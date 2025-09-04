沖縄のカリスマ社長 石川渚が新事業発表！「女神DETOX」～全国フランチャイズオーナー募集開始～
ホワイトニングショップ株式会社並びに株式会社Tprecious（代表取締役社長：石川渚）は、新たなフランチャイズ事業として、滝汗専門店「女神DETOX 」を正式にリリースすることを発表いたしました。
本商材は当社のみで導入可能な独自のサービスであり、すでに三宮・梅田・銀座・大阪の4店舗にて展開しています。1年間にわたるエビデンスの蓄積を経て、このたびフランチャイズ事業を開始する運びとなりました。現在、既存店舗におけるお客様のリピート率は90％と非常に高く、多くのご支持をいただいております。
当社は「お客様に喜ばれるだけでなく、スタッフ自身もやりがいを持って働ける環境づくり」を理念に掲げ、全国での事業拡大を目指してまいります。今回のフランチャイズ展開にあたり、加盟店オーナー様には Aプラン と Bプラン の2種類をご用意しております。
■ フランチャイズプラン概要
Aプラン
● 加盟金：3,300,000円
● ロイヤリティー：売上の1ベッドあたり55,000円（1都道府県につき1店舗限定）
● 出店している都道府県内で新たにフランチャイズが決定した場合、加盟金・ロイヤリティーの30％を還元
● 本部の一部として継続的な報酬を得られる契約
Bプラン
● 加盟金：2,200,000円
● ロイヤリティー：売上の1ベッドあたり55,000円
● 同一都道府県内でもエリアが重複しなければ出店可能
その他必要費用
● 研修費：250,000円
● ファットレスマットレス：1,320,000円
● 初期導入セット：500,000円～
■ 女神DETOXについて
「女神DETOX」は、科学的・医学的な知見とエビデンスをもとに“真の健康美”を追求する痩身＆スカルプケア専門ブランドです。
私たちが注目するのは 「排出力」 と 「代謝力」。
老化の原因の一つは、身体に不要なものが蓄積されることにあります。それを洗い流し、体内をリセットすることで、細胞が本来の健康な状態に戻ろうと働きはじめます。その結果、代謝が活性化し、細胞の生まれ変わりを促進。健康で若々しい身体づくりへと導きます。
滝汗専門店「女神DETOX」詳細並びにお問い合わせはこちらから↓
https://rejuscalp.studio.site/
■ 今後の展開
女神DETOXは、すでに高い顧客満足度とリピート率を実現しており、今後は全国にフランチャイズ加盟店を拡大していく予定です。当社は、オーナー様と共に「健康美を叶える新しいスタンダード」を築いてまいります。
■ 会社概要
会社名：ホワイトニングショップ株式会社/株式会社Tprecious
所在地：沖縄県那覇市首里儀保町4丁目45-3
代表者：代表取締役社長 石川 渚
事業内容：ホワイトニングサロン運営、フランチャイズ事業
URL：https://www.whiteningshop-okinawa.com
