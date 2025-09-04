こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
衣・食・住がテーマの防災・減災イベント「甲南女子大学ぼうさいフェアvol.1」 9/13 神戸トヨペット西宮店で開催
甲南女子大学（神戸市東灘区）は、防災・減災への取り組みの一環として、「衣・食・住」を テーマにしたイベント「甲南女子大学ぼうさいフェアvol.1～自分で守るいのち、みんなで守るいのち～」を、神戸トヨペット西宮店にて、2025年9月に開催します。
阪神・淡路大震災を経験した大学として、甲南女子大学はこれまで、被災地支援や防災・減災に関する活動を継続してきました。
今回のイベントでは、「衣・食・住」に焦点を当て、生活環境学科や看護学科、協力企業・団体による来場者参加型のワークショップや展示など、計8つのプログラムを予定しており、防災・減災への意識を高め、行動を考える機会を提供します。
また、危機管理アドバイザーの国崎信江氏（株式会社危機管理教育研究所 代表）による講演も実施。過去の災害や科学的知見を踏まえた実践的な備えについて学びます。
会場となる神戸トヨペット株式会社と甲南女子大学は2020年から連携を続け、2024年8月にはさらなる相互連携・協力の推進のため、「地域貢献・人材育成に関する包括連携協定」を締結しました。
◆「甲南女子大学ぼうさいフェアvol.1 ～自分で守るいのち、みんなで守るいのち～」 開催概要
参加無料・申込不要 ※講演会のみ申し込み必要
【日 時】
2025年9月13日（土） 10:00～16:00
【場 所】
神戸トヨペット 西宮店 （〒663-8203 兵庫県西宮市深津町2-23）
【催 事】
① 作ってみよう! 「防災グッズ」
② カードで楽しく学ぶ!「ローリングストック×食事バランス」
③ 知っておこう! 避難所で健康を保つための「あれこれ」
④ 消防士に学ぶ「正しい消火器の使い方」
⑤ 快適な「車中泊」&「燃料電池自動車」の給電システム
⑥ わが家にピッタリの「防災グッズ」を探そう
⑦ 工夫がいっぱい! 「防災服」のヒミツ
⑧ 「阪神・淡路大震災」から学ぶ防災
【講 演】
「新しい知見で自然災害から地域を守る」
講師： 株式会社危機管理教育研究所 代表 国崎 信江 氏
講演時間： 13:30～14:30 ※お申し込みは9月10日（水）23:00まで
【詳細サイト】
https://www.konan-wu.ac.jp/event/detail.php?id=3608
※詳しくはチラシをご確認ください。
▼イベントに関する問い合わせ先
甲南女子大学 社会連携課
TEL： 078-413-3811
E-mail： kouken@konan-wu.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
甲南女子大学 入試・広報部 入試・広報課（広報部門）
住所：〒658-0001 兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23
TEL：078-413-3130
メール：koho@konan-wu.ac.jp
