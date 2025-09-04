非営利法人専用の「ハラスメント外部相談窓口」 新サービス「ノンハラ」の提供を開始します ー月額2,000円から導入できる、法人のハラスメント対策の“第一歩”を支援ー

非営利法人専用の「ハラスメント外部相談窓口」 新サービス「ノンハラ」の提供を開始します ー月額2,000円から導入できる、法人のハラスメント対策の“第一歩”を支援ー