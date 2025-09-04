こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
フルサイズミラーレスカメラ「ニコン Z f」の新色「Z f シルバー」を発売
ヘリテージデザインとフルサイズならではの性能を両立したカメラに新色登場
株式会社ニコンの子会社、株式会社ニコンイメージングジャパンは、フルサイズ/FXフォーマットミラーレスカメラ「ニコン Z f」（2023年10月発売）の新色「Z f シルバー」を発売します。
「Z f」は、ニコンの歴史的なカメラにインスパイアされたヘリテージデザインと、フルサイズならではの優れた性能を両立したミラーレスカメラです。発売以来、多くのお客様よりご好評をいただくとともに、シルバーカラーのご要望も多数寄せられていました。この度、お客様の声にお応えし、新色「Z f シルバー」を発売します。また、ボディーの人工皮革部分を有償で張替えることができる「プレミアムエクステリア※1」には新たな2色が登場し、より自分好みの外観をお楽しみいただけます※2。さらに、静止画・動画に粒状性を加える「フィルムグレイン」機能にも対応予定です。これにより、「Z f」の表現の幅がさらに拡がり、フルサイズならではの豊かな映像表現と合わせて、クリエイターの自分らしい作品づくりをサポートします。
ニコンは、今後も新次元の光学性能を追求し、ユーザーのニーズに応えていきます。そして、映像表現の可能性をさらに拡げることを目指し、映像文化の発展に貢献します。
※1「プレミアムエクステリア」のサービス詳細は以下をご確認ください。
URL：https://nij.nikon.com/event/campaign/zf_premiumexterior_2/
なお、ニコンイメージングジャパン公式オンラインショップ「ニコンダイレクト」では、2025年9月10日10時より「Z f プレミアムエクステリア張替キャンペーン The New Color」の予約販売開始を予定しています。ニコンダイレクト限定のコニャックブラウンを含む全6色よりお選びいただいた商品を、ニコンダイレクトが張替えを代行してお届けいたします。詳細は以下よりご確認ください。
URL：https://nij.nikon.com/shop/u/campaign/zf_premiumexterior/
※2「Z f ブラック」をご愛用のお客様も、新たな2色への張替えが可能です。
発売概要
商品名
ニコンミラーレスカメラ「Z f シルバー」
価格
オープンプライス
発売時期
2025年9月26日
日本での予約販売受付は、9月10日10時より開始します。
主な特徴
１．クロームメッキ仕上げをモチーフにした新色シルバー
「ニコンF」等のフィルム時代のカメラにみられるクロームメッキ仕上げをモチーフに、より金属の質感に近づけたシルバーに仕上げ、ヘリテージラインのフルサイズモデルに相応しい本格的な風合いを実現しました。ボディーの人工皮革部分を有償で張替えることができる「プレミアムエクステリア」には、シルバーボディーに合わせ上品で落ち着いたトーンの「ティールブルー」「モーブピンク」の新たな2色が登場。これまで以上にお好みに合わせた外観へのカスタマイズが可能です。洗練されたデザインが、撮影のたびに気分を高めてくれます。
２．フィルムライクな表現を楽しめる「フィルムグレイン」機能
今後のファームウェアアップデート※により、静止画・動画に粒状性を加える「フィルムグレイン」機能に対応予定です。撮影時に粒子のサイズを3段階、強度を6段階から調整することで、シーンや意図に合わせて多様な表現が可能です。ニコンやクリエイターが作った画作りプリセットをダウンロードして利用できる「イメージングレシピ」や「ピクチャーコントロール」と組み合わせることで、個性を活かした自分好みのフィルムライクな表現を楽しめます。
※ 2025年内の提供開始を予定しています。
©lisaellenknight
画像は開発中のファームウェアで撮影しています。最終版とは異なる可能性があります。
関連リンク
プレスリリース
https://www.jp.nikon.com/company/news/2025/0904_01.html
