日本初の試み！滝壺でリフレッシュしながら学ぶ「広報×戦略思考」研修 in 浜松・天竜区

ファンピッキング株式会社

企業広報の現場に新たな学びの形を。

ファンピッキング株式会社（代表取締役：夏目 環／本社：静岡県浜松市）は、浜松市天竜区にて、自然体験と戦略的広報思考を融合した日本初の研修プログラム 「滝壺広報ワーキング in 浜松市天竜区」 を2025年10月3日(金)に開催いたします。

本プログラムは、浜松市天竜区の名瀑「龍王権現の滝(https://trendtabi.com/sakuma_taki/)」で心身を解放し、地域の資源に触れる“リフレッシュ体験”と、最新の広報手法を学ぶ“戦略思考ワークショップ”を組み合わせた企業研修。働き方改革やメンタルウェルビーイングの観点からも注目され、地方創生・企業広報・人材育成を同時に実現する取り組みとして、地域と企業の新たな共創モデルを目指します。

また、開催に先立ち 9月17日(水)には事前WEBセミナー「広報こそ外に出よう！視点を変えるアイデアの作り方(https://bcform.at-s.com/form/seminar46?k3ad=kiji)」 を実施。SNS分析やトレンド調査にとどまらない、リアルな体験から広報アイデアを生み出す方法を紹介し、全国どこからでも無料で参加いただけます。

企画の背景

近年、企業広報には「戦略性」と「新しい発想」が求められています。しかし、日常のオフィスワークの中では視点を切り替える余裕を持ちにくいのが現状です。

今回の舞台は、浜松市天竜区佐久間町にある名瀑「龍王権現の滝」。豊かな森と清流に囲まれたこの地は、都心から距離がある分、普段の生活や仕事から完全に切り離された“特別な体験の場”となります。

滝壺でのリフレッシュや天竜茶の飲みくらべを通して感性をリセットし、非日常の環境だからこそ得られるひらめきや集中力を、広報戦略の学びにつなげていきます。

「滝壺広報ワーキング in 浜松市天竜区」開催概要

開催日時：2025年10月3日(金) 9:30～18:30

開催場所：静岡県浜松市天竜区（浜松駅より送迎あり）

対象：企業の広報担当者、経営者、マーケティング担当者

参加費：20,000円（税抜）

定員：最小催行人数4名

主催：ファンピッキング株式会社

協力：株式会社奥遠州X

プログラム例

午前：龍王権現の滝での散策＆天竜茶飲みくらべによるデトックス体験

午後：天竜トライアルオフィスでの広報戦略ワークショップ

（ターゲットに届く情報設計／ストーリー性ある発信法）

事前WEBセミナーの開催概要

10月３日のワーキングの詳細・お申込み :https://funpicking.com/archives/lp/prworkshop202510

テーマ：「広報こそ外に出よう！視点を変えるアイデアの作り方」

日時：2025年9月17日(水) 13:30～14:30

参加方法：オンライン（無料）

内容：

・GoogleトレンドやSNSに頼らない情報収集術

・旅行、映画、本屋、街の広告などから発想を得る方法

・体験をストーリー化し広報につなげる実践ヒント

運営主体：静岡新聞社・静岡放送

申込みURL：https://bcform.at-s.com/form/seminar46?k3ad=kiji

講師・案内人

夏目 環（ファンピッキング株式会社 代表取締役）

大手企業でのマーケティング経験を活かし、PRコンサルティングや生成AIを用いた広報戦略を展開。全国でセミナー登壇実績多数。TikTokGoクリエーターとしても国内で月間再生数TOP20を獲得。

大見 拳也（株式会社奥遠州X 代表取締役／静岡新聞社 メディアXデザイン室 事業開発部）

地域資源を活かした観光・商品開発を推進し、奥遠州のブランディング事業を展開中。

＜10月3日ワーキングの申込・お問い合わせ先＞

申込みフォーム：https://funpicking.com/archives/lp/prworkshop202510

メール：info@funpicking.com（担当：佐々木）

申込締切：2025年9月25日(木)

■ファンピッキング株式会社について

会社名：ファンピッキング株式会社

所在地：〒430-0933 静岡県浜松市中央区鍛冶町１００－１ 中央館 B1F ザザシティ浜松

設立：2024年10月

事業内容：PRコンサルティング、生成AIチャットボット開発、地域資源を活用した商品企画・ブランドプロデュースなど

Shizuoka Matcha Therapy HP：https://shizuokamatchatherapy.com

会社HP：https://funpicking.com/

※ChaOIフォーラム会員

※日本初の根拠。一般的な「自然体験型研修」や「森林セラピー研修」は存在しますが、広報戦略に特化し“滝壺”を舞台とするプログラムは他に確認されていません。（2025年8月当社調べ）

本プログラムは国内初の試みですが、海外では自然との触れ合いを通じて創造性や戦略思考を高めるワークショップが数多く実施されています。

たとえば米国では、自然の仕組みをビジネス課題に応用する「バイオミミクリー・ワークショップ」や、自然環境の中でリーダーシップを育む「Nature-Based Leadership」などが注目されています。また、カリフォルニア州ビッグサーの「エセレン研究所」では、心身の解放とビジネス感性を結びつけるリトリートが世界中から参加者を集めています。

代表の夏目が今年訪問したアリゾナ州立大学のウェルビーイング講座も本プログラムを開催する上での参考となっています。

滝壺広報ワーキングは、こうした海外の先進的な取り組みにも通じる、新しい学びの場を日本の自然豊かな浜松市天竜区から発信してまいります。