AIが企業成長を加速する　経営層に求められるグロースマインドセットとは

株式会社カクシン（本社：大阪府大阪市、代表取締役CEO：田尻望）は、ユームテクノロジージャパン株式会社と共同で、2025年9月11日（木）15:00～16:00に、経営層・マネジメント層向けの生成AI戦略セミナー「【AI Transformation Summit プレイベント】キーエンス出身トップコンサルタントに学ぶ！経営層・マネジメントのための生成AI戦略 ～事業価値を最大化する『グロースマインドセット』と組織変革～」をZoom Webinarにて無料開催いたします。

◆開催背景

トップセールスの暗黙知を、いかにして生成AIで形式知化し、事業全体の付加価値向上と組織変革に繋げるか。本ウェビナーは、多くの企業が直面する「AI導入の理想と現実」のギャップを埋めるための、経営層が持つべき視点と戦略の核心に迫ります。生成AIは、トップセールスの暗黙知を形式知化し、組織の競争優位性を高める強力な武器です。しかし、最新ツールを導入するだけでは「宝の持ち腐れ」に終わります。本当に重要なのは、AIを使いこなし、学び続ける「人」と「組織文化」の育成です。本ウェビナーでは、「硬直マインドセット」から脱却し、全社的な「グロースマインドセット」を醸成することで、AIの価値を真に引き出す経営戦略の核心に迫ります。これは、9月30日の「AI Transformation Summit」で語られる、より大きな変革の物語への橋渡しとなります。

◆セミナー概要

【開催日時】 2025年9月11日（木）15:00～16:00

【開催形式】 Zoom Webinar

【参加費】 無料

【主催】 ユームテクノロジージャパン株式会社、株式会社カクシン

【対象者】

・AIやDXの導入を検討推進している役員、本部長、事業部長

・全社的な生産性向上や組織変革をミッションとする経営企画、事業企画部門の責任者

・トップセールスのノウハウを組織の資産として活用したい経営者

【セミナー申込】詳細・お申し込みは以下URLよりご確認ください

https://umujapan.co.jp/event/20250911-kakushin-ai/

◆参加メリット

本セミナーにご参加いただくことで、9月30日開催の「AI Transformation Summit 2025」本番の理解度が飛躍的に向上し、経営視点でのAI活用の勘所を習得いただけます。

（▼「AI Transformation Summit 2025」の詳細・お申し込みは以下URLよりご確認ください。）

https://umujapan.co.jp/lp/ai-transformation-summit-2025-0930/

サミットで語られる「AIによる企業価値向上」の解決テーマについて、その詳細にある思想や問題意識を事前に深く理解することで、当日の学びを最大化できます。

また、単なる技術的な話ではなく、「なぜ今、生成AIでトップセールスの暗黙知を形式知化する必要があるのか」という経営アジェンダの核心に触れることで、自社のAI戦略を見直す上で重要な戦略的視点を獲得いただけます。

本ウェビナーで「課題提起と戦略の方向性」を掴み、サミットで「具体的な方法論と先進事例」に触れることで、自社をAIで変革していくための一連のストーリーとして体系的に理解を深めることが可能です。

さらに、本セミナーと「AI Transformation Summit 2025」の両方にお申し込みいただいた方限定で、田尻望氏の新著「無言のリーダーシップ」、本講演の資料、ユームオリジナルマグカップの豪華3大特典をプレゼントいたします（著書とマグカップは先着30名様限定）。

◆登壇者プロフィール

田尻 望（たじり のぞむ） 株式会社カクシン 代表取締役CEO

京都市出身。大阪大学基礎工学部卒業後、株式会社キーエンスにてコンサルティングエンジニア、国内外の販売促進技術に従事。2017年の創業以来、企業の高収益・高質を同時に実現する独自メソッドを開発し、コンサルティング型経営実現のための付加価値創造コンサルティングおよび人財育成事業を展開。「成果にコミットするコンサルティングファーム」を掲げ、多数のコンサルテーション実績を残している。本年企業とのコンサルティング実績として、売上対前年比の大幅な向上や中堅企業を3年で売上倍増（数十億円から75億円）に成長させるなど、投資額以上の成果創出に定評がある。またエンジニアとコンサルタントの両面から、付加価値に繋がる生成AI活用の仕組みを伝えている。直近ではAIアバターを活用した営業トレーニングシステムを開発し、構造化された組織育成を実現するAI活用コンサルティングを提供開始。日経、プレジデント、NewsPicks×PIVOTなどメディアに出演。Forbes JAPANから世界の96名人として選出。著書に10万部超「付加価値のつくりかた」など。

天野 眞也（あまの しんや） 株式会社カクシン 取締役CROエバンジェリスト

1992年、キーエンスに新卒入社以降、営業ランキングトップの実績をあげ、グループ責任者、営業所長を経て社長直轄の海外営業・重点顧客プロジェクトの初代リーダーに抜擢。 売上数百億円から二千億円の企業へと成長するまでの期間、営業として第一線で活躍し、その実績と経験を基に、2010年に起業。 FAプロダクツほか複数社の代表を兼任したのち、現在は株式会社カクシン(CEO 田尻望氏)のCROとして営業戦略コンサルティングを行う。 YouTubeチャンネル「AMANO SCOPE（アマノスコープ）」にて製販連携・営業メソッドを発信するほか、営業が学べるオンライン学校「営業大学-ESSENCE-」の運営、初の営業本『シン・営業力』も発売中。

本橋 孝洋（もとはし たかひろ） ユームテクノロジージャパン株式会社 執行役員 ラーニングコンサルタント

大学卒業後、大手通信会社に入社。入社2年目で営業800名の中で最優秀賞を受賞し、その後3年目より本社に招集され営業マネジメントに従事。本業と平行して2,500名を越える営業コミュニティ『S1グランプリ』をはじめとした外部での活動に精力的に取り組む。入社12年目で大手通信会社を退職。現在は経営から営業、人事、マーケティングなど多岐にわたる業務に従事。

◆会社概要

会社名：株式会社カクシン

事業内容：価値主義経営(R) 価値構築経営の構造(R)をベースとした経営コンサルティング、人財育成の仕組み構築

代表者：田尻 望

大阪本社：大阪府大阪市北区東天満2－9－4 千代田ビル東館3階

東京支社：東京都港区虎ノ門1-16-6 RAPO-TO虎ノ門ビル UCF7階

URL：https://kakushin.biz/

