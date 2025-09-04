あたたかい飲むスイーツ「杏仁烏龍」を、9月15日（月）に新発売

近年、ティースタンドではスイーツをイメージしたドリンクの展開が増えています。なかでも、「お茶」と「スイーツ」を組み合わせた飲み物は、スイーツとしての甘さがありながら、お茶のおいしさを感じられる味わいが人気を集めています。当社においても、昨年9月よりアジアンスイーツをイメージした飲料製品（※1）を発売し、SNSなどでご好評いただいております。