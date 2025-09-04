” 練習したい”を叶える静音 × リアルなバウンド感！宅トレも妥協しない静音バスケットボールが新登場。

株式会社YOCABITO

「バスケが上手くなりたい。でも、家では思いっきり練習できない。」

そんな子供のやる気を、ボールの音問題であきらめさせていませんか？

この静音バスケットボールは、ドリブル音を大幅に軽減しながら、公式ボールに近い感覚を実現。

独自量のウレタンフォーム構造によって、音を吸収しつつも、適度な重さと跳ね返りを両立。

だから、リビングでも廊下でも、本格的なスキル練習が可能です。

マンションや集合住宅、夜間の練習にも対応。

「練習させてあげたい」親心と、「上手くなりたい」子どもの本気、両方に応える一球。

音を気にせず、思いきり練習できる環境を、今すぐあなたのご家庭にも。

株式会社ＹＯＣＡＢＩＴＯ（本社 : 岐阜県岐阜市、代表 : 菅野祐介）が展開する部活生を応援するトレーニングブランド LEADING EDGE（リーディングエッジ）より、宅トレのドリブル音を半減させる「静音バスケットボール」の販売を2025年9月下旬より開始します。

製品紹介

■公式のボールに近い感覚で練習できる

トレーニング時のリアルな感覚を追求し、公式サイズ に近い重量感・ドリブルの跳ね返り・サイズにこだわりました。静音ボールは軽量化されることで操作感が損なわれがちですが、本製品はウレタンフォームの量を独自に調整。その結果、重すぎず軽すぎず、実戦に近い感覚を保ちながらも、自宅トレーニングに最適な設計を実現しました。ドリブル練習時の感覚が公式ボールと大きくかけ離れないため、日常のスキルアップに最適です。

■ドリブル音を約50％カット

アパートやマンション、自宅リビングなど、音が気になる環境でも快適にドリブル練習ができるよう、静音性を徹底追求。内部素材には高密度ウレタンフォームを採用し、ドリブル時の打音を通常のバスケットボールと比較して大幅に低減。音を吸収しやすい構造なので、ご家族やご近所への配慮も万全です。

■剥離しない耐久性

従来のサイレントボールは素材の特性上、使用する過程で表面が剥がれたり、ポロポロと崩れることがありました。そこで表面にカバーを付け、耐久性がアップする改善を行っております。

■ボールの回転を可視化できるデザイン

8面パネルにブラックとシルバーで切り替えたデザインを採用。そうすることでドリブルの時もパスの時も、ボールの回転が可視化できます。キャッチからシュートに移る時の指先の位置を意識したり、シュート時に手首のスナップを効かせ、正しい回転ができているかのチェックも可能になります。

■自主練の強い味方

いつでもボールに触れられるのでハンドリング強化に最適。ボール表面が柔らかい素材のため、壁紙や家具にも優しく室内で壁パス＆リバウンド練習をチャレンジできます。床やベッドに寝転がって天井に向けシュートすれば、ボールの回転が確認でき、正しいスナップを意識した練習も可能です。

■プロバスケットボール選手監修

プロの目線から設計された、本気の練習に応える跳ね返り。プロ選手の意見から静かさ、重さ、サイズ感、跳ね返りのすべてがバランスよくなるように、何度も試作を重ね一番ベストなスペックになっています。

製品概要

【製 品 名】静音バスケットボール

【寸 法】直径24.5cm 円周77cm（7号球相当）

【重 量】約410g

【構造部材】中材 -PUフォーム、外側 - スパンデックス

【内 容 品】ボール、取扱説明書

【価 格】オープン価格（税込参考価格：4,380円）

■9月4日（木）より先行予約受付を開始します。下記リンクにてご確認ください。

公式ストア :https://yocabito.jp/c/leadingedge-basketball/6000000144083楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/esports/6000000144083/?utm_source=%20pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=basketballAmazon :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FN7FP6LS?utm_source=%20pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=basketballYahoo! :https://store.shopping.yahoo.co.jp/esports/6000000144083.html?utm_source=%20pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=basketball

＜このプレスリリースに関するお問い合わせ＞

■各種メディアでの使用・貸出・プレゼント企画等のご使用に関しましては、お気軽にお問い合わせください。

■その他お問い合わせにつきましても、お手数をおかけ致しますが、下記アドレスまでご連絡いただきますようお願い致します。

[E-mail] info@yocabito.co.jp

