アライドアーキテクツ、ハックルベリー社と提携しTikTok Shop運営業務を効率化

データとクリエイティブの力でマーケティングコミュケーションを設計し、企業のマーケティングAXを支援するアライドアーキテクツ株式会社（本社：東京都渋谷区、取締役社長：村岡弥真人、証券コード：6081、以下「当社」）は、「CoreLink for TikTok Shop」を提供する株式会社ハックルベリー（東京都世田谷区、代表取締役社長：安藤 祐輔、以下「ハックルベリー」）と提携を開始しました。これにより、アライドアーキテクツの支援を通してTikTok Shopを運営する店舗は、販売SKU・販売数の多い場合でも、煩雑なデータ連携作業（商品、在庫、受注、キャンセル）から解放され、より売上につながる重要な業務に時間をさくことができます。

サービス詳細ページ： https://service.aainc.co.jp/solution/tiktok-shop

■提携の背景・目的

TikTok Shopの店舗開設・運営において、商品データの登録・在庫データの反映・受注やキャンセルデータの反映を手作業で行うには時間がかかり、本来時間をかけるべき重要な業務の時間を削る、人員を増やすなどの懸念がありました。しかし、今回の提携により、販売数・販売SKUの多いアライドアーキテクツのお客様は、TikTok ShopとECカート・基幹システムのデータ※連携がシームレスに行われ、TikTok Shopの運営が効率化できます。また、それにより本来注力するべき売上に直結する業務に時間をさくことができるようになります。

■提携内容

今回の提携により、両社は以下の取り組みを中心に協業を進めてまいります。

・自社ECとTikTok Shopのデータ※連携を自動化し、スムーズで効率的なTikTok Shopへの出店・運営

・基幹システムとの連携（SAP、Salesforce、Oracle NetSuite、スクラッチシステム等）

Shopify連携を皮切りに、他ECカートとも順次対応予定。

※商品、在庫、受注、キャンセルデータ

■アライドアーキテクツの「TikTok Shop店舗開設・運用支援サービス」について

・ TikTok Shopアカウント開設支援

・ ショップ運営サポート（運営戦略策定、商品登録など）

・ コンテンツ企画・動画制作（一部AIを活用）、投稿代行

・ クリエイターの選定・キャスティング・インセンティブ設計

・ ライブ配信の企画・配信ディレクション

など、TikTok Shopの店舗運営に関わる業務を一気通貫でご支援

■「CoreLink for TikTok Shop」について

https://huckleberry-inc.com/core-link-for-tiktokshop?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/core-link-for-tiktokshop?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

「CoreLink for TikTok Shop」は、「CoreLink」の新たな連携機能として、ECカートやモールとTikTok Shop間のデータ連携（商品、在庫、受注、キャンセル）を自動化するサービスです。これにより、EC事業者は煩雑なデータ連携作業から解放され、TikTok Shopへの出店と運営をより簡単かつ効率的に行うことが可能になります。

〈特徴（2025年8月現在）〉

・ハックルベリーとして国内初となるTikTok Shop出店自動化コネクタ機能

・自社ECとTikTok Shopのデータ連携を自動化（商品、在庫、受注、キャンセル）

・TikTok Shopとの連携アプリ

・Shopify連携を皮切りに、他ECカートとも順次対応予定

・基幹システムとの連携も可能（SAP、Salesforce、Oracle NetSuite、スクラッチシステム等）

〈連携内容〉

「CoreLink for TikTok Shop」は、以下のデータをリアルタイムに連携します。

・商品データ

・在庫データ

・受注データ

・キャンセルデータ

【株式会社ハックルベリーについて】

「流通の未来を、正しいカタチへ」をミッションに、EC事業者の売上向上を支援するサービスを企画・開発・運営しています。

「良いシステムを作りたい」は皆が思っていることだと思いますが、「良いシステムとはこうだ」がはっきりしている会社は少ないと感じます。ハックルベリーは個社ごとに違う「良いシステム」「良い未来」を作る伴走者として、売り手・買い手の双方にとって心地よい流通の未来を目指しています。連続起業家、スタートアップ経験豊富なエンジニア、オープンイノベーション領域に長く携わったPdM出身者などのベテランと、意欲あふれる若手メンバーで構成されたチームで、Shopifyストアの成長を支援しています。

本社所在地：東京都世田谷区北沢二丁目6番地2号 ミカン下北B街区 第B401号区画

代表者：代表取締役社長 安藤 祐輔

事業内容：Shopifyアプリの開発、提供。ECサイト構築支援。EC/SaaS領域での共創事業立ち上げ

URL：https://huckleberry-inc.com/

＜アライドアーキテクツ株式会社とは＞

アライドアーキテクツ株式会社は、データとクリエイティブの力でマーケティングコミュニケーションを設計することで事業成果の向上に貢献するマーケティングAX（※1）支援企業です。2005年の創業以来培った6,000社以上のマーケティング支援実績とUGCを始めとする顧客の声データ資産を活かし、独自開発のSaaS・SNS・AI技術とデジタル・AI人材（※2）を組み合わせた統合ソリューションで、企業のマーケティングAX実現を加速しています。

※1 マーケティング領域におけるAIトランスフォーメーションのこと。AI技術やデジタル・AI人材（※2）によって業務プロセスや手法を変革し、データとAIの活用によって人と企業の新しい関係性を創出すること、と当社では定義しています。

※2 主にAI技術、SaaS、SNSなどのデジタルマーケティングに関連する技術・手法に精通し、それらを活かした施策やサービスを実行できる人材（AIマーケティング戦略立案者、生成AIプロンプトエンジニア、SNS広告運用者、SNSアカウント運用者、エンジニア、Webデザイナー、クリエイティブ・ディレクター等）を指します。

＜アライドアーキテクツ株式会社 会社概要＞

＊ 本プレスリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。