「ノザキのコンビーフ」がエキナカでレトロに進化！ NewDays「レトロフェア 昭和～平成」にてノザキのコンビーフ使用の商品2品を発売
株式会社JR東日本クロスステーション（所在地：東京都渋谷区）が運営するJR東日本のエキナカコンビニ「NewDays」「NewDays KIOSK」にて、2025年9月9日（火）より開催される「レトロフェア 昭和～平成」において、川商フーズ株式会社の人気商品「ノザキのコンビーフ」を使用した商品2品を発売いたします。今回の「レトロフェア 昭和～平成」を通じて、懐かしくも新しいコンビーフの楽しみ方を提案し、ファン層の拡大に繋げてまいります。
■商品概要
１.コンビーフ入りポテトサラダ （ノザキのコンビーフ使用）
繊維感のあるコンビーフをポテトサラダに混ぜ込み、トッピングにも使用。おつまみにもぴったりな、食べ応えのあるサラダです。
発売日：2025年9月9日（火）
販売価格：税込295円
取り扱い店舗：全店舗
２. 大きなおにぎり コンビーフマヨネーズ
粗挽きブラックペッパーを効かせたご飯に、マヨネーズと醤油で味付けした「ノザキのコンビーフ」を挟んだ直巻タイプのおにぎり。コンビーフの旨味が際立つ一品です。
発売日：2025年9月16日（火）
販売価格：税込250円
取扱店舗：首都圏及び静岡・長野・宮城・福島・山形・
岩手の各県内
川商フーズでは、今後も「ノザキのコンビーフ」の魅力を多くの方に届けるべく、様々な販路での展開を強化してまいります。
【お問い合わせ先】
川商フーズ株式会社 E-mail:inf@kawasho-foods.co.jp
【川商フーズについて】
名称：川商フーズ株式会社
代表者：代表取締役社長 中村行盛
所在地：東京都千代田区大手町２丁目２番１号 新大手町ビル
設立：２００４年１０月
資本金：１０億円
主な事業内容：食品商社（缶詰製品・水産物・加工食品などの仕入れ、製造、加工、販売）
会社HP：https://www.kawasho-foods.co.jp/
ノザキのコンビーフHP：https://www.cornedbeef.jp/history/ (https://www.cornedbeef.jp/history/)