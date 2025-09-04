赤城乳業から、チョコたっぷりのチョコミントアイスバーが新登場！パリパリのチョココーチングとミントアイスのスースー感がクセになる♪
赤城乳業株式会社
【商品情報】
赤城乳業株式会社（本社：埼玉県深谷市、社長：井上創太）は、2025年9月9日(火)より「チョコディップチョコミント」を全国発売いたします。
この商品は、2022年の発売以来、多くの皆さまにご好評いただいている「セルフチョコレートクラッシュ！チョコミント」で人気の「チョコの食感」や「チョコの量の多さ」を、より手軽に楽しんでいただくことはできないかと考え、アイスバーに仕上げました。
チョコチップが混ぜ込まれたミントアイスを、パリパリ食感のチョココーチングで包んでいます。秋冬でも食べやすいアイスミルクグレードです♪
赤城乳業は「あそびましょ。」の企業メッセージをお客様に伝えるため、もっと手軽に楽しんでいただける新しいアイスクリームの提案をしていきます。
【商品情報】
■チョコディップチョコミント
希望小売価格：162円（税込）
種類別：アイスミルク容量：80ml
エネルギー：182kcal
発売日：2025年9月9日(火)
発売エリア：全国