＜SUQQU＞艶×ハイカバレッジ×なめらかさのすべてを叶え、細部まで艶を宿すクリーミィ カバー コンシーラー登場

株式会社エキップ

カバーしたい場所こそ欲しいのは「艶」。

艶×ハイカバレッジ×なめらかさのすべてを叶え、細部まで艶を宿すコンシーラー。

加齢によるシミやクマ、赤みなど、コンシーラーでカバーしたい部分は色ムラが気になるだけでなく、肌本来の艶も失われているとSUQQUは考えます。

しかし、従来＊のコンシーラーの設計ではカバー力と艶は常にトレードオフの関係。

隠そうとするほど艶が損なわれてしまうという課題を抱えていました。

ベースメイクにおいて「生きる艶」を追求し続けるSUQQU はこの課題に一から向き合い、「ハイカバレッジながら艶を宿す」という欲しい機能をすべて備えたコンシーラーに辿り着きました。

透明性の高いジェルとオイル顔料を均一に混ぜる新処方によって、確かなカバー力はそのままに、他のベースメイクアイテムの艶を隠蔽しない自然な艶を実現。

なめらかな薄膜が瞬時に気になる部分をカバーしながら、艶があることで、まるで素肌のような軽やかな印象に。

時間が経ってもヨレずに、長時間肌に寄り添い続けます。

どんな日でも自分の肌の美しさを誇れるように、気になる部分にこそ欲しい艶。

細部まで艶をあきらめない、SUQQUの新しいコンシーラーの誕生です。

＊ブランド内において

――――――――

SUQQU クリーミィ カバー コンシーラー

容量：4.4g 色数：日本国内取扱10色 価格：税込5,500円

https://www.suqqu.com/ja/categories/baseMakeup/concealer/p/4973167016176

2025年9月5日（金）全国発売

――――――――

特長１：艶×ハイカバレッジ×なめらかさのすべてを叶える「クリーミィジェル処方」採用

今回新しく採用したのは、透明性の高いジェルにオイルを溶かし込んだ顔料を混ぜた「クリーミィジェル処方」。

ジェルをベースとした処方はカバレッジを担う顔料とジェルを均一に混ぜることに課題がありましたが、新製法「超均一混合技術」で均一にブレンドすることに成功しました。

他のベースメイクを隠蔽しない自然な艶

透明性の高いジェルをベースにすることで、隠蔽感がなく肌に溶け込むように一体化。

ファンデーションでつくり上げた美しい艶を損ないません。

さらに、顔料をオイルで包み粉感を抑えたことで、塗布面がつるりとなめらかになり、光が自然に反射し肌の質感が活きる均一で自然な艶を実現。

ファンデーションで隠し切れない肌悩みも瞬時に隠す、ハイカバレッジ

顔料をより豊かに配合することで、ファンデーションだけではカバーしきれない肌悩みも瞬時にカバー。

ハイカバレッジながら、顔料をオイルで包み込んでいるため、肌にしっとりとなじみ、乾燥感や粉感を感じさせません。

肌に溶け込むなめらかなクリーミィテクスチャー

やわらかなジェルをベースにしたことで肌に均一に薄膜でフィット。時間が経っても肌のキメに落ちにくく、美しい仕上がりをキープ。

特長2：美容保湿複合成分を配合

艶がほしい箇所にこそ、うるおいを。

グリセリン、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Na、チャ葉エキス、トウキ根エキス、ユズ果実エキスを配合。

特長３：さまざまな肌の色調や肌トーンに対応した全10色展開

イエローベージュオークル系、ベージュオークル系、ピンクベージュオークル系の色味の中に、幅広いトーンでシミやくすみなどの肌悩みを自然にカバーする全10色展開。

パッケージ

適量を十分に含む太さのあるアプリケーターを採用。

広い面を使って広くのせることも、先端を使って細かい部分にピンポイントでのせることも、簡単に調整できます。