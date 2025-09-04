赤城乳業から、チョコたっぷりのチョコミントアイスバーが新登場！パリパリのチョココーチングとミントアイスのスースー感がクセになる♪

赤城乳業株式会社

赤城乳業株式会社（本社：埼玉県深谷市、社長：井上創太）は、2025年9月9日(火)より「チョコディップチョコミント」を全国発売いたします。

この商品は、2022年の発売以来、多くの皆さまにご好評いただいている「セルフチョコレートクラッシュ！チョコミント」で人気の「チョコの食感」や「チョコの量の多さ」を、より手軽に楽しんでいただくことはできないかと考え、アイスバーに仕上げました。

チョコチップが混ぜ込まれたミントアイスを、パリパリ食感のチョココーチングで包んでいます。秋冬でも食べやすいアイスミルクグレードです♪

赤城乳業は「あそびましょ。」の企業メッセージをお客様に伝えるため、もっと手軽に楽しんでいただける新しいアイスクリームの提案をしていきます。

【商品情報】

■チョコディップチョコミント

希望小売価格：162円（税込）

種類別：アイスミルク容量：80ml

エネルギー：182kcal

発売日：2025年9月9日(火)

発売エリア：全国