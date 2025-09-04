クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」、2026年ゴールデンウィークにチャーターするコスタセレーナ金沢発着クルーズに舞鶴発金沢着区間コースを値下げいたしました

