クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」、2026年ゴールデンウィークにチャーターするコスタセレーナ金沢発着クルーズに舞鶴発金沢着区間コースを値下げいたしました
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」運営の株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：澤田秀太、野本洋平）は、2026年ゴールデンウィークにチャーターするコスタセレーナ金沢発着クルーズに舞鶴発金沢着区間コースを値下げいたしました。
この度、クルーズ料金の値下げを行ったのは、2026年ゴールデンウィーク期間に当社主催で運航するチャータークルーズ、コスタセレーナ金沢発着の区間コース「5/7（木）発舞鶴発金沢着3泊4日片道コース」です。同コースは片道クルーズのため、往路と復路のどちらかで特急電車・新幹線等の移動費用が発生します。その負担を減らすべく、クルーズ料金の値下げを行うことといたしました。内側クラシックのお部屋が94,000円が74,000円（早期割・リピーター割適用後料金、別途諸税）に、海側バルコニープレミアムのお部屋が173,000円が149,000円（早期割・リピーター割適用後料金、別途諸税）に値下げとなります。
9月30日までのご予約の方には早割が適用され、対象のお客様にはリピーター割も適用されます。ぜひ、この機会にお得で盛り沢山なゴールデンウィーククルーズをご予約ください！
＜日程＞
5/7（木） 舞鶴（京都）
5/8（金） 釜山（韓国）
5/9（土） 下関（山口）
5/10（日） 金沢（石川）
＜コース紹介＞
大改装のコスタセレーナで行く 舞鶴・釜山・下関 ショートクルーズ 4日間-舞鶴発金沢着-
出発日：2026年5月7日（木）
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_4D__101417.html
2026年GWチャータークルーズ特集ページ：https://www.best1cruise.com/user_data/tokusyu/cos_serena.php
船会社紹介ページ：https://www.best1cruise.com/B/COS/
客船紹介ページ：https://www.best1cruise.com/ship/COSSE/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328919&id=bodyimage1】
【ベストワンドットコムについて】
ベストワンドットコムは、クルーズ旅行専門サイト、国内旅行における商品ごとの専門サイトを運営する
オンライン旅行会社です。
クルーズ旅行情報、掲載コース数においては日本最大級のWEBサイト「ベストワンクルーズ」を運営し
ております。 専門ならではのきめ細やかな提案・接客と、豊富な取扱商品数で好評を頂いております。
また、国内旅行における商品ごとの専門サイトも立ち上げて運営しております。
会社名 ：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地 ：東京都新宿区富久町16-6西倉LKビル2階
設立 ：2005年9月5日
代表取締役会長：澤田 秀太
代表取締役社長：野本 洋平
URL ：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社ベストワンドットコム 担当：国門 （経営企画部）
TEL：03-5312-6247/FAX：03-5312-6248/E-mail：ry-kunikado@best1cruise.com
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
