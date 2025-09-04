「ふるなび」で、愛知県幸田町がこどもたちの学習環境改善を目的としたクラウドファンディングプロジェクトへの寄附受付を開始。

株式会社アイモバイル

株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、東証プライム市場）が運営するふるさと納税サイト「ふるなび」（ https://furunavi.jp/ ）が、愛知県幸田町のクラウドファンディングプロジェクトへの寄附受付を開始しました。

【プロジェクト名】未来を担うこどもたちの学ぶ環境を整えたい！酷暑の中、授業や部活動などに励むこどもたちのために体育館にエアコンを設置し、全力で打ち込めるように支援を！

https://fcf.furunavi.jp/Project/Detail?projectid=826

《支援の概要》

幸田町には、小学校6校、中学校3校がありますが、体育館にエアコンが整備されているのは中学校のみです。

小学校6校にも整備するためには多額の予算が必要であり、簡単にできることではありません。

しかし、年々夏の暑さは厳しさを増しており、熱中症から子どもたちの命を守り、全力で授業や部活動に打ち込むことができる環境を整えたいと考え本プロジェクトを立ち上げました。

既にエアコンの整備が完了した中学校では、「動きやすい環境で練習ができるので、練習のモチベーションが上がる」「教える側としても授業や部活の指導に集中できるようになった」と子ども、先生から喜びの声をいただいております。

近年の酷暑の中でも、真剣に取り組む子どもたちが全力で授業や部活動に打ち込めるようみなさまからのご支援をいただければと思っております。

《寄附金の使い道》

このプロジェクトでいただいた寄附金は、小学校に設置するエアコンの整備工事費に活用されます。

■愛知県幸田町（こうたちょう）について

愛知県のまん中に位置し、温暖な気候と自然にあふれた町で、自動車産業を中心としたものづくりも盛んです。

全国一の生産量を誇る一度食べたらやめられなくなる甘みが豊かな「筆柿」や、仰向けでも横向き寝でも、理想的な頭の高さをキープ出来るエアウィーヴシリーズもおすすめです。

愛知県幸田町で人気の返礼品

・愛知県幸田町の返礼品一覧はこちら

https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=1036

※都合により、リンク先が表示されない場合がございます。予めご了承ください。

■ふるさと納税サイト「ふるなび」について

「ふるなび」では、ふるさと納税を通じて全国の市町村に寄附金を集めることで地域活性化を支援しています。

寄附者へのふるさと納税の認知啓蒙およびサービス利用満足度の向上を目的として提供している、寄附額に応じてもらえる「ふるなびコイン」は交換先を拡充し、AmazonギフトカードやPayPay残高※1、dポイント※2、楽天ポイント※3に交換可能になりました。

2024年10月、ユーザーの利便性向上を目的とし、スマートフォンアプリ「ふるなびアプリ」をリリースいたしました。

また、ふるさと納税先にあるホテルや飲食店などで無期限にご利用可能なポイント型返礼品「ふるなびトラベル」は提携店が8,000施設を突破し、より多くの地域の魅力を現地でお楽しみいただけるようになりました。

引き続き、ふるさと納税者及び契約自治体の、「ふるなび」サービス利用満足度の向上を目指してまいります。

※1 PayPayマネーライトが付与されます。PayPayマネーライトの出金はできません。

※2 dポイントの有効期限は獲得月から起算して48か月後となります。

※3 交換できる「楽天ポイント」は通常ポイントとなります。

■「ふるなび」サービス一覧

・ふるさと納税コンシェルジュサービス「ふるなびプレミアム」（ https://furunavi.jp/premium/ ）

・あとからゆっくり選べるポイント制ふるさと納税「ふるなびカタログ」（ https://furunavi.jp/catalog ）

・ふるさと納税で旅行に行ける「ふるなびトラベル」（ https://tp.furunavi.jp/ ）

・クラウドファンディング型ふるさと納税サイト「ふるなびクラウドファンディング」 （ https://fcf.furunavi.jp/ ）

【アイモバイルについて】

アイモバイルは、『“ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける』というビジョンを実現するために、ふるさと納税をはじめとした「コンシューマ事業」と、テクノロジーを駆使した「インターネット広告事業」の2つの領域で成長しているマーケティングカンパニーです。

【株式会社アイモバイル 会社概要】

社名 ： 株式会社アイモバイル

所在地： 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号 関電不動産渋谷ビル 8階

代表者： 代表取締役社長 野口 哲也

設立 ： 2007年8月17日

URL ： https://www.i-mobile.co.jp/

■本リリースに関するお問合せ

株式会社アイモバイル

事業企画本部 自治体サービス事業部

Mail： support@furunavi.jp

※メディア関係者様は以下の専用お問合せフォームよりご連絡ください。

https://furunavi.jp/Faq/Contact/Media