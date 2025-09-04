TPCマーケティングリサーチ株式会社、『2024年 妊婦・授乳期の栄養ニーズ（第2弾）』について、調査のポイントをインタビューした記事を公開
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、『2024年 妊婦・授乳期の栄養ニーズ（第2弾）』について、弊社リサーチャーの福井淑乃のインタビュー記事を2025年8月27日に公開したことをお知らせいたします。
◆前回は2019年発刊で4年ぶりのリニューアル発刊ですね。通常、隔年発刊の消費者調査レポートですが、4年のブランク理由はなんでしょうか。
福井：今回は通常とは異なり、妊婦さんが調査対象です。ターゲット顧客がニッチということ、同時に商品の改廃が少ない市場であることの2点からブランクになりましたが、今回お客さまからご要望をいただき企画・実査しました。
◆お客さまのご要望から企画することが多いと思いますが、どのように相談がくるのでしょうか。
福井：今回でいうと、レポートに興味があるが、年度が古いし、新しい設問も聞きたい、シークレット項目も入れたい、というご相談をいただきました。調査目的は、・・・
◆およそ1/3で実査が可能なんですね。それはお得感ありますね！
福井：そうですね！ほかのお客さまにも好評の理由のひとつですね。
◆4年ぶりに調査をして、ファインディングスはあったのでしょうか。
福井：大きく2点ありました。ひとつ目は、子どものために栄養を摂取していた母親が、自分のための栄養を摂る人が増えたことです。例えば、ストレスや睡眠など自身のケアニーズの高まりがみられました。ふたつ目は、・・
◆隔年ではなく、4年のブランクが奏功したのでしょうね。要望をいただいたお客さまにも感謝です！ほかに、興味深い点はありましたか？
福井：妊活の実施率が83.2％で前回よりアップしました。自然に子どもを授かるのではなく、妊活はマストになっていますね。また、「自分の栄養状態で子どもが授かれるか不安」と回答した女性は53.4％にのぼります。さらに、・・・
◆そうだとはおもうのですが、ターゲットとしてはかなりニッチではないのでしょうか。
福井：今回、以下のような設問を聴取しました。「妊娠や授乳期のための商品を摂り始めたことによって、その企業やブランドに対する愛着度は高まりましたか？」その結果、・・・
◆そうなんですね！興味深いデータですね。今回クラスター分析はどうだったのでしょうか。
福井：今回クラスター分析は7タイプとなりました。最大のボリュームゾーンである「スタンダードママ」や、育児の理想やこだわりが強い「ストイックママ」、さらに、繊細かつ心配性の性格で、・・・
◆今回も絶妙のクラスターネーミングですね。
福井：そうですね。お客さまにもイメージがつきやすいとほめられることが多いです。
◆有望ターゲットはやはり「キャリアママ」でしょうか。
福井：「キャリアママ」は40代が多く経済的な余裕があり、次の妊娠も希望しています。年代が高めということもあり、妊活率は95％に上ります。また、・・・
◆今回は、栄養がメインの調査だとおもうのですが、なぜ性格まで把握する必要があるのでしょうか。
福井：ユーザーインサイトを把握するためですね。インサイトとは、消費者自身の意識を超えた深層心理や行動の理由を指すことが多いです。表面的な情報だけでなく・・・・・
