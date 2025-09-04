南アフリカ出身アーティスト Lebo Tladi（レボ・トラディ）氏が描く動物絵画展「bophelo（ボペロ）- いのちの祝福 - 」開催

株式会社アワーズ動物絵画展「bophelo（ボペロ）- いのちの祝福 - 」ビジュアル

アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）は、２０２５年９月４日（木）から２０２５年１１月３０日（日）までの期間、南アフリカ出身で白浜町在住のアーティスト Lebo Tladi氏 による動物絵画展 「bophelo - いのちの祝福 - 」 をパーク内 ふれあいの里にて開催いたします。

「bophelo」とは、レボ氏のルーツである南アフリカの公用語で“いのち”を意味します。本展では、動物の赤ちゃんをテーマにした絵画作品を通じて、「いのちの美しさに気づく体験」をお届けいたします。

絵画展「bophelo - いのちの祝福 - 」について

■展示期間

２０２５年９月４日（木）～２０２５年１１月３０日（日）

※以下の日程は観覧時間・条件が異なります。

９月６日（土）、１０月１１日（土）、１１月１５日（土）・・ 会場都合により、午後１時からご覧いただけます。

１０月１８日（土）・・ 会場都合により、終日ご覧いただけません。

１１月２日（日）雨天の場合・・会場都合により、ご覧いただけません。

■展示場所

アドベンチャーワールド内「ふれあいの里」

■展示内容

原画５点・レプリカ１０点（計１５点）、バナー・タペストリー・会場演出（BGM・映像）などにより没入感ある空間を演出します。

■料金

無料 ※別途入園料金が必要です。

展示タイトル「bophelo」に込められた想い

「bophelo（ボペロ）」とは、「いのち」を意味する言葉で、南アフリカの11の公用語のうちの３つ、セペディ語・ソト語・ツワナ語で使われています。このタイトルには、国や文化を超えて「いのち」について考え、気づきを得るきっかけとなるように、という想いが込められています。 アドベンチャーワールドの想い『いのちを見つめ、問い続ける。いのちの美しさに気づく場所。』と深く響き合う展示会です。

Lebo Tladi（レボ・トラディ）氏【アーティスト紹介】

Lebo Tladi（レボ・トラディ）氏

１９９４年南アフリカ生まれ、現在は和歌山県白浜町在住のアーティスト。グラフィックデザインを学び、JETプログラム（語学指導等を行う外国青年招致事業）を通じて来日後、２０２４年に独立し地域に根ざした創作活動を始めました。

作品テーマは「赤ちゃん動物」。無垢さや好奇心、未来への希望を象徴する存在として描き、見る人に“いのちの美しさ”を伝えることを目指しています。代表作「Young Ones」シリーズでは、世界中の赤ちゃん動物を題材に、その愛らしさと大切さを表現しています。

幼少期から動物に囲まれて育った経験から、「動物は国や文化を超えて人々をつなぐ存在」という想いを持ち続けています。アートを通じて、人と人、そして人と自然を結びつけることをライフワークとしています。

■原画作品（一部）

Baby Lesser PandaBaby California Sea LionBaby Sloth

【アドベンチャーワールド「SDGs宣言・パークポリシー」】https://www.aws-s.com/parktheme-sdgs/

アドベンチャーワールドは、「いのちを見つめ、問い続ける。いのちの美しさに気づく場所。」として、すべての生命にSmile（しあわせ）が溢れる豊かな未来の地球の姿をパークで体現します。パークという”小さな地球”を通して、関わるすべての人の人生が豊かになるように、動物たちの生命がずっとつながっていくように、自然や資源が循環し再生するように、未来のSmileを創り続けていきます。

【SDGsについて】

SDGsとは「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」のことです。社会が抱える問題を解決し、世界全体で２０３０年をめざして明るい未来を作るための１７のゴールと１６９のターゲットで構成されています。２０１５年９月、ニューヨーク国連本部において１９３の加盟国の全会一致で採択された国際目標です。