【イベントレポート】総勢100名の子どもたちが参加！クロスプラスが岐阜県海津市こども未来館ZüTToにて「世界に一枚だけのオリジナルTシャツを作ろう」を開催







■イベント実施背景岐阜県の最南端に位置する海津市は、豊かな自然と歴史に恵まれた地域で、木曽三川の治水事業や輪中文化で知られています。クロスプラスは1986年にこの地に物流センターを開設し、以来、地域とのつながりを大切にしてきました。今回のイベントは、未来を担う子どもたちへの支援を通じて、地域への感謝と貢献の思いを形にした取り組みです。夏休みの時期にあわせ、子どもたちが“デザイン”の楽しさや創造力を体験できる場を提供することを目的として、海津市とクロスプラス、ターナー色彩の３者が協力して実現いたしました。■『世界に一枚だけのオリジナルTシャツを作ろう』イベントの様子当日は小学生を対象に、真っ白なTシャツへ布用絵の具を使って自由にイラストを描き、自分だけの1枚を完成させるワークショップを実施いたしました。カラフルな絵具と子どもたちの豊かな発想が重なり合い、動物やキャラクター、自然の風景など、世界に一つだけの作品が次々と生まれました。各回約30名、総勢100名の子どもたちが参加し、楽しみながら創作に没頭しました。最後の記念撮影では、作品を完成させた子どもたちが笑顔でTシャツを掲げる姿が見られ、夏休みの最後を彩るイベントとなりました。