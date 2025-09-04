ゲーム公式グッズの専門店「INFOLENS GEEK SHOP」が今年も東京ゲームショウ2025への出展決定！「REANIMAL」など注目商品が勢ぞろい
エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川 洋)は、2025年9月25日(木)から28日(日)までの4日間、幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」にて物販コーナー(【Hall9】W-104）へ出展することを発表いたします。
ゲーム公式グッズの専門店「INFOLENS GEEK SHOP」の東京ゲームショウ2025出展が決定いたしました。
今回は日本初となる「REANIMAL」の公式グッズや「METAL GEAR SOLID」シリーズの新商品、「LITTLE NIGHTMARES」日本未発売のグッズなどを先行販売いたします！
話題作を一堂に集めたINFOLENS GEEK SHOPの物販コーナーに是非お立ち寄りください！
■東京ゲームショウ2025 インフォレンズ物販コーナー 事前販売について
事前にご注文・決済まで行うことで、ご指定いただいた日時に東京ゲームショウの物販コーナーでのお渡しとなります。
※会場での販売もございますが数に限りがございます。完売の際はご了承ください。
・受付期間：2025年9月4日~9月15日まで
商品ページ :
https://bit.ly/3HS1iMD
【商品情報】REANIMAL 新商品
REANIMAL Bucket & The Pig Tシャツ（ブラック）
サイズ：M/L/XL
価格 ：\3,850 （税込）
REANIMAL The Mine Tシャツ（ホワイト）
サイズ：M/L/XL
価格 ：\3,850 （税込）
METAL GEAR SOLID シリーズ新商品
METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER FOX HUNT Tシャツ（ブラック）
サイズ：M/L/XL
価格 ：\3,850 （税込）
LITTLE NIGHTMARES 新商品
Youtooz LITTLE NIGHTMARES ぬいぐるみ （シックス）
価格 ：\6,050（税込）
Youtooz LITTLE NIGHTMARES ぬいぐるみ （モノ）
価格 ：\6,050（税込）
・『Battlefield』TGS展開商品についてはこちら
Battlefield 商品リリース :
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000160.000092133.html
・ベセスダ・ソフトワークス「Fallout(R)」「The Elder Scrolls IV: Oblivion (R)」「DOOM (R)」などのTGS展開商品についてはこちら
Bethesda 商品リリース :
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000169.000092133.html
INFOLENS GEEK SHOPの物販コーナーではほかにも、
・Apex Legends(TM)
・METAL GEAR SOLID
・Cyberpunk 2077
・Five Nights at Freddy's
・Cult of the Lamb
・FORTNITE
・MINECRAFT
・オバケイドロ！
・VALORANT
・SILENT HILL
など数多くの人気コンテンツの公式グッズを同ブース内で販売いたします。
一部セールも実施いたしますので、ゲームファンの皆様のご来場お待ちしております。
※商品画像は製作中のものです。実際の商品とは若干異なる場合があります。
※販売商品は数に限りがあります。完売の際はご了承ください。
※販売スケジュールは入荷状況により変更になる可能性がございます。予めご了承ください。
▼ 東京ゲームショウ2025開催概要
【日程】
ビジネスデイ
9月25日（木）10:00～17:00 | 9月26日（金）10:00～17:00
一般公開日
9月27日（土）9:30～17:00 | 9月28日（日）9:30～16:30
▼ インフォレンズ物販コーナー
【会場】
幕張メッセ【Hall9】物販コーナー
小間位置：09-W104
TGS2025公式HP：https://tgs.cesa.or.jp/jp
◇INFOLENS GEEK SHOP(インフォレンズ・ギークショップ)公式アプリ配信中。
最新情報や限定クーポンも配信。公式アプリ提示でお得なキャンペーンも実施。
※クーポンの利用には、公式アプリのダウンロードと会員登録（無料）が必須となります。
※当日スムーズにご利用いただけるよう、ご来場前のインストールと会員登録を推奨しております。
【今すぐ無料でアプリをダウンロード】
App Store
https://apps.apple.com/jp/app/infolens-geek-shop/id6449243290
Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appify.infolensgeekshop
◇INFOLENS GEEK SHOPのメンバーシッププログラムで、ポイントも特典もランクアップ
INFOLENS GEEK SHOPでは、お買い物がもっとお得になる『メンバーシッププログラム』がご好評をいただいております。貯まったポイントは【1ポイント＝1円】としてすぐに利用可能。年間購入額に応じてポイント還元率もアップし、会員限定クーポン配布など、いつでも特別な特典をお楽しみいただけます。
詳細を見る :
https://geekshop.infolens.com/blogs/topics/membership_program
■INFOLENS GEEK SHOPについて
INFOLENS GEEK SHOP(インフォレンズ・ギークショップ)は、世界的な人気ゲームおよび映像コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズ約300種類を集めた、国内で手軽にオンライン購入ができるショップです。
2023年3月には池袋パルコ店をオープン。
ジャンルを問わずバラエティに富んだ公式グッズを実際に手に取り購入できる国内最大級のゲームグッズ専門店となっています。
【店舗情報】
＜INFOLENS GEEK SHOPオンラインショップURL＞
https://geekshop.infolens.com/
＜INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店＞
所在地：〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F
TEL ：03-5985-4011
http://geekshop.infolens.com/pages/infolensgeekshop-ikebukuro
【公式X】
INFOLENS GEEK SHOP：https://x.com/INFOLENSGEEK
INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店：https://x.com/igs_ikebukuro
■インフォレンズ株式会社とは
インフォレンズ株式会社は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズを取り扱う正規販売代理店です。輸入商品および自社製品を含め約500種類の商品を取り扱い、全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。
【会社概要】
商号 ： インフォレンズ株式会社
代表者 ： 代表取締役CEO 安川 洋
本社 ： 〒104-0043 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階
設立 ： 2018年10月
事業内容： エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売
URL ：https://www.infolens.com/