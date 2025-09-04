顧客とのつながりを成果に変える、新たなマーケティングメソッドとは？～2025年9月26日（金）開催 アドタイ・フォーラムに当社社員が登壇します～
株式会社 大広（本社：東京都港区、代表取締役社長：泉恭雄、以下 大広）から、2025年9月26日（金）に赤坂インターシティ Airで開催される「アドタイ・フォーラム」に、大広 データドリブンプランニング局 データソリューショングループ 部長 藤井 耕平と、大広 ストラテジックプランニング局 第4グループ 部長 岡嶋 瞳が登壇することをお知らせします。
生活者の情報収集やメディア接触が多様化する中、企業と顧客とのつながりを起点に、行動や心理を読み解き、事業成果へと結びつける新たなマーケティング手法「ダイレクトドリブン・マーケティング」を解説。自社で再現できる顧客理解・体験設計のコツを、具体的な活用例とあわせてご紹介します。
ぜひ、多くの皆様のご参加をお待ちしております。
【登壇者プロフィール】
藤井 耕平
株式会社 大広
デジタルソリューション本部 データドリブンプランニング局
データソリューショングループ 部長
2009年、株式会社 大広入社。営業部門でマスメディアからデジタルメディアまで幅広く経験。統合プロデュース部門で大手食品会社のブランド・統合プロモーション企画や、大手通信会社のデジタルプロモーション推進等を担当。2021年より、データマネジメント領域に特化したグループ会社で幅広いデータ分析領域を経験。2024年より現在、ウェブ解析を強みとしたデータ分析と活用、データドリブンでの施策コンサルティングに従事。
岡嶋 瞳
株式会社 大広
ソリューションデザイン本部 ストラテジックプランニング局
第4グループ 部長
営業・マーケティング・プロモーション職にて、各種カテゴリーの店販および通販事業のマーケティングサポートを経験。2016年より、顧客育成領域に特化したプランナーとして、ブランドと顧客が直接つながる仕組みや絆作りのコミュニケーション構築に従事。2025年より現職。「明日死ぬかのように生きよ。永遠に生きるかのように学べ。」がモットー。大広初代SNS中の人・さとなおオープンラボ関西3期卒業。
【登壇セッション】
■登壇日時：2025年9月26日（金）15:20‐15:50
■登壇タイトル：【A11】 顧客とのつながりを成果に変える、新たなマーケティングメソッドとは？
【アドタイ・フォーラム】
■会場：赤坂インターシティ Air
■会期： 2025年9月25日（木）・26日（金）
■来場予約：無料（事前予約制）
■公式サイト：https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/advertimesforum202509/
■主催：株式会社宣伝会議