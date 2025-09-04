社員のご家族をオフィスへご招待！第3回「MACPファミリーデー」を開催いたしました。

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(東京都中央区・代表取締役社長 中村悟)は8月27日（水）に、当社で働く社員のご家族を対象とした「MACPファミリーデー」を開催いたしました。

第3回となる今回は、総勢18組の社員とそのご家族が参加され、大盛況となりました。当日の様子の一部をご紹介いたします。

「MACPファミリーデー」開催の背景

M&Aキャピタルパートナーズは、2005年の創業から現在まで、紆余曲折さまざまな局面がありながらも、会社として大きな成長を遂げてまいりました。その成長には、当社で活躍する社員と、社員を日頃から支えるご家族の存在が欠かせません。

日頃から多大なる理解とサポートをしていただいているご家族の皆さんに感謝の気持ちを込めて、2023年から毎年夏休み期間に「MACPファミリーデー」を開催しています。

■今回のファミリーデーの内容

・普段は関係者しか入ることができない執務室エリアを特別にご案内

・子供たちが名刺を手作りし、当社の役員や社員との名刺交換を体験

当日の様子

参加されたご家族からのコメント

シールを貼ってオリジナルの名刺を作りました社長の中村との記念撮影は列ができました育休中のメンバーも参加！同僚たちに家族を紹介しました記者会見パネルの前で家族ごとに記念撮影をしました

■職場の皆さんと一緒に撮影できた記念写真は、普段ではなかなか残せない特別な思い出になりました。会議室やお土産も豪華で、イベント全体を通じてとても温かいおもてなしを感じました。

■シール貼り体験やお菓子のプレゼントなど、子供も楽しめるようご準備いただき、家族みんなで楽しむことができました。

■生まれた子どもを職場のメンバーに紹介でき、たくさんの方に抱っこしてもらえたことが嬉しかったです。直接ご挨拶できたことも、大きな安心につながりました。

参加した社員からのコメント

■特にミドル・バックオフィスは、どんな仕事をしているかなかなか家族にも伝わらないこともあるので、M＆Aアドバイザーを支える業務内容や職場、同僚を紹介することができて良かったです。

■同僚たちの、普段とは違う姿を見られて新鮮でした。皆さんのお子さんがとってもかわいくてオフィスが賑やかでした。

「MACPファミリーデー」プロジェクトメンバーからのコメント

M＆Aキャピタルパートナーズ株式会社

企画管理部 総務・人事課 平野 幸子（右）、西山 遥香（左）

今回第3回となった「MACPファミリーデー」。

大盛況だった前回に引き続き、今年も笑顔あふれるひとときを皆さまと共有できたことを、心より嬉しく思います。

MACPでは、経営理念に掲げる“全従業員の幸せ”の実現に向けて、従業員だけでなく、そのご家族も大切な存在と考えています。ご家族の皆さまに、職場の雰囲気や従業員の働く姿をご覧いただくことで、日々の業務への理解と応援につながることを願っています。

ご家族の支えがあるからこそ、私たちは安心して仕事に取り組むことができています。

今後もこうした交流の場を継続していけるよう努めてまいります。

ご来社いただいたご家族の皆さま、誠にありがとうございました！