ニューバランスからすべてのランナーに贈る新しいランニングフェスティバル「Run your way. Park」を9月27、28日に開催

株式会社ニューバランスジャパン（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一）は、9月27日(土)、28日(日)に明治神宮外苑・都立明治公園にて、誰もが参加できる新しいランニングフェスティバル「Run your way. Park」を開催いたします。

ニューバランスが掲げる「Run your way. 見つけよう、あなたの道を。」は、すべてのランナーに向けたブランドからのメッセージです。初めてランニングシューズを履いて一歩を踏み出す人も、エリートとして記録に挑み続ける人も。どんなきっかけやレベルでも、ランニングの楽しみ方はランナーの数だけ存在します。

本イベントは、ニューバランスがメジャーパートナーとして協賛している「東京レガシーハーフマラソン2025」 と同エリアで開催され、大会に向けた機運を高めるランニングフェスティバルです。

すべてのランナーがランニングを楽しむための2日間のフェスティバルをお楽しみください。

Run your way. Park

9月27日(土)は聖徳記念絵画館前広場 / 明治神宮外苑円周道路の特設コースにて、ニューバランス初の公道レースを開催。ニューバランス契約アスリートも出走する5キロのタイムレース、3人1組で走る10キロのリレー形式レースを開催。

9月28日（日）は都立明治公園にて、街を舞台にポイントを競うランニング型アクティビティ「Tokyo City Trace」開催。

その他、都立明治公園ではニューバランス契約アスリートのトレーニングを追体験できる「アスリートレシピ」やランナーの発見を広げる多彩なプログラムが無料で参加できるので、ぜひご応募ください。9月3日より一部プログラムの参加者募集がスタートいたします。

Run your way. Park概要

開催日程：2025年9月27日（土） 9:30～18:00

9月28日（日） 10:00～18:00

会場：明治神宮外苑(27日のみ)/都立明治公園

参加費：無料

開催種目

1.New Balance GAIEN 5K

日時：2025年9月27日（土） 9:30～10:00（予定）

会場：聖徳記念絵画館前広場 / 明治神宮外苑円周道路

申し込みURL：https://moshicom.com/132017/（先着）

※新宿区民優先枠有

神宮外苑/ 聖徳記念絵画館前広場を会場にした5キロのタイムトライアルレース。

ニューバランス契約アスリートも出走します。

2.Run your way Relay 10K 10:00 ～11:30 (予定)

開催日程：2025年9月27日（土） 10:00 ～11:30 (予定)

会場：聖徳記念絵画館前広場 / 明治神宮外苑円周道路

申し込みURL：https://moshicom.com/132017/（先着）

※新宿区民優先枠有

3人1組で競う10キロのリレー形式レース。仲間との3人チームで挑戦するチームエントリーと、イベント会場で組まれるピックアップチームで挑戦する個人エントリーの、エントリー方法は2種。

3.Tokyo City Trace

開催日程：2025年9月28日（日） 11:00 ～14:00 (予定)

会場：都立明治公園

申し込みURL：https://moshicom.com/132017/（先着）

地図を手に、仲間とルートを決めてチェックポイントを巡る“アーバンロゲイニング”。どこをどう走るかも、どう楽しむかも自分たち次第。限られた時間内に、自由に戦略を立てて高得点を狙おう！仲間と一緒に、いつもと違うランニングを楽しもう。

・1時間コース

・3時間コース

ランニングコンテンツ

・ニューバランス契約アスリートのトレーニングを追体験できる「アスリートレシピ」

・最新ランニングプロダクトの展示・試し履き

・東京レガシーハーフマラソン2025の限定商品の先行発売。

・ランナーの発見を広げる多彩なプログラム

※最新情報はe-moshicomおよび後日特設サイトにて随時更新予定です。

主催・後援

【主催】

株式会社ニューバランスジャパン

Tokyo Legacy Parks株式会社

【後援】

新宿区（※後援は「New Balance GAIEN 5K」「Run your way Relay 10K」のみ）

問い合わせ

Run your way. Park事務局

info@nbrunning.jp

受付時間：平日10:00～17:00

