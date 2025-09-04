「しゃぶ葉」・「むさしの森珈琲」北海道帯広市へ2店同時に初進出！2025年9月5日（金）「帯広市役所前店」 オープン

株式会社すかいらーくホールディングス

株式会社すかいらーくレストランツ（本社・東京都武蔵野市、代表取締役社長 中島 尚志）が運営する「しゃぶ葉」・「むさしの森珈琲」では、2025年9月5日（金）に、「帯広市役所前店」を2店同時オープンいたします。

「しゃぶ葉」・「むさしの森珈琲」における帯広市への同時オープンの背景

すかいらーくグループでは、和・洋・中からカフェまで、20を超える多様な業態を展開しております。これらを支える国内10か所のセントラルキッチンと独自の物流網により、どの地域においても出店ができる強みを持ち、時代と共に変化するお客さまのライフスタイルに合わせて、豊かな食の選択肢をご提案し続けております。

北海道帯広市は外食需要が高く、先に出店しておりました「ガスト」や「バーミヤン」が地域のお客さまから大変ご好評をいただいていることをふまえ、新たな業態の出店を検討する中で、この度の体験型食べ放題が魅力の「しゃぶ葉」と、高原リゾートがコンセプトの「むさしの森珈琲」の同時出店にいたりました。

当社の複数業態出店の強みを活かし、コンセプトの異なる2つの業態で、帯広の皆さまへさらに楽しい食体験をお届けしてまいります。

店舗基本情報

【しゃぶ葉】

・店舗名

しゃぶ葉 帯広市役所前店

（URL：https://store-info.skylark.co.jp/syabuyo/map/198456/(https://store-info.skylark.co.jp/syabuyo/map/198456/)）

・所在地

〒080-0015 北海道帯広市西5条南6丁目1-6

・電話番号

0155-66-5127

・オープン日

2025年9月5日（金）

・営業時間

平日11:00~23:00／土日祝10:30~23:00（最終入店｜22:00／L.O.｜22:30）

【むさしの森珈琲】

・店舗名

むさしの森珈琲 帯広市役所前店

（URL：https://store-info.skylark.co.jp/mmcoffee/map/198628/）

・所在地

〒080-0015 北海道帯広市西5条南6丁目1-1

・電話番号

0155-66-5275

・オープン日

2025年9月5日（金）

・営業時間

07:00~22:00（L.O.｜food 21:00／drink 21:30）

しゃぶ葉について

「しゃぶ葉」は、選べる6種類以上のだしをはじめ、20種類以上の新鮮野菜類、たれ・薬味は15種類以上を常備し、5種類を超える〆ものや10種類以上のデザートなど、豊富なラインアップからお客さまご自身のお好みのスタイルでしゃぶしゃぶをお楽しみいただくことができるブランドとして展開しております。しゃぶしゃぶのテーマパークとして、新たな食体験を提供し続け、地域の皆さまに愛されるお店を目指しております。

-しゃぶ葉の充実したお食事システム-

＼アレンジは自分次第！子供から大人までみんなで楽しめるラインアップ／

〈POINT１.〉選べるしゃぶしゃぶだし

しゃぶしゃぶのだしは基本の白だしに加え、本格すき焼きだしや期間限定のだしなど数種類からお好みの鍋だしをお選びいただけます。

〈POINT２.〉種類豊富なサイドメニュー！自分だけのアレンジが可能

豊富な新鮮野菜が食べ放題、たれや薬味BARも充実のラインアップで、自分ならではのアレンジが可能。さらに特製カレーなどの〆ものも充実しております。

〈POINT３.〉デザート食べ放題＆作り放題

ソフトクリーム・クレープ・ワッフル・かき氷などのデザートを、全部自分で手作り可能。シロップやホイップクリームなどのトッピングもお好きなだけおかけください。

-人気コース『牛＆豚 しゃぶしゃぶ食べ放題コース』-

＼牛・豚・鶏の肉類や新鮮野菜はもちろん、〆ものやデザートも食べ放題でこのお値段！／

牛＆豚 しゃぶしゃぶ食べ放題コース

平日11:00～14:40までのご入店で、16:00までお時間無制限でお楽しみいただけます！

しゃぶ葉メニュー詳細URL｜https://www.skylark.co.jp/syabuyo/menu/index.html

-フードロス削減を目指す『こまめどりプロジェクト』-

＼しゃぶ葉がフードロスの社会課題に向き合った“環境にやさしい食べ方”を新提案／

『こまめどりプロジェクト』とは…？

ついつい取り過ぎてしまう食べ放題。そこで、お客さまが食べきれる量をこまめにお取りいただき、お食事を残さず楽しんでいただく取り組みが「こまめどり」です。食べ過ぎない、食べ残さない、きれいに食べてお腹にも地球にも嬉しい。1皿1皿を大切に、お客さまと一緒にフードロス削減を目指してまいります。

詳細URL｜https://www.skylark.co.jp/syabuyo/komamedori/index.html

ご家族で“こまめどり”をしてお得にフードロス削減を実感！『こまめどりでペロリチャレンジ』

全店で実施中の『こまめどりでペロリチャレンジ（下記画像参照）』にご参加いただくと、チャレンジ達成でもれなく、次回ご来店よりご使用可能な、「ドリンクバー110円券」をプレゼントしております。

※「ドリンクバー110円券」は幼児・3歳以下を除く、全員にプレゼントさせていただきます

むさしの森珈琲について

「むさしの森珈琲」は、おいしい珈琲と看板メニュー「ふわっとろパンケーキ」をはじめ、ここでしか味わえない多彩なメニューを取り揃えたお店です。ランチ・ティー・ディナーの時間帯も、充実したフードメニュー、その他こだわりのドリンクメニューも多数ご用意しており、おひとりさま、お友達と一緒になど、どなたでも様々なシーンでご利用いただけます。地域の皆さまに愛され気軽にお越しいただける、コミュニティカフェを目指しております。

＜むさしの森珈琲のこだわりPOINT＞

「高原リゾートの珈琲店」をイメージした、癒しのカフェ空間づくり

店内は木の香りただようゆとりの癒し空間で、居心地のよい店内づくりにもこだわっています。

人気No.1のふわっとろパンケーキや、フード・ドリンクメニューが充実

朝限定お得なモーニングサービスから、パスタやロコモコなどのカフェGOHAN、軽食・デザートまで多彩なメニューや、深いコクとすっきりとした後味が特長の珈琲などをご用意しております。

豊富な雑誌や絵本もご用意。お客さまニーズに対応したくつろぎ時間をご提供

朝の爽やかなひと時からランチタイムの女子会・ママ会、穏やかな午後のカフェタイム、ディナータイムのお食事など、おひとりさまからファミリーまで様々なシーンでご利用いただけます。

ロコモコやスーパーフードを使用したヘルシープレート

店内にはかわいい動物たちがたくさん隠れています

-人気No.1のこだわりパンケーキについて-

“スプーンで食べるパンケーキ”

数ある「むさしの森珈琲」のメニューの中で人気No.1を誇る、こだわりの「“むさしの森珈琲特製”ふわっとろパンケーキ」。リコッタとクリームチーズのライトなコクがおいしさのポイント。

ご注文毎にメレンゲを立てて生地を合わせ、丁寧に焼き上げています。一口食べれば、泡雪のように“すっ”と消えてしまう、当ブランドでしか味わえない、“ふわっとろ”な食感と素材の味が特長です。

“むさしの森珈琲特製”ふわっとろパンケーキ（蜂蜜入メイプルシロップ添え）

-こだわりのドリンクについて-

バラエティに富んだドリンクメニュー

100％オーガニック、レインフォレスト・アライアンス W認証の珈琲豆を使用した「ブレンド珈琲・アメリカン珈琲」や、5種のフルーツとティーを合わせた華やかな香り広がる「HOT！フレッシュフルーツティー」、スムージーやフローズンドリンクなど、多彩なフードやスイーツにもぴったりのバラエティに富んだドリンクメニューをご用意しております。

※画像はすべてイメージです

ブランド情報

