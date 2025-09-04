【ウブロ】パトリック・マホームズ、ウブロのアンバサダーに就任

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 ウブロHublot Ambassador Patrick Mahomes

ウブロ(https://www.hublot.com/ja-jp)は、3度のスーパーボウルチャンピオンで、NFLカンザスシティ・チーフスのクォーターバックであるパトリック・マホームズを、新たなブランドアンバサダーとして迎えました。現在のスポーツ界で、最も革新的でダイナミックな人物の一人であるマホームズは、ウブロが時計と様々なパートナーシップを通じて称賛する、革新と卓越の精神を体現しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=d-PiayNN0tM ]

パトリック・マホームズは「時間、精度、そしてパフォーマンスの重要性を深く理解しているウブロとのパートナーシップは光栄です。スタイルと共に時を操るというウブロの伝統に加わることを、誇りに思います。」と述べました。

卓越した運動能力と、重圧下においても類まれなるパフォーマンスを発揮する能力で知られるマホームズは、数々の記録を打ち破り、チームを歴史的勝利へと導いてきました。スーパーボウル制覇3回、MVP受賞2回などは、彼の輝かしい功績のほんの一端に過ぎません。革新的なプレースタイルと、フィールド内外でのリーダーシップは、クォーターバックというポジションの概念を再定義し、彼をスポーツ界の真のゲームチェンジャーにしています。

ウブロと同様に、パトリック・マホームズは、精度とパフォーマンスを常に再定義しています。彼はそれぞれの投球や試合、そしてシーズンごとに、既成概念に挑戦し、その限界を押し広げているのです。マホームズは、カレッジとNFLの両方で、1シーズンに5,000ヤード以上を投げた史上唯一のクォーターバックです。リーグ史上最速で300回のキャリアタッチダウンパスを達成しNFLの1シーズンでの総獲得ヤード数の記録を保持し、4回のスーパーボウルで先発出場した最年少クォーターバックとなりました。3つのスーパーボウルタイトルと2つのリーグMVPをすでに獲得しているマホームズは、ただゲームをプレーしているのではなく、ゲームそのものを変革しているのです。彼の偉大さへの飽くなき追求は、パフォーマンス、文化、そしてスタイルに対するウブロのコミットメントと完全に合致しています。マホームズは、情熱的な特異性、つまり、才能、ビジョン、そして揺るぎない野心の稀有な融合を体現しており、それが彼を同世代で最もエキサイティングなアスリートの一人として際立たせています。彼は、競技者としての功績を超えて、時計学、イノベーション、そして時代の先端を追求することに対する深い理解を共有しており、このコラボレーションを自然で力強いものにしています。

パトリック・マホームズ 着用モデル

詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/news/patrick-mahomes-joins-hublots-eliteHUBLOT 「ビッグ・バン 20th アニバーサリー キングゴールド セラミック」世界限定250本詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/big-bang-20th-anniversary-king-gold-ceramic-43-mm

HUBLOT 「ビッグ・バン ウニコ チタニウム セラミック」詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/big-bang-unico-titanium-ceramic-44-mm

