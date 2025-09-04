青山メインランド、オーナー様と共に歩む会報誌『STAGE』最新号No.49を刊行　お客様との絆を紡ぐコミュニケーション誌

株式会社青山メインランド（本社：東京都千代田区、代表：西原良三）は、オーナー様との信頼関係を深め、資産形成と豊かな暮らしをサポートするためのオーナ向け会報誌の最新号、『STAGE No.49』を発刊いたしました。

『STAGE』は、オーナー様とのつながりを大切にし、資産形成、不動産投資の最新情報、社会課題への理解、そして暮らしを豊かにする多様なテーマをお届けする会報誌です。

49回目を迎える本号の巻頭特集では、プロ野球界を代表する強打者であり「ガッツ」の愛称で親しまれた元プロ野球選手・小笠原道大氏にお話を伺いました。小笠原氏は、日本ハムファイターズ、読売ジャイアンツ、中日ドラゴンズで活躍し、プロ野球史にその名を残した強打者です。引退後は野球解説や指導者として活躍する一方、身体障害者野球のサポートに取り組み、社会貢献活動を続けています。今回のインタビューでは「挑戦する人生」「道を切り拓く力」について熱く語っていただきました。

表紙・巻頭インタビュー

小笠原 道大 おがさわら みちひろ

1973 年、千葉県生まれ。暁星国際高校卒業後、NTT 関東（現NTT東日本）に入社。1997 年、ドラフト3位で日本ハムファイターズに入団。2006年、パ・リーグMVPに輝く。2007年にFAで読売ジャイアンツに移籍。3割30本塁打を達成し、２年連続、またセ・パ両リーグでMVPを獲得。2014年に中日ドラゴンズへ移籍、翌年に現役を引退。その後、中日ドラゴンズで二軍監督、日本ハムファイターズでヘッドコーチ兼打撃コーチ、読売ジャイアンツで二軍・三軍の打撃コーチを務める。2024年から野球解説者として活躍し、身体障害者野球のサポート、執筆活動など多岐にわたる活動を行っている。

【特集】いま直面する特殊詐欺の実態とは。問われる個人の危機管理能力

さらに本号では、急増する「特殊詐欺」や「SNS型ロマンス詐欺」の実態を特集。元埼玉県警察官で危機管理コンサルタントを務める佐々木保博氏に、現代社会における新たな犯罪手口と対策について解説いただいています。高齢者や女性を狙う詐欺手口が巧妙化する中、「疑うことから始める」「複数の情報を収集する」「地域や家族で声を掛け合う」といった具体的な防犯姿勢を紹介し、資産を守るための実践的なヒントを掲載しました。

大人の教養シリーズ 第六巻 コーチング

「聴くこと」から始まる成長のサイクル

誤解されがちなコーチングの真実を株式会社SAPTA代表取締役の竹下宏明さんをお迎えして解説いたします。

◇竹下 宏明 たけした ひろあき

2017年、株式会社SAPTA 設立。経済産業大臣登録中小企業診断士、国家資格キャリアコンサルタント。一般社団法人エグゼクティブコーチング協会理事、情報経営イノベーション専門職大学准教授。

また、好評の「タウン紹介」では、近年注目を集める「北千住エリア」を特集。交通利便性や生活インフラの充実度、再開発による街の成長性に着目し、不動産投資の観点からも魅力を紹介しています。エリアの変遷や将来性に触れることで、投資先としての検討材料をオーナー様に提供しています。

「OWNER’S VOICE」コーナーでは、実際に当社の物件を購入されたオーナー様の体験談を掲載。不動産投資のきっかけから、購入後のフォロー体制、担当者との信頼関係の大切さに至るまで、リアルな声をお届けしています。これにより「売って終わりではない」「購入後こそサポートが重要」という当社の姿勢を具体的に感じていただける内容となっています。

青山メインランド（代表 西原良三）の理念と「STAGE」の歩み

青山メインランドは、投資用ワンルームマンションの企画・開発・販売・管理、さらにはその先のサポートを通じて、オーナー様の資産形成を長期的にサポートしてきました。その根底にあるのは、創業者・西原良三の理念であるあなたの大切なもの大切にしたいを、企業の基盤に築きました。単なる不動産販売ではなく、購入後の管理・サポートを重視し、長期にわたりオーナー様との関係を育むことを使命としました。その理念は、本日に至るまで一貫して引き継がれていおります。

会報誌STAGEは、資産形成・暮らし・社会貢献を通じてオーナー様と信頼を育む場となっています。

【編集後記】

巻頭インタビューに元プロ野球選手の小笠原道大さんをお迎えいたしました。現役時代から現在の胸中、今後の展望に至る貴重なお話を伺う事ができ、大変感激しました。また今号での取材を通じて感じたのは「利他の心」の大切さ。日本が抱える課題の解決につながると感じました。ぜひ、ご一読を。

撮影〇山田英博

本誌概要

青山メインランド オーナーズマガジン STAGE No．49号

【巻頭】成功へのプロセス第43回 小笠原道大さん

【特集】いま直面する特殊詐欺の実態とは。

問われる個人の危機管理能力

【連載】オーナーズボイス vol.49

【STAGEのある街】 第49回 北千住エリア

【大人の教養シリーズ】 第六巻 コーチング

社員紹介#41

STAGE INFORMATION

プレゼント応募クイズ など

青山メインランドは、不動産投資を「資産形成の手段」であると同時に「社会貢献の一形態」と捉えています。オーナー様の安心を守ることはもちろん、地域社会や社会課題に目を向け、企業としての責任を果たしてまいります。

西原良三の理念を受け継ぎ、社員が一丸となって信頼される不動産会社であり続けるため、青山メインランドはこれからも情報発信・資産サポート・社会への取り組みを継続してまいります。

株式会社 青山メインランド

代表取締役 西原良三

事業内容 不動産の企画開発、売買、販売、仲介及び不動産資産の運用、管理

設立日 昭和63年4月1日

青山メインランドは、1988年に代表 西原良三が設立したマンションデベロッパーで、マンションの開発・分譲・賃貸管理を主な事業としています。資産運用型マンション「メインステージ」シリーズと居住用マンション「ランドステージ」シリーズを中心に、東京23区・川崎・横浜エリアで、400棟を超える物件を分譲しています。主な事業内容は、資産運用型マンション事業、居住用マンション事業、賃貸管理事業、開発事業・流通事業の4つです。マンション投資やマンション経営を通して、お客様のゆとりある人生設計のお手伝いをしており、2024年現在、36年間黒字経営を達成しています。

青山メインランド （代表 西原良三）公式LINEアカウントのご紹介

