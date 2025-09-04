【直方市】本格的なモデルロケット製作＆打ち上げイベント！
子どもたちの科学への興味を育み、ものづくりや挑戦する喜びを体験できるイベントとして、
「とべ！ぼくらの夢をのせて！モデルロケットをつくって河川敷で打ち上げよう！」を開催します。
本イベントでは、地上約100メートルまで打ち上がる本格的なモデルロケットを製作し、実際に河川敷で打ち上げます。打ち上げには火薬を使用することから、専門のライセンスを持つ九州工業大学 特任教授 前田恵介 氏を講師に迎え、安全管理のもと実施します。子どもたちが自ら組み立てたロケットが空高く舞い上がる瞬間には、大きな感動と達成感が得られます。
【開催概要】
イベント名： とべ！ぼくらの夢をのせて！モデルロケットをつくって河川敷で打ち上げよう！
日 時： 9月27日(土) 10時～16時
受 付： 9時40分～
受付場所： 直方市中央公民館
発射場所： 直方市役所前 遠賀川河川敷
講 師： 前田 恵介 氏（九州工業大学 特任教授）
対 象 者 ： 直方市に住んでいるか、通学している小・中学生
※小学校低学年までは保護者同伴をお勧めします。
定 員： 30名（※応募多数の場合は抽選）
参 加 料 ： 500円（材料費込み）
※兄弟姉妹での参加申込OK！その場合、児童ひとりずつ参加料を徴収します。
【申込について】
申込期間： 9月1日（月）9時 ～ 16日（火）17時
申込方法：
◆ インターネット
https://ttzk.graffer.jp/city-nogata/smart-apply/apply-procedure-alias/rocket
◆ 窓口提出
直方市中央公民館（平日 9:00～17:00）に申込書を提出
※電話での申込受付は行っておりません
結果通知：申込者全員に、当選・落選問わず通知いたします。
◆ インターネット申込の方はメールで通知
◆窓口提出の方には文書で通知
【備考】
・当日の天候（雨・風）により打ち上げできない可能性があります。その場合、打ち上げのみ翌日（9/28）午前中に実施します。
・昼食は各自で準備してご参加ください。
【本リリース関するお問い合わせ先】
直方市教育委員会 文化・スポーツ推進課社会教育係
（直方市青少年育成市民会議事務局）
担当：國府寺・渡邉・石田
TEL：0949-25-2326
E-mail：n-kominkan@city.nogata.lg.jp