占術研究家＆心理テストクリエイター 涼月くじらさん監修「あなたの人生がもっと輝く　運命のプラチナ診断」公開

プラチナ・ギルド・インターナショナル株式会社

プラチナ・ジュエリーの国際的広報機関であるプラチナ・ギルド・インターナショナル株式会社（東京都千代田区内幸町 代表取締役社長：ハンキンソン尚子）は、今年設立50周年を迎えます。そこで特別企画「あなたの人生がもっと輝く 運命のプラチナ診断(https://www.preciousplatinum.jp/reading/happy-platinum/)」を、2025年9月4日(木)公式サイトにて公開します。

本コンテンツは、占星術や数秘術をはじめとする幅広い占術に精通し、多くのメディアで活躍する占術研究家・心理テストクリエイター 涼月くじらさんの監修によるもの。想像力を掻き立てるいくつかの質問に答えると、必要なアクションと、あなたの人生をさらに輝かせるおススメのジュエリータイプ＆アイテムを紹介します。



プラチナ・ジュエリーは、人生に輝きを与える特別な存在。揺るがない価値、本当の強さ、そして唯一無二の美しさを兼ね備え、混じりけのない白い輝きと共にあなたの人生に寄り添います。そして、身につける人の深層心理と響き合うことで新たな輝きをもたらします。

是非、「あなたの人生がもっと輝く 運命のプラチナ診断」を通じて、あなたの未来がプラチナ級に輝くヒントと、お気に入りのプラチナ・ジュエリーを見つけてみてください。

■涼月くじらさん プロフィール

占術研究家＆心理テストクリエイター。西洋占星術や心理テスト、血液型、風水、手相、九星、四柱推命など、占いや心理テストの記事を「ananweb」「ゼクシィ」など多様なメディアにて執筆。

■プラチナ・ギルド・インターナショナルとは

プラチナ・ジュエリーの普及や正しい知識の啓蒙を目的に、1975年に設立された国際的な広報機関。商品の製造や販売といった営利活動は行わず、宝飾品としてのプラチナの価値と魅力を広く消費者に伝えていくことを使命として、活動しています。

プラチナ・ギルド・インターナショナル ホームページ

https://www.preciousplatinum.jp/(https://www.preciousplatinum.jp/)



■プラチナの特性と魅力

生まれながらに白く、地球上でもごく限られた地域でのみ産出される希少性、さらには純度85％以上という純度の高さを誇るプラチナ・ジュエリー。日常生活の中で変質・変色の心配はなく、その輝きは長い年月を経ても色あせることはありません。ファッションシーンはもちろん、不変の愛の象徴であるブライダルリングにふさわしい素材として、圧倒的な支持を得ています。