが導入の背景にあります。
● その他の分野：博物館、ジム、学校などでも採用が広がっており、公共性と耐久性、デザイン性のバランスが選定基準となっています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別分析の結果、以下の傾向が示されています。
● 北米・欧州：環境政策の推進や消費者の意識向上により、着実な市場拡大が続いています。特に欧州は持続可能な建材需要が高く、コルク製品の採用が拡大しています。
● アジア太平洋地域：特に中国が世界市場をリードしており、強固な製造基盤、国内需要の拡大、政策支援を背景に成長を続けています。日本や韓国でもエコ建材へのシフトが進んでいます。
● 南米・中東・アフリカ：ブラジルなどコルク原料産地を抱える地域では供給面で優位性があり、今後の成長が期待されています。
________________________________________
市場分析の枠組み
本レポートは、マクロ的視点から市場を分析しています。
1. 市場規模とセグメンテーション：全体の販売数量（千平方メートル）、収益、タイプ別（ナチュラルコルクフローリング、カラフルコルクフローリング）や用途別（ホテル、オフィス、博物館、ジム、学校、その他）の市場シェアを算出しています。
2. 産業分析：環境規制、技術進歩、消費者嗜好の変化を中心に、市場成長の要因と課題を明確化しています。
3. 地域分析：各地域の政策、インフラ状況、経済条件、消費者行動を評価し、潜在的な成長機会を抽出しています。
4. 市場予測：市場成長率の見込み、需要動向、新規トレンドを提示し、2030年までの展望を描いています。
________________________________________
企業・消費者・技術分析
主要企業には、Amorim、Corksribas、USFloors、Granorte、MJO Cork、Home Legend、We Cork、Zandur、Expanko、Capri cork、Globus Cork、Jelinek Cork Group、RCC Flooring、DuroDesign、Wicandersが含まれます。