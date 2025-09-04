こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
10月8日（水）・9日（木）開催 ビデオリサーチ主催のビジネスフォーラム「VR FORUM 2025 ～Next STANDARDをともに。～」申し込み受付を開始（参加無料）
株式会社ビデオリサーチ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：石川 豊）は、2025年10月8日（水）・ 9日（木）の2日間にわたり、メディアや生活者の最新情報をお届けするビジネスフォーラム「VR FORUM 2025」を開催します。
■「Next STANDARDをともに。」をテーマに、2日間で登壇者総勢53名、全19セッションを開催
「VR FORUM 2025」では、2日間で総勢53名の登壇者による全19セッションを開催します。フォーラムの開催に先立ち、本日9月4日より参加申し込みの受付を開始しましたのでお知らせします。
近年、メディアや生活者を取り巻く環境は大きく変化し、人々のメディアへの関わり方や情報収集の仕方、コンテンツの楽しみ方も急速に多様化しています。こうした中、生活者にとっての「普通」もさまざまなカタチで変わりつつあります。このような時代の流れの中で、広告やメディアの業界における「常識」や「標準」（STANDARD）もどの様に変化・進化していくべきかが、今まさに問われています。
この状況を踏まえ、今回は「Next STANDARDをともに。」をテーマとし、「VR FORUM 2025」を開催します。変化していく生活者やメディアと向き合い、最前線で活躍されているキーパーソンの方々の経験・知見を交え、次なる時代の「STANDARD」を皆さまとともに考えていきます。
多くの皆さまのご参加を、心よりお待ちしております。
プログラムの最新情報、詳細について
「VR FORUM 2025 ～Next STANDARDをともに。～」特設サイトにてご紹介しております。
https://vrforum.jp/2025
株式会社ビデオリサーチ（ https://www.videor.co.jp/ ）
株式会社ビデオリサーチは、テレビを含む動画ビジネスを支えるデータ＆システム会社です。1962年にテレビ視聴率データを提供する調査機関として設立され、日本国内におけるテレビ視聴率調査や各種メディアデータ、マーケティングデータを提供しています。公正なデータと信頼性の高い指標を基盤に、企業のマーケティング課題解決をトータルサポートし、知恵と情熱でデータ＆システムを駆使するソリューションカンパニーとして、企業の意思決定を支援しています。
本件に関するお問合わせ先
株式会社ビデオリサーチコミュニケーションズ
ビデオリサーチグループ広報セクション
Tel：03-5860-1723 E-mail：info@videor.co.jp
関連リンク
10月8日（水）・9日（木）開催 ビデオリサーチ主催のビジネスフォーラム 「VR FORUM 2025 ～Next STANDARDをともに。～」 申し込み受付を開始（参加無料）
https://www.videor.co.jp/press/2025/250904.html
「VR FORUM 2025」特設サイト
https://vrforum.jp/2025
前回「VR FORUM 2024」開催レポート
https://www.videor.co.jp/digestplus/article/media250127-2.html
＜VR FORUM 2025 開催概要＞
■開催日時 2025年10月8日（水）・ 9日（木）
Day1｜10月8日（水） 10時45分開演～16時45分終了予定
Day2｜10月9日（木） 10時00分開演～17時20分終了予定
■開催形式 会場（東京ミッドタウン・ホール）およびオンライン
■参加費 無料（事前登録制）
■プログラム 2日間で合計19セッション開催。詳細はプログラムをご覧ください。
■参加方法 事前の参加登録（無料）が必要です。
特設サイトよりお申し込みください。 https://vrforum.jp/2025
■注意事項 本イベントは法人向けとなります。恐れ入りますが、個人のお申し込みなど、
場合によっては参加をお断りする可能性がございますことをご了承ください。
＜プログラム＞
