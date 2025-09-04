こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【イベントレポート】総勢100名の子どもたちが参加！クロスプラスが岐阜県海津市こども未来館ZüTToにて「世界に一枚だけのオリジナルTシャツを作ろう」を開催
ターナー色彩の布えのぐを使った“デザイン”体験を提供
ファッションの力で日常を豊かにするライフスタイル創造カンパニーのクロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛）は、日本を代表する色材メーカーであるターナー色彩株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：松村 隆、以下ターナー色彩）と、岐阜県の海津市こども未来館ZüTTo（ずっと）にて8月31日（日）に小学生を対象としたイベント『世界に一枚だけのオリジナルTシャツを作ろう』を実施いたしました。
■イベント実施背景
岐阜県の最南端に位置する海津市は、豊かな自然と歴史に恵まれた地域で、木曽三川の治水事業や輪中文化で知られています。クロスプラスは1986年にこの地に物流センターを開設し、以来、地域とのつながりを大切にしてきました。今回のイベントは、未来を担う子どもたちへの支援を通じて、地域への感謝と貢献の思いを形にした取り組みです。夏休みの時期にあわせ、子どもたちが“デザイン”の楽しさや創造力を体験できる場を提供することを目的として、海津市とクロスプラス、ターナー色彩の３者が協力して実現いたしました。
■『世界に一枚だけのオリジナルTシャツを作ろう』イベントの様子
当日は小学生を対象に、真っ白なTシャツへ布用絵の具を使って自由にイラストを描き、自分だけの1枚を完成させるワークショップを実施いたしました。
カラフルな絵具と子どもたちの豊かな発想が重なり合い、動物やキャラクター、自然の風景など、世界に一つだけの作品が次々と生まれました。各回約30名、総勢100名の子どもたちが参加し、楽しみながら創作に没頭しました。最後の記念撮影では、作品を完成させた子どもたちが笑顔でTシャツを掲げる姿が見られ、夏休みの最後を彩るイベントとなりました。
■イベント参加者の声
・「Tシャツに絵を書いたのは初めてだったけど、上手に書けた。」
・「塗ってる時、失敗すると思ってドキドキした！可愛いピンクたくさんぬれました！」
・ただの絵具ではなく服に絵が描けて、色が落ちない絵具なので普段と違う感じがしてとても楽しかったです。
・スタッフの方々が、子供たちの個性をしっかりと褒めてくれてとても嬉しかったし楽しかったです。
■クロスプラス担当者 物流センター所長 長田 真弥コメント
自然豊かな海津市に物流センターを構えているご縁もあり、今回のイベントに参加できたことを嬉しく思います。ファッションをはじめ、日用品やコスメなどを扱う企業として、子どもたちの自由な発想や夢に触れられたことは大きな喜びでした。挑戦する姿や笑顔にたくさんの元気をもらいました。今後はスポーツイベントなども企画していきたいと考えていますので、また皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。
■こども未来館 山本 桂子氏コメント
イベント当日は、参加されたお子さまたちがイキイキとした表情で筆をとり、迷いなく描き進める姿がとても印象的でした。その豊かな発想力と集中力に触れ、子どもたちが持つ無限の可能性を改めて実感し、深く感動いたしました。夏休みの特別な体験として、子どもたちの創造力を育む貴重な機会になったと感じています。このような素晴らしい機会を提供下さいましたクロスプラス様・ターナー色彩様に改めて御礼申し上げます。引き続き子どもたちの成長を支える場づくりを進めていきたく、今後もお力添えを賜れますと幸いに存じます。
■ターナー色彩株式会社 鈴木 遼氏コメント
子どもたちが自由な発想で、自分だけの作品を生み出す場を支援できたこと大変嬉しく思います。
本イベントを通じて、地域と企業、そして子どもたちがつながり合い、未来を共に描くきっかけになれば幸いです。
ターナー色彩㈱は、今後も、創造性を育む活動を後援し、地域社会と共に歩んで参ります。
■イベント概要
場 所 ：こども未来館（岐阜県海津市平田町仏師川483番地）
開催日時 ：2025年8月31日（日） 11時～15時
対象者 ：小学生
定 員 ：30名／回（11時～、12時～、13時～、14時～）
内 容 ：白いＴシャツに布絵の具を使ってイラストを描き、オリジナルＴシャツの作成
URL ：https://www.city.kaizu.lg.jp/kodomo-miraikan/
■ターナー色彩 会社概要
会社名：ターナー色彩株式会社
代表者：村松 隆
所在地：〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北2-15-7
URL ：https://www.turner.co.jp
■クロスプラス 会社概要
会社名：クロスプラス株式会社
代表者：山本大寛
所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13
URL ：https://www.crossplus.co.jp
クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
クロスプラス株式会社 広報担当：松永
TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp
