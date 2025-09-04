長崎県新上五島町のふるさと納税に「釣りよかでしょう。」コラボ返礼品が登場！
UUUM株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：梅景 匡之、以下「UUUM」）は、長崎県新上五島町のふるさと納税返礼品に動画クリエイター「釣りよかでしょう。」とのコラボ返礼品が登場したことをお知らせします。
五島牛 カミティ
- 楽天ふるさと納税https://item.rakuten.co.jp/f424111-shinkamigoto/rbp089(https://item.rakuten.co.jp/f424111-shinkamigoto/rbp089/)
- ふるさとチョイスhttps://www.furusato-tax.jp/product/detail/42411/6688571?query_id=be66e9df-ca8d-4f76-a59f-
- ANAのふるさと納税https://furusato.ana.co.jp/donation/top/42411/g/g42411-RBP089
- ふるなびhttps://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1660387
お茶漬け AOKA HOTEL
- 楽天ふるさと納税https://item.rakuten.co.jp/f424111-shinkamigoto/rbl050/
- ふるさとチョイスhttps://www.furusato-tax.jp/product/detail/42411/6688570?query_id=be66e9df-ca8d-4f76-a59f-
- ANAのふるさと納税https://furusato.ana.co.jp/donation/top/42411/g/g42411-RBL050
- ふるなびhttps://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1660385
五島うどん 虎屋
- 楽天ふるさと納税https://item.rakuten.co.jp/f424111-shinkamigoto/rba079
- ふるさとチョイスhttps://www.furusato-tax.jp/product/detail/42411/6688569?query_id=be66e9df-ca8d-4f76-a59f-
- ANAのふるさと納税https://furusato.ana.co.jp/donation/top/42411/g/g42411-RBA079
- ふるなびhttps://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1660382
- カミティ【法人名】株式会社中村興産【事業内容】株式会社中村興産では、長崎県新上五島町で地域密着型の食品スーパー「カミティバリュー」を運営しています。生鮮品・一般食品などの展開により地場産品に力を入れており、地元の人にはもちろん、オンラインショップにて島外へも上五島の味をそのままお届けします。
- HOTEL AOKA【法人名】株式会社ヤドリギ【事業内容】株式会社ヤドリギでは、宿泊施設の運営を中心に、レストラン・カフェ運営、パーティ・ウェディング企画、EC通販サイトの運営など、地域活性化を視野に入れた多岐にわたるサービスを提供しています。
- 虎屋【法人名】株式会社虎屋【事業内容】新上五島町で、五島うどんと海塩を中心に製造しており、塩から五島うどんをつくっている唯一の製麺所です。さらにはスイーツやパンの製造販売、飲食店の経営も行い、様々な事業を通じて島の味を届けています。
【本件に関してのお問い合わせ・ご相談はこちらから】
釣りよかでしょう。
チャンネル登録者数 176万人
長崎県新上五島町とUUUMは、地域の活力向上に向けた取り組みを実施することを目的に包括連携協定を結んでおります。本取り組みもその一環として、町の生産物や特産品の魅力をより多くの方に知っていただくためのものです。
ぜひこの機会に、町の魅力が詰まった返礼品を通じて、新上五島町の応援をご検討ください。
返礼品の販売先
返礼品の生産者の皆様
【本件に関してのお問い合わせ・ご相談はこちらから】
https://events.uuum.co.jp/(https://events.uuum.co.jp/)
https://www.youtube.com/@yoorai0121
会社概要
【UUUM】
名称 ：UUUM株式会社
URL ：https://www.uuum.co.jp/ https://uuum.jp/
設立 ：2013年6月
代表者 ：代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之
所在地 ：東京都港区赤坂九丁目７番１号 ミッドタウン・タワー28階
事業内容 ：UUUMは経営理念「想いの熱量でセカイを切り拓く」のもと、インフルエンサーをはじめ、あらゆるステークホルダーとの共創を生み出し、コンテキストを起点としたエンターテインメントで世界中の笑顔を作り出すクリエイティブ・エージェンシーです。