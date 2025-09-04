郡山市麓山の閑静な住宅地に『デュオヒルズ麓山ザ・レジデンス』誕生　12階建全66邸～今週末マンションギャラリーOPEN～

株式会社フージャースホールディングス

当社グループである株式会社フージャースコーポレーション（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：小川栄一）は、新築マンション「デュオヒルズ麓山ザ・レジデンス」（福島県郡山市麓山二丁目）の分譲を開始し、マンションギャラリー（福島県郡山市麓山二丁目6-12）にて９/6（土）より案内を開始いたします。

本事業は、JR東北新幹線、東北本線「郡山」駅から至近の閑静な住宅街「麓山」エリアに12階建て全66戸で誕生します。周辺は麓山公園や21世紀記念公園の麓山の杜があり、住宅街としての品格を保ちつつも、「ザ・モール郡山」へ徒歩4分という利便性の高さを併せ持つ好立地です。市立郡山第二中学校通学区、開成山公園へも徒歩圏内のこの場所で快適さを追求した新しい毎日をご提案いたします。

また、本建物は全邸南向き、南側に平置き駐車場を配することで、開放感のある眺望と温かな陽光を暮らしの中に取り込めるよう計画いたしました。敷地形状を活かした引きの長いエントランスアプローチには豊富に植栽を設け、緑豊かな麓山と調和するレジデンスとなっております。専有部にはフージャースのオリジナル商品である「Arauラック」（家事スペース）「お布団クロゼット」（収納）、キッチン・ダイニングを家族のコミュニケーションの場に変え、さらに共働き世帯の忙しい日々にコスパ・タイパに配慮し、作業効率にも徹底的にこだわりました。

■外観完成予想CG■エントランスアプローチ完成予想CG

地上12階建て全66邸、3LDK・4LDK・67.39平方メートル ～81.71平方メートル の全7タイプ、永住を意識した設備仕様となっております。マンションギャラリーでは、物件コンセプトシアター、収納充実・生活導線を考慮した最新の設備仕様が体感できるモデルルーム、建物模型、カラーセレクト等がご覧いただけます。

尚、報道関係者向けマンションギャラリーのご案内会は、９月８日(月)～９月19日(金)（火・水曜定休日）に実施致します。ご参加希望の方は、お問い合わせ窓口までご希望日時をご連絡ください（ご予約制）。

物件HPはこちら→ https://www.hoo-sumai.com/duohills/hayama/(https://www.hoo-sumai.com/duohills/hayama/)

■事業概要

物件名称 ：デュオヒルズ麓山ザ・レジデンス

所在地 ：福島県郡山市麓山二丁目121番1（地番）

敷地面積 ：2,456.72平方メートル

階数規模 ：鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 地上12階建

戸数 ：66戸 （別に管理事務室1戸）

住戸面積 ：67.39平方メートル ～81.71平方メートル

工事請負者 ：金田建設株式会社

入居予定時期：2027年3月予定

■会社概要

名称 ：株式会社フージャースコーポレーション

所在地 ：東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 丸の内仲通りビル 10階

代表者 ：代表取締役社長 小川 栄一

事業内容 ：新築マンション分譲事業、全国市街地再開発事業への参画、新築戸建分譲事業

設立 ：1994年12月21日

HP ：https://www.hoosiers.co.jp/corporation/

フージャースグループは、変化に対応しながらさまざまな社会課題に向き合い

事業を通じて解決へと導く「ソーシャルデベロッパー(R)」をめざしています。