『47ROADS BY CROWN -THE EMOTIVE JOURNEYS-』第二弾開催

トヨタ自動車株式会社（以下「トヨタ」）は、クラウン生誕70周年記念プロジェクト「47ROADS BY CROWN」の新たな取り組みとして、2025年9月4日（木）よりクラウンと共に“世界に誇る日本の魅力”を体感するクラウン専門店特別キャンペーン『47ROADS BY CROWN -THE EMOTIVE JOURNEYS-』第二弾の募集を開始いたします。

世界に誇る日本らしさを体感頂くため、全国から厳選したホテルにクラウンで訪れるホテルステイ付きドライビングプログラムを実施します。クラウンと共に素敵なホテルでの至福のひと時をお過ごしください。

モニターキャンペーン詳細

■概要

クラウンと共に至福のひと時を体感するホテルステイ付きドライビングプログラム

■実施期間

10月31日（金）～11月16日（日）

※THE CROWN店舗ごとに実施日は異なります。

■発着場所

全国6か所のTHE CROWN

■当選者数

合計6組最大12名（各店舗最大1組2名×６店舗）

※参加人数は原則1組あたり2名様（同伴者は13歳以上）までとなります。

■実施内容

1.クラウンの走りを体験

2.世界に誇る日本らしさを体感できるホテルステイ

3.アンケート

※応募要項および応募規約については特設サイト並びに応募フォームをご確認ください。

■車両

THE CROWN店舗ごとに車種は異なります。下記紹介及び特設サイトをご確認ください。

※お乗りになる車種、グレードは変更になる場合がございます。

■申込期間

2025年9月4日（木）～9月30日（火）15時

■特設サイト

https://toyota.jp/info/crown_brand/flagshipstore/70th_47roads/vol2

宿泊地紹介

【関東】五氣里-itsukiri- | 千葉県

里山に憩う「五氣里」は都心から90分の非日常空間。五大要素「里・食・宿・湯・遊」をコンセプトに心身を癒します。上質な客室、旬の食材による贅沢な食事、美肌の湯として知られる希少な黒湯の天然温泉をご堪能いただけます。特別なひとときをお過ごしください。

▼発着店舗／車種

◎THE CROWN 東京虎ノ門：CROWN ”SEDAN” Z（ハイブリッド車）

◎THE CROWN 千葉中央：CROWN ”ESTATE” RS（プラグインハイブリッド車）

◎THE CROWN 横浜都筑：CROWN ”SEDAN” Z（燃料電池車）

【関西・中部】Hotel宇多野京都別墅 | 京都府

書院造の本館、数寄屋意匠の離れ、スパニッシュ風外観の洋館と広い庭園。1939年築造の京都電燈株式会社の重役・大渡光蔵氏邸宅が、2024年11月「Hotel宇多野京都別墅」に生まれ変わりました。10室のお部屋すべてに温泉風呂つき。お食事は2025年7月に有形文化財に登録された旧館のダイニングで、特別な週末体験をお過ごしください。

▼発着店舗／車種

◎THE CROWN 愛知高辻：CROWN ”CROSSOVER” RS（ハイブリッド車）

◎THE CROWN 大阪千里：CROWN ”CROSSOVER” RS（ハイブリッド車）

【九州】Kikka Hirado| 長崎県

古くから日本と異国の歴史と文化が交差してきた長崎県平戸で、2024年9月にオープンした「Kikka Hirado」。スイートルーム5部屋の小さなリトリートホテル。すべての客室に、海を見渡す大きな窓。平戸の自然や食、ゆっくりと心豊かに感性が広がる余暇をお楽しみください。

▼発着店舗／車種

◎THE CROWN 福岡天神CROWN ”SPORT” RS（プラグインハイブリッド車）

CROWN70周年記念施策「47ROADS BY CROWN」紹介

「47ROADS BY CROWN」は、世界に誇る日本の魅力とクラウンが提供する豊かな移動時間を体感いただけるプロジェクト。

「日本人の手で日本の乗用車産業を根付かせる」その熱い想いで誕生したクラウンは日本初の純国産乗用車として1955年の初代発売以来、70年もの長きにわたり日本のお客様と道に磨かれ、現在16代目を迎えました。

クラウンに乗る機会がない方にもその魅力を広くお伝えするために、世界で活躍する方をナビゲーターに起用し、実際に世界基準を知るナビゲーターがクラウンに乗り、道を駆け抜けて感じた日本の魅力や豊かな移動時間を疑似体験できる記事コンテンツを特設サイトで順次公開中。

特設サイト：https://toyota.jp/info/crown_brand/70th_47roads/

CROWN70周年記念施策「47ROADS BY CROWN」第一弾の報告

「47ROADS BY CROWN -THE EMOTIVE JOURNEYS-」第一弾では、70年間の感謝を込めて、美しい景色や自然、日本らしい文化や歴史などが味わえる「日本が世界に誇る道」を実際にクラウンで走り、日本の伝統を受け継ぎながら進化する工芸を体験する特別ドライビングモニターキャンペーンを23組45名の方に体験いただきました。

参加者からは「クラウンらしい走りを存分に楽しむことができた」や「クラウン試乗と伝統工芸の体験を通し、日本のモノづくりへの想いなど新しい気づきを得られた」、「クラウンの試乗だけではなく、クラウンの世界観にあった日本らしい体験ができ、濃密で素晴らしい時間を過ごすことができた」など特別体験を楽しんでいただくことができました。体験の様子についてはオウンドサイトよりレポート記事を公開中。

特設サイト：https://toyota.jp/info/crown_brand/flagshipstore/eventreport_16/