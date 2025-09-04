「ノザキのコンビーフ」がエキナカでレトロに進化！　NewDays「レトロフェア 昭和～平成」にてノザキのコンビーフ使用の商品2品を発売

川商フーズ株式会社

株式会社JR東日本クロスステーション（所在地：東京都渋谷区）が運営するJR東日本のエキナカコンビニ「NewDays」「NewDays KIOSK」にて、2025年9月9日（火）より開催される「レトロフェア 昭和～平成」において、川商フーズ株式会社の人気商品「ノザキのコンビーフ」を使用した商品2品を発売いたします。今回の「レトロフェア 昭和～平成」を通じて、懐かしくも新しいコンビーフの楽しみ方を提案し、ファン層の拡大に繋げてまいります。

■商品概要

１.コンビーフ入りポテトサラダ （ノザキのコンビーフ使用）

繊維感のあるコンビーフをポテトサラダに混ぜ込み、トッピングにも使用。おつまみにもぴったりな、食べ応えのあるサラダです。

発売日：2025年9月9日（火）

販売価格：税込295円

取り扱い店舗：全店舗

２. 大きなおにぎり コンビーフマヨネーズ

粗挽きブラックペッパーを効かせたご飯に、マヨネーズと醤油で味付けした「ノザキのコンビーフ」を挟んだ直巻タイプのおにぎり。コンビーフの旨味が際立つ一品です。

発売日：2025年9月16日（火）

販売価格：税込250円

取扱店舗：首都圏及び静岡・長野・宮城・福島・山形・

岩手の各県内

川商フーズでは、今後も「ノザキのコンビーフ」の魅力を多くの方に届けるべく、様々な販路での展開を強化してまいります。

【お問い合わせ先】

川商フーズ株式会社 E-mail:inf@kawasho-foods.co.jp

【川商フーズについて】

名称：川商フーズ株式会社

代表者：代表取締役社長 中村行盛

所在地：東京都千代田区大手町２丁目２番１号 新大手町ビル

設立：２００４年１０月

資本金：１０億円

主な事業内容：食品商社（缶詰製品・水産物・加工食品などの仕入れ、製造、加工、販売）

会社HP：https://www.kawasho-foods.co.jp/

ノザキのコンビーフHP：https://www.cornedbeef.jp/history/ (https://www.cornedbeef.jp/history/)