ベビーザらスのオリジナルブランド『ウルトラプラス』スヌーピーデザインが発売１周年！

日本トイザらス株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：李 孝）が運営するマタニティ・ベビー用品の総合専門店「ベビーザらス」のオリジナルブランドである『ウルトラプラス（ULTRA Plus）』のスヌーピーデザインの紙おむつとおしりふきが、発売から1周年を迎えました。さらに、第19回キッズデザイン賞「子どもたちを産み育てやすいデザイン部門」にて、『ウルトラプラス』のおむつが受賞いたしました。

『ウルトラプラス』は、1999年に日本トイザらスのオリジナル紙おむつブランドとして誕生。以来、日本のママ・パパの声をもとに改良を重ね、約20年間にわたり愛されてきました。

現在は紙おむつに加えておしりふきや手口ふき、除菌シートなどへとラインナップをひろげ、紙おむつの販売が一度終了した2019年以降も、品質とコストパフォーマンスに優れたベビーケアブランドとして高い人気を集めてきました。2024年9月には、かわいいスヌーピー柄が人気のベビーザらス限定の紙おむつが5年ぶりに復活して、好評を博しています。

ウルトラプラスが復活してから1周年を迎える9月には、これを記念して「限定ハピネスカラー」仕様のパンツタイプ紙おむつ（Lサイズ）と手口ふきを、全国のベビーザらス店舗（トイザらス・ベビーザらス併設型店舗含む）(※1) およびトイザらス・ベビーザらス オンラインストア（http://www.babiesrus.co.jp）にて発売いたします。

1周年記念！数量限定「ハピネスカラー」商品を9月上旬より発売

スヌーピーのイラストをあしらった限定デザインパッケージの「ウルトラプラス」商品が、ブランド1周年を記念して登場。いずれも数量限定販売です。

商品名：ウルトラプラス パンツ Ｌサイズ(42枚入) 価格：1,049円（税込） 限定：10,000個商品名：ウルトラップラス 手口ふき(80枚×8個入) 価格：1,249円（税込） 限定：6,000個

※1：一部併設型店舗およびトイザらス単独店舗、アウトレット店舗での取り扱いはありません。

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

【キッズデザイン賞とは】

キッズデザイン賞は「子どもたちが安全に、そして安心して暮らす」「子どもたちが感性や創造性豊かに育つ」「子どもを産み育てやすい社会をつくる」ことを目的とし、優れた製品・サービス等を表彰する制度です。

主催：特定非営利活動法人キッズデザイン協議会

後援：経済産業省、内閣府、消費者庁、こども家庭庁

【「ピーナッツ」とは】

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

