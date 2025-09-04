期間限定で張替サービス料が無料に！ニコン、「Zfプレミアムエクステリア張替キャンペーン The New Color」を実施

株式会社ニコンイメージングジャパン

株式会社ニコンの子会社、株式会社ニコンイメージングジャパンは、フルサイズ/FXフォーマットミラーレスカメラ「Zf シルバー」の発売を記念して、「Zfプレミアムエクステリア張替キャンペーン The New Color」を実施いたします。「Zf」を購入した方に期間限定でプレミアムエクステリア人工皮革の張替サービス料を無料といたします。



発売済みの「Zf ブラック」で実施し多くのお客様からご好評をいただいた、ボディーの人工皮革部分を有料にて好みの色に張り替えられる「プレミアムエクステリア」に、新色「ティールブルー」と「モーブピンク」の2色が加わり、シルバーボディーにもなじむカラーラインナップとなりました。

「Zfプレミアムエクステリア張替キャンペーン The New Color」は、「Zf シルバー」の発売日から2026年3月31日（火）の期間中に、対象製品を所定の方法でお申込みいただくと、「プレミアムエクステリア」の張替料6,600円（税込）を無料※でご利用いただけます。

※ 製品発送時の配送料（ニコンピックアップサービス）1,870円（税込）は別途有料となります。

●キャンペーン概要

【キャンペーン名】

「Zfプレミアムエクステリア張替キャンペーン The New Color」

【対象製品】

プレミアムエクステリアキャンペーンを一度も利用していない「Zf」ボディーおよび、「Zf 40mm f/2（SE）レンズキット」（シルバー/ブラック）

※ ニコンダイレクトでプレミアムエクステリア張替済みの製品は対象外となります。

※ レンズキットは「Zf」ボディーのみが張替対象です。

※ 製品購入期間の指定はございません。

【プレミアムエクステリアカラー（全5色）】

ティールブルー（新色）、モーブピンク（新色）、モスグリーン、セピアブラウン、ストーングレー

※ 各色、予定数量がなくなり次第終了となります。

※ WEBサイト上で確認できる色味と実際の人工皮革の色味は異なる場合があります。

【キャンペーンお申し込み期間】

「Zf シルバー」発売日～2026年3月31日（火）

※ 「Zf シルバー」発売日より受付開始となります。

※ カラーによってはキャンペーン期間終了前に受付終了となる場合がございます。

【お申し込み方法】

対象製品をご購入後、ニコンイメージング会員にご登録・製品登録の上、キャンペーンページの「キャンペーン応募方法」にしたがってお申し込みください。その後、ニコンピックアップサービスをご利用いただき、修理センターに2026年4月14日（火）までに到着するようご発送ください。

キャンペーンの詳細・お申し込みについては以下のURLをご参照ください。

キャンペーンURL：https://nij.nikon.com/event/campaign/zf_premiumexterior_2/

ご応募についてのお問い合わせ（ニコンカスタマーサポートセンター）

ナビダイヤル：0570-02-8000（ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、03-6702-0577におかけください。）

営業時間：9:30～18:00（土日祝日、年末年始などを除く毎日）

※ 通話料はお客様のご負担となります｡