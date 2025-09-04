「Orient」からコンテンポラリーコレクションの『オリエントストレット』シリーズに75 周年記念モデル登場

エプソン販売株式会社

エプソン販売株式会社は、「Orient」のコンテンポラリーコレクションを代表する新シリーズ『オリエントストレット』から75 周年記念の数量限定3 モデルを2025 年9 月18 日より発売します。『オリエントストレット』シリーズならではの現代的なデザインとバリエーション、手に入れやすい価格が時計愛好家にとって大きな魅力です。

シリーズ名の「ストレット」とは、クライマックスを演出するためにテンポを加速させるイタリア語の音楽用語に由来し、高揚感のある都会での豊かなライフスタイルを思わせます。本シリーズは、人気モデル「セミスケルトン」のデザインをベースとし、そのテーマは都会の情景を表現しています。文字板の楔型インデックスは林立する高層ビルを、その下をくぐる同心円のサークルも現代建築に見られる円弧のデザインを思わせます。また、ケースのラグに施された逆R の鏡面から生まれる輝きも独特です。

新たに加わる75 周年記念モデルとして、『オリエントストレット サンアンドムーン』から数量限定

2,500 本（国内200 本・海外2,300 本）、『オリエントストレット セミスケルトン』から数量限定2,800本（国内200 本・海外2,600 本）、『オリエントストレット デイト』から数量限定2,900 本（国内100本・海外2,800 本）をラインナップ。異なるデザインで75 周年を祝う3 つのモデルに共通する特長は、文字板に用いられた筆記体による75 年前のOrient ロゴと全体を引き立てるグレートーンです。

オリエントのコレクションでは珍しいグレーのニュアンスカラー文字板は、円弧を描いた特長的な放射仕上げや立体的な楔型インデックスと調和して、『オリエントストレット』シリーズの都会的なデザインが一段と際立ちます。針やルミナスライトのインデックスの周囲を彩るオレンジもモノトーンの中で際立ち、効果的なアクセントとなっています。また、機械式ムーブメントを見せるシースルーの裏ぶたには筆記体による「Orient Since 1950 75th Anniversary」のマークと数量限定シリアル番号の刻印が記され、特別にデザインされた75 周年アニバーサリーボックスが付属します。

オリエント75 周年を祝う『オリエントストレット』シリーズは、いずれも短時間でフル巻き上げが可能な両方向巻き上げ式の自動巻きで、日差＋25～-15 秒の精度と40 時間以上の安定した持続時間を実現する自社製ムーブメントを搭載し、5 気圧防水が備わるケースと合わせて、オン・オフを問わず日常のさまざまな場面で快適に使えます。

詳細はこちら(https://www.orient-watch.jp/news/)よりご覧ください。