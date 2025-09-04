こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
あたたかい飲むスイーツ「杏仁烏龍」を、9月15日（月）に新発売
とろっとなめらかな舌触りの“飲むスイーツ” 。台湾で親しまれている、あたたかい飲み方を新提案！
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、まるで杏仁豆腐のような、甘くなめらかな舌触りに烏龍茶のすっきり感を加えた味わいが特長の“あたたかい飲むスイーツ”「杏仁烏龍」を、9月15日（月）に新発売します。
こうした国内での関心の高まりに対し、台湾などでは温かい杏仁風味のドリンクが親しまれています。そこで当社は、寒い季節に甘くなめらかな味わいを気軽に楽しんでいただけるよう“あたたかい飲むスイーツ”「杏仁烏龍」を新発売します。
“あたたかい飲むスイーツ”「杏仁烏龍」は、加温することで杏仁豆腐のような甘さとなめらかさがより一層際立ち、ほっと一息つけるとろっとしたなめらかな口当たりをお楽しみいただけるスイーツ飲料です。すっきりとした風味が特長の烏龍茶「色種」を使用することで、スイーツのような満足感がありながらもさっぱりとした味わいに仕上げました。（※2）
今後も当社は、日々目まぐるしく変わりゆくトレンドから新鮮なニーズに対応した製品を提供し続け、バラエティー豊かなお茶の楽しさを提案してまいります。
（※1）第1弾：2024年9月発売「杏仁烏龍」、第2弾：2024年12月発売「苺豆花烏龍」、第3弾：2025年3月発売「芒果烏龍」、第4弾：2025年7月発売「白桃烏龍」
（※2）本品は杏仁フレーバーを使用しています。
≪製品概要≫
製品名：杏仁烏龍
品名：ウーロン茶飲料
容量・容器：480mlペットボトル（ホット専用）／260mlペットボトル（HOT＆COLD兼用）
希望小売価格：216円（200円）／167円（155円）
発売日：9月15日（月）
販売地域：全国
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、まるで杏仁豆腐のような、甘くなめらかな舌触りに烏龍茶のすっきり感を加えた味わいが特長の“あたたかい飲むスイーツ”「杏仁烏龍」を、9月15日（月）に新発売します。
近年、ティースタンドではスイーツをイメージしたドリンクの展開が増えています。なかでも、「お茶」と「スイーツ」を組み合わせた飲み物は、スイーツとしての甘さがありながら、お茶のおいしさを感じられる味わいが人気を集めています。当社においても、昨年9月よりアジアンスイーツをイメージした飲料製品（※1）を発売し、SNSなどでご好評いただいております。
こうした国内での関心の高まりに対し、台湾などでは温かい杏仁風味のドリンクが親しまれています。そこで当社は、寒い季節に甘くなめらかな味わいを気軽に楽しんでいただけるよう“あたたかい飲むスイーツ”「杏仁烏龍」を新発売します。
“あたたかい飲むスイーツ”「杏仁烏龍」は、加温することで杏仁豆腐のような甘さとなめらかさがより一層際立ち、ほっと一息つけるとろっとしたなめらかな口当たりをお楽しみいただけるスイーツ飲料です。すっきりとした風味が特長の烏龍茶「色種」を使用することで、スイーツのような満足感がありながらもさっぱりとした味わいに仕上げました。（※2）
今後も当社は、日々目まぐるしく変わりゆくトレンドから新鮮なニーズに対応した製品を提供し続け、バラエティー豊かなお茶の楽しさを提案してまいります。
（※1）第1弾：2024年9月発売「杏仁烏龍」、第2弾：2024年12月発売「苺豆花烏龍」、第3弾：2025年3月発売「芒果烏龍」、第4弾：2025年7月発売「白桃烏龍」
（※2）本品は杏仁フレーバーを使用しています。
≪製品概要≫
製品名：杏仁烏龍
品名：ウーロン茶飲料
容量・容器：480mlペットボトル（ホット専用）／260mlペットボトル（HOT＆COLD兼用）
希望小売価格：216円（200円）／167円（155円）
発売日：9月15日（月）
販売地域：全国