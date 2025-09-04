大人たちの記念日

涙腺崩壊イベント
表現で感動を与えたい事から
大人たちの表彰式を立ち上げました。

表現で感動
その（1）音楽での表現

尊敬している
シンガーソングライター 阿竹義容さんにコンセプトなど聞いていただきYouTubeチャンネルhttps://youtube.com/@atakeyoshikata?si=ivSRVPzSM3zyreaY

「大人たちの表彰式」に、心を揺さぶるテーマ曲が誕生

シンガーソングライター 阿竹義容 と サウンドプロデューサー 藤原亮英 が奏でる、
感謝と記念日の物語碧い旋律 ～大人たちの記念日～https://youtu.be/8VyxTv_G4eM

誰かに伝えたかった「ありがとう」、言えずに胸にしまい込んできた想い。
それを音楽に変えたのが、シンガーソングライター 阿竹義容 が弾き語る「碧い旋律（大人たちの記念日）」です。

アコースティックギターの素朴な音色に乗せて、心の奥に隠してきた感情が、歌となって解き放たれます。シンプルだからこそ、まっすぐに届く。耳を澄ませば、自分自身の記念日が呼び起こされるような楽曲です。

阿竹義容（シンガーソングライター）

普段は身近な空間から静かに紡ぎ出される歌声が、この表彰式で大きな意味を持ちます。
彼のギターは「誰かを想う優しさ」をそのまま音にしたかのようで、聴く人の胸をそっと揺らします。

「大切な人へ、言えなかった言葉を音楽にしました。
みなさんの心にも、今日という記念日が響きますように。」

藤原亮英（サウンドプロデューサー）

録音・アレンジを手がけたのは、サウンドプロデューサー 藤原亮英。
彼のこだわりは、阿竹の歌声に寄り添いながらも、その余韻をふくらませること。

神宮前レコーディングスタジオ（名古屋）でマスタリングされたサウンドは、まるで空気そのものが歌っているかのような透明感を宿しています。

映像とアートワーク


Edit：まるさんかくしかく

Illustration：グミ（@gummies_jpn）

日常にあるツールで作り上げられた映像やイラストも、飾らない温度をそのまま伝えています。シンプルな制作環境だからこそ、音楽そのものの「心の震え」が浮き上がりました。

サウンド制作の背景には、Elekitel
の技術的サポートが息づいています。


