10月8日（水）・9日（木）開催 ビデオリサーチ主催のビジネスフォーラム 「VR FORUM 2025 ～Next STANDARDをともに。～」 申し込み受付を開始（参加無料）

プログラムの最新情報、詳細について「VR FORUM 2025 ～Next STANDARDをともに。～」特設サイトにてご紹介しております。https://vrforum.jp/2025株式会社ビデオリサーチ（ https://www.videor.co.jp/ ）株式会社ビデオリサーチは、テレビを含む動画ビジネスを支えるデータ＆システム会社です。1962年にテレビ視聴率データを提供する調査機関として設立され、日本国内におけるテレビ視聴率調査や各種メディアデータ、マーケティングデータを提供しています。公正なデータと信頼性の高い指標を基盤に、企業のマーケティング課題解決をトータルサポートし、知恵と情熱でデータ＆システムを駆使するソリューションカンパニーとして、企業の意思決定を支援しています。