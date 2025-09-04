【最大40％OFF！Ottocast Mirror Touch】スマホ画面を車載ディスプレイに映して、タッチ操作までできる革新的アダプター！
こんなお悩み、ありませんか？
・車のナビ操作が煩雑でストレス…
・スマホの動画を大画面で見たいのに映せない…
・毎回ケーブルを繋ぐのが面倒…
・レンタカーで個人情報が残るのが心配…
そのすべて、「OTTOCAST Mirror Touch」が解決します！
「Mirror Touch」とは？
スマホの画面を車の純正ディスプレイにワイヤレスで映し出すだけでなく、ナビ画面から直接スマホ操作までできる、次世代のミラーリングアダプターです。YouTube、Netflix、Googleマップ、LINE、TikTokなど、お気に入りのアプリを車内でスムーズに操作・再生できます。
【Amazon限定セール開催中！さらに 10% オフを重ねて適用できます！】数量わずか！先着順！
通常価格：24,999円
セール特価：17,980円
さらに15%割引コード「HE29SVAB」重ねて適用で → 15,283円！
製品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKRYLWXB
ご注意
ダブル割引期間： 9月4日（木）18：00～ 9月19日（金）23:59まで → 15,283円
ダブル割引は数量限定・先着順！Mirror Touchが選ばれる理由
・双方向ミラーリング対応
「OTTOCAST Mirror Touch」では、スマホ画面を映すだけでなく、ナビ画面から直接スクロール・スワイプ・タップといった操作が可能。運転中にスマホへ触れる必要がなく、視線移動を最小限に抑え、安全性と利便性が大幅に向上します。
さらに、地図も動画も黒帯なしのフルスクリーン表示に対応。車載ディスプレイのサイズを余すことなく活用し、没入感のある映像体験をお届けします。ドライブの楽しみが一層広がります。
・「遅延ゼロ×フルスクリーン表示」で新次元の車載体験を実現！
最新の高性能チップ搭載と 5GHz 帯対応により、遅延はほぼゼロ。スムーズで快適な操作感を体感いただけます。
※対応機種：iPhone15以降、DP Alt Mode対応のAndroid端末（「iPhone 16E」は非対応）。
さらに、スマホのバッテリー残量に悩む必要はありません。「OTTOCAST Mirror Touch」 は、給電しながらのミラーリングに対応。ナビや動画視聴中でもスマホを同時に充電できるため、長時間のドライブでもバッテリー切れを心配することなく、安心してお使いいただけます。
・お気に入りの動画や地図を、大画面でシェア！ドライブがもっと楽しく！
スマホ画面をそのまま車載ディスプレイにミラーリングし、YouTube・TikTok・Googleマップなどを最適なサイズで表示可能。助手席の家族や友人と一緒に楽しめるため、車内エンタメ体験が大きく広がります。
※現時点では、Netflixはミラーリングに対応していません。
・画面OFFでも再生継続（iPhone）
AirPlay対応により、iPhone画面をオフにしても映像再生は継続。
スマホのバッテリー節約にも効果的！
・「データ漏洩ゼロ」安心の車載エンタメ体験を実現！
ログイン情報や視聴履歴などの個人データはすべてスマホ内で完結。車載機器に情報を残さないため、YouTube や LINE といったアプリもプライバシーを守りながら安心してご利用いただけます。
レンタカーやシェアカーでも気軽に使えるのが大きな魅力。家族や友人とのドライブシーンでも、より安心・快適にエンタメをお楽しみいただけます。
・車内スピーカー出力で臨場感あふれるサウンド体験を実現！
音声は純正カーオーディオから出力されるため、映画も音楽も迫力のあるサウンドで楽しめます。
